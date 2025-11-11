Βέλγιο: Ιδρύεται ακροδεξιό κόμμα στο Βέλγιο με το όνομα TRUMP – Στις 30 Νοεμβρίου η παρουσίασή του

Βέλγιο: Ιδρύεται ακροδεξιό κόμμα στο Βέλγιο με το όνομα TRUMP – Στις 30 Νοεμβρίου η παρουσίασή του

Ένα νέο ακροδεξιό κόμμα με την ονομασία TRUMP, εμπνευσμένο από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, έκανε την εμφάνισή του στο Βέλγιο, προκαλώντας αίσθηση στη χώρα αλλά και στις Βρυξέλλες, την «καρδιά» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κόμμα ιδρύθηκε από τον Σαλβατόρε Νικότρα, πρώην πρόεδρο του Εθνικού Μετώπου Βελγίου, και αναμένεται να παρουσιαστεί επίσημα στις 30 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με το βελγικό δίκτυο BRUZZ, ο Νικότρα δημιούργησε το κόμμα TRUMP, το οποίο αποτελεί ακρωνύμιο της φράσης «Tous Réunis pour l’Union des Mouvements Populistes» («Όλοι Ενωμένοι για την Ένωση των Λαϊκιστικών Κινημάτων»). Ο ίδιος δήλωσε πως ο Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί το απόλυτο σύμβολο του λαϊκισμού και ενσαρκώνει πλήρως τις αρχές που το νέο κόμμα πρεσβεύει.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι το απόλυτο σύμβολο του λαϊκισμού. Εκπροσωπεί ακριβώς αυτό που πρεσβεύουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Νικότρα.

Το TRUMP προέρχεται από τη συγχώνευση μικρότερων ακροδεξιών σχηματισμών της Βαλονίας, όπως το Chez Nous και το Εθνικό Μέτωπο (NF). Σε αντίθεση με το Vlaams Belang, το μεγαλύτερο ακροδεξιό κόμμα της Φλάνδρας, το νέο κόμμα δηλώνει πως στοχεύει να έχει παρουσία τόσο στις εθνικές εκλογές όσο και στις ευρωεκλογές του 2029.

🇺🇸 🇧🇪 TRUMP ARRIVE
EN BELGIQUE POUR METTRE
FIN À « L’IMPOSTURE DU MR »…

Δημοσιεύτηκε από Le Journal de RésistanceS στις Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025

«Είμαστε ένα δεξιό λαϊκιστικό κόμμα με κοινωνικό προσανατολισμό», ανέφερε ο Νικότρα, ο οποίος είχε διατελέσει δημοτικός σύμβουλος στην περιοχή Σεν-Ζιλ των Βρυξελλών από το 1994 έως το 2000. Όπως δήλωσε, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος και στις δημοτικές εκλογές.

Στους συνιδρυτές του κόμματος συγκαταλέγεται ο Εμανουέλ Λικάρι, πρώην μέλος του Vlaams Belang, ο οποίος είχε απομακρυνθεί από το κόμμα μετά από καταγγελίες ότι προέβη σε δηλώσεις που εξυμνούσαν τον φασισμό.

Η επίσημη παρουσίαση του κόμματος έχει προγραμματιστεί για τις 30 Νοεμβρίου, με στόχο να σηματοδοτήσει την είσοδο ενός ακόμη ακροδεξιού σχηματισμού στη βελγική πολιτική σκηνή, αυτή τη φορά υπό την «πολιτική σκιά» του ονόματος Τραμπ

σχολίασε κι εσύ

04:25 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

