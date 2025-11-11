ΗΠΑ: Ο Τραμπ απειλεί τους απλήρωτους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας με περικοπή μισθών

Enikos Newsroom

διεθνή

ΗΠΑ: Ο Τραμπ απειλεί τους απλήρωτους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας με περικοπή μισθών

Πάνω από 2.000 πτήσεις ακυρώθηκαν χθες Δευτέρα στις ΗΠΑ και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που δεν παρουσιάζονται στις θέσεις τους απλήρωτοι ότι θα τους κόψει τους μισθούς που κανονικά θα λάβουν αφού αρθεί η δημοσιονομική παράλυση.

Αν και μοιάζει να παίρνει μορφή ο τερματισμός του αδιεξόδου έπειτα από συμφωνία στη Γερουσία, το shutdown συνεχίζεται για πάνω από 40 ημέρες, γεγονός άνευ προηγουμένου, στερώντας τους μισθούς σε πάνω από 1 εκατομμύριο λειτουργούς του ομοσπονδιακού κράτους, συμπεριλαμβανομένων των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

Ο κλάδος αυτός παρουσιάζει υψηλό επίπεδο απουσιών και, για να αποφευχθούν δυστυχήματα, οι αρχές ζήτησαν την περασμένη εβδομάδα από τις εταιρείες αεροπορικών μεταφορών να ακυρώσουν και να μειώσουν τις πτήσεις, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα.

«Όλοι οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας πρέπει να επιστρέψουν στη δουλειά τώρα», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος μέσω Truth Social, πληκτρολογώντας αυτή την τελευταία λέξη με κεφαλαία για έμφαση, όπως συνηθίζει, και προσθέτοντας τρία θαυμαστικά. «Όλοι όσοι δεν το κάνουν θα υποστούν μεγάλες παρακρατήσεις» μισθών, συνέχισε.

«Μπόνους 10.000 δολαρίων»

Υποσχέθηκε «μπόνους 10.000 δολαρίων» στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που φάνηκαν αληθινοί «πατριώτες» και συνέχισαν να ασκούν τα καθήκοντά τους παρότι απλήρωτοι.

Ερωτηθείς αργότερα από το Fox News πού θα βρει τα χρήματα για τα επιδόματα που έταξε, ο πρόεδρος Τραμπ απάντησε πως αυτό «δεν έχει σημασία», ότι θα τα βρει από «οπουδήποτε».

«Η μεγάλη πλειονότητα» των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας «συνέχισε να ασκεί τα καθήκοντα ενός από τα πιο απαιτητικά και αγχωτικά επαγγέλματα στον κόσμο, παρά το ότι δεν πληρωνόταν», αντέτεινε το συνδικαλιστικό όργανο των εργαζομένων στον κλάδο (NATCA) σε τοποθέτησή του που έλαβε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Νωρίτερα χθες, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, η ένωση κάλεσε για ακόμη μια φορά τους κοινοβουλευτικούς να τερματίσουν το shutdown.

«Παρατράβηξε», πέταξε ο πρόεδρος του συνδικάτου Νικ Ντάνιελς, προσθέτοντας πως οι εργαζόμενοι που αντιπροσωπεύει «δεν θα έπρεπε ποτέ να μετατρέπονται σε πιόνια πολιτικού παιγνιδιού».

Προειδοποίησε εναντίον του ανθρώπινου κόστους της δημοσιονομικής παράλυσης, τονίζοντας πως η κατάσταση θέτει καθημερινά ακόμη περισσότερο σε κίνδυνο την ασφάλεια των πτήσεων.

«Πλέον επί 41 ημέρες οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας πλήττονται από οικονομική επισφάλεια που προκαλεί στρες, απόγνωση και πιέσεις, εμποδίζοντάς τους να συγκεντρώνονται 100% στην αποστολή τους», στηλίτευσε ο Νικ Ντάνιελς.

Πρόσθεσε πως οι εργαζόμενοι δεν ξέρουν πώς να πληρώσουν «τα καύσιμα για να πάνε στη δουλειά» ή τους βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Ο κ. Ντάνιελς είπε ακόμη πως κάποιοι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας αναγκάζονται να κάνουν κι άλλες προσωρινές δουλειές για να καλύπτουν τα έξοδά τους, κάτι που αυξάνει την κόπωσή τους.

Χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων
Οι ακυρώσεις πτήσεων που ζήτησε η αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) σκοπό είχε να μειωθούν τα αεροσκάφη που επιτηρούν οι ελεγκτές, πολλοί από τους οποίους υποχρεώνονται να εργάζονται «έξι ημέρες την εβδομάδα, 10 ώρες την ημέρα», σύμφωνα με το NATCA.

Πέρα από τις 2.000 πτήσεις που ακυρώθηκαν χθες στις ΗΠΑ, άλλες 7.000 και πλέον καθυστέρησαν, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο FlightAware.

Στο αεροδρόμιο του Νούαρκ, κοντά στη Νέα Υόρκη, επιβάτες, παρά τις ακυρώσεις και τις καθυστερήσεις, δεν κατηγορούσαν τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.

«Είναι ντροπή για τούτη τη χώρα πως οι άνθρωποι αυτοί δεν πληρώνονται, θεωρώ πως είναι άγιοι που συνέχισαν να δουλεύουν τόσες μέρες απλήρωτοι», είπε χαρακτηριστικά στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Γουίλ Άστον-Ρις, συνταξιούχος που περίμενε για να επιβιβαστεί σε πτήση για το Σιάτλ, στην άλλη άκρη της χώρας.

Η Αντζελίν Μάθιους, φοιτήτρια 21 ετών, δυσκολευόταν να βρει λύση στη σπαζοκεφαλιά πώς θα επέστρεφε στη Λουιζιάνα (νότια). Μολαταύτα έκρινε ότι οι δημοκρατικοί έχουν δίκιο που προβάλλουν αντίσταση στη ρεπουμπλικανική πλειοψηφία στο Κογκρέσο. «Όλο αυτό έχει αρνητικό αντίκτυπο στον κόσμο, αλλά δεν είναι για το τίποτα. Ας ελπίζουμε ότι θα προκύψει κάτι θετικό», έκρινε.

Κάπου 2.000 χιλιόμετρα νοτιότερα, στο Μαϊάμι, ο Γουίλ Ρόουζις έλεγε πως θέλει να ελπίζει πως το αδιέξοδο οδεύει να επιλυθεί σε πολιτικό επίπεδο.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η +πλευση επιστρέφει στο Καστελλόριζο – Φθινοπωρινή Αποστολή στις 14–16 Νοεμβρίου 2025

ΕΟΠΑΕ: Η χρήση κάνναβης δεν είναι «αθώα συνήθεια»-Σοβαροί κίνδυνοι για τους νέους

Τι κερδίζουν μισθωτοί και συνταξιούχοι από αυτό τον μήνα

Πώς θα προσληφθούν 50.000 άνεργοι άνω των 30 ετών στον ιδιωτικό τομέα – Τι λέει η διοικήτρια της ΔΥΠΑ για το νέο πρόγραμμα ...

Το Google Messages έκανε μια διακριτική αλλαγή για να κρατά τις αγαπημένες σου συνομιλίες στην κορυφή

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
05:50 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Ινδία: Η έρευνα για την έκρηξη στο Νέο Δελχί διενεργείται βάσει της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας

Η ινδική αστυνομία διεξάγει έρευνα για τη θανατηφόρα έκρηξη που σημειώθηκε στο Νέο Δελχί, ενερ...
05:15 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Μπενιαμίν Νετανιάχου: Ο πόλεμος με τη Χεζμπολάχ και τη Χαμάς δεν έχει τελειώσει

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε χθες Δευτέρα σε ομιλία του στην Κνέσετ, ...
05:00 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: Επίθεση στη Ρεπουμπλικανή βουλευτή Τέιλορ Γκριν – «Έχει παραστρατήσει»

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκρινε χθες ότι η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν έχει «παραστρατήσει», καθώς η σύμμαχό...
04:25 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε το νομοσχέδιο για το τέλος του 41ήμερου shutdown

Η Γερουσία των ΗΠΑ ψήφισε τη Δευτέρα υπέρ νομοσχεδίου που στοχεύει να βάλει τέλος στο μεγαλύτε...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα