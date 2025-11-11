Μπενιαμίν Νετανιάχου: Ο πόλεμος με τη Χεζμπολάχ και τη Χαμάς δεν έχει τελειώσει

Σταύρος Ιωακείμ

διεθνή

Μπενιαμίν Νετανιάχου: Ο πόλεμος με τη Χεζμπολάχ και τη Χαμάς δεν έχει τελειώσει

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε χθες Δευτέρα σε ομιλία του στην Κνέσετ, τη Βουλή της χώρας του, πως η αναμέτρηση με τους εχθρούς του Ισραήλ, ειδικά στον Λίβανο και τη Λωρίδα της Γάζας, απέχει πολύ από το να έχει τελειώσει.

Στην ομιλία, που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του, ο κ. Νετανιάχου υποστήριξε πως η Χαμάς και η Χεζμπολάχ επανεξοπλίζονται και δεν εγκαταλείπουν τον στόχο τους να καταστρέψουν το Ισραήλ.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ είπε ακόμη πως η κυβέρνησή του είναι αποφασισμένη να επιβάλει την τήρηση των συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός που κλείστηκαν υπό πίεση των ΗΠΑ με «σιδηρά πυγμή».

Οι ανησυχίες εντείνονται στον Λίβανο για νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν.

Παρά την κατάπαυση του πυρός σε εφαρμογή για σχεδόν έναν χρόνο, το Ισραήλ, κατηγορώντας τη Χεζμπολάχ πως ανασυγκροτεί τον στρατιωτικό της βραχίονα, εξαπολύει σχεδόν καθημερινά αεροπορικές επιδρομές, κατά κανόνα φονικές, στην λιβανική επικράτεια.

Με την υποστήριξη της Ουάσινγκτον, η κυβέρνηση του Ισραήλ απαιτεί τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ από τη Βηρυτό, με τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Τομ Μπαράκ να διαμηνύει πως η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ θα λάβει περαιτέρω μέτρα αν το κίνημα δεν συμμορφωθεί.

Ο κ. Νετανιάχου διαβεβαίωσε ότι ήταν η στρατιωτική πίεση στη Χαμάς, ειδικά η επιχείρηση για να καταληφθεί η πόλη της Γάζας, κι η διπλωματική πίεση της αμερικανικής κυβέρνησης για την απομόνωση του παλαιστινιακού κινήματος σε διεθνές επίπεδο τα στοιχεία που υπήρξαν κλειδιά για να επαναπατριστούν οι εναπομείναντες όμηροι στη ζωή κι οι περισσότεροι αποβιώσαντες.

Επικριτές του ισραηλινού πρωθυπουργού, συμπεριλαμβανομένων συγγενών ομήρων, κατηγορούν τον κ. Νετανιάχου ότι παρουσιάζει εντελώς παραπλανητική εικόνα κι επιχειρηματολογούν πως θα μπορούσε να είχε κλειστεί συμφωνία πολύ νωρίτερα και να είχαν σωθεί οι ζωές περισσότερων ομήρων.

Βάσει της συμφωνίας, επαναπατρίστηκαν οι τελευταίοι 20 ζωντανοί όμηροι και άλλοι 24 αποβιώσαντες. Μένουν να εντοπιστούν ακόμη τέσσερα λείψανα ομήρων στα συντρίμμια στον παλαιστινιακό θύλακα, που υπέστη πελώρια καταστροφή τον έναν και πλέον χρόνο πολέμου.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, dpa

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η +πλευση επιστρέφει στο Καστελλόριζο – Φθινοπωρινή Αποστολή στις 14–16 Νοεμβρίου 2025

ΕΟΠΑΕ: Η χρήση κάνναβης δεν είναι «αθώα συνήθεια»-Σοβαροί κίνδυνοι για τους νέους

Τι κερδίζουν μισθωτοί και συνταξιούχοι από αυτό τον μήνα

Πώς θα προσληφθούν 50.000 άνεργοι άνω των 30 ετών στον ιδιωτικό τομέα – Τι λέει η διοικήτρια της ΔΥΠΑ για το νέο πρόγραμμα ...

Το Google Messages έκανε μια διακριτική αλλαγή για να κρατά τις αγαπημένες σου συνομιλίες στην κορυφή

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
06:05 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Ο Τραμπ απειλεί τους απλήρωτους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας με περικοπή μισθών

Πάνω από 2.000 πτήσεις ακυρώθηκαν χθες Δευτέρα στις ΗΠΑ και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τρα...
05:50 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Ινδία: Η έρευνα για την έκρηξη στο Νέο Δελχί διενεργείται βάσει της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας

Η ινδική αστυνομία διεξάγει έρευνα για τη θανατηφόρα έκρηξη που σημειώθηκε στο Νέο Δελχί, ενερ...
05:00 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: Επίθεση στη Ρεπουμπλικανή βουλευτή Τέιλορ Γκριν – «Έχει παραστρατήσει»

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκρινε χθες ότι η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν έχει «παραστρατήσει», καθώς η σύμμαχό...
04:25 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε το νομοσχέδιο για το τέλος του 41ήμερου shutdown

Η Γερουσία των ΗΠΑ ψήφισε τη Δευτέρα υπέρ νομοσχεδίου που στοχεύει να βάλει τέλος στο μεγαλύτε...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα