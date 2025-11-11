ΗΠΑ: Ο Τραμπ απειλεί τους απλήρωτους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας με περικοπή μισθών

Πάνω από 2.000 πτήσεις ακυρώθηκαν χθες Δευτέρα στις ΗΠΑ και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που δεν παρουσιάζονται στις θέσεις τους απλήρωτοι ότι θα τους κόψει τους μισθούς που κανονικά θα λάβουν αφού αρθεί η δημοσιονομική παράλυση.

Αν και μοιάζει να παίρνει μορφή ο τερματισμός του αδιεξόδου έπειτα από συμφωνία στη Γερουσία, το shutdown συνεχίζεται για πάνω από 40 ημέρες, γεγονός άνευ προηγουμένου, στερώντας τους μισθούς σε πάνω από 1 εκατομμύριο λειτουργούς του ομοσπονδιακού κράτους, συμπεριλαμβανομένων των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

Ο κλάδος αυτός παρουσιάζει υψηλό επίπεδο απουσιών και, για να αποφευχθούν δυστυχήματα, οι αρχές ζήτησαν την περασμένη εβδομάδα από τις εταιρείες αεροπορικών μεταφορών να ακυρώσουν και να μειώσουν τις πτήσεις, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα.

«Όλοι οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας πρέπει να επιστρέψουν στη δουλειά τώρα», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος μέσω Truth Social, πληκτρολογώντας αυτή την τελευταία λέξη με κεφαλαία για έμφαση, όπως συνηθίζει, και προσθέτοντας τρία θαυμαστικά. «Όλοι όσοι δεν το κάνουν θα υποστούν μεγάλες παρακρατήσεις» μισθών, συνέχισε.

«Μπόνους 10.000 δολαρίων»

Υποσχέθηκε «μπόνους 10.000 δολαρίων» στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που φάνηκαν αληθινοί «πατριώτες» και συνέχισαν να ασκούν τα καθήκοντά τους παρότι απλήρωτοι.

Ερωτηθείς αργότερα από το Fox News πού θα βρει τα χρήματα για τα επιδόματα που έταξε, ο πρόεδρος Τραμπ απάντησε πως αυτό «δεν έχει σημασία», ότι θα τα βρει από «οπουδήποτε».

«Η μεγάλη πλειονότητα» των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας «συνέχισε να ασκεί τα καθήκοντα ενός από τα πιο απαιτητικά και αγχωτικά επαγγέλματα στον κόσμο, παρά το ότι δεν πληρωνόταν», αντέτεινε το συνδικαλιστικό όργανο των εργαζομένων στον κλάδο (NATCA) σε τοποθέτησή του που έλαβε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Νωρίτερα χθες, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, η ένωση κάλεσε για ακόμη μια φορά τους κοινοβουλευτικούς να τερματίσουν το shutdown.

«Παρατράβηξε», πέταξε ο πρόεδρος του συνδικάτου Νικ Ντάνιελς, προσθέτοντας πως οι εργαζόμενοι που αντιπροσωπεύει «δεν θα έπρεπε ποτέ να μετατρέπονται σε πιόνια πολιτικού παιγνιδιού».

Προειδοποίησε εναντίον του ανθρώπινου κόστους της δημοσιονομικής παράλυσης, τονίζοντας πως η κατάσταση θέτει καθημερινά ακόμη περισσότερο σε κίνδυνο την ασφάλεια των πτήσεων.

«Πλέον επί 41 ημέρες οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας πλήττονται από οικονομική επισφάλεια που προκαλεί στρες, απόγνωση και πιέσεις, εμποδίζοντάς τους να συγκεντρώνονται 100% στην αποστολή τους», στηλίτευσε ο Νικ Ντάνιελς.

Πρόσθεσε πως οι εργαζόμενοι δεν ξέρουν πώς να πληρώσουν «τα καύσιμα για να πάνε στη δουλειά» ή τους βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Ο κ. Ντάνιελς είπε ακόμη πως κάποιοι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας αναγκάζονται να κάνουν κι άλλες προσωρινές δουλειές για να καλύπτουν τα έξοδά τους, κάτι που αυξάνει την κόπωσή τους.

Χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων

Οι ακυρώσεις πτήσεων που ζήτησε η αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) σκοπό είχε να μειωθούν τα αεροσκάφη που επιτηρούν οι ελεγκτές, πολλοί από τους οποίους υποχρεώνονται να εργάζονται «έξι ημέρες την εβδομάδα, 10 ώρες την ημέρα», σύμφωνα με το NATCA.

Πέρα από τις 2.000 πτήσεις που ακυρώθηκαν χθες στις ΗΠΑ, άλλες 7.000 και πλέον καθυστέρησαν, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο FlightAware.

Στο αεροδρόμιο του Νούαρκ, κοντά στη Νέα Υόρκη, επιβάτες, παρά τις ακυρώσεις και τις καθυστερήσεις, δεν κατηγορούσαν τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.

«Είναι ντροπή για τούτη τη χώρα πως οι άνθρωποι αυτοί δεν πληρώνονται, θεωρώ πως είναι άγιοι που συνέχισαν να δουλεύουν τόσες μέρες απλήρωτοι», είπε χαρακτηριστικά στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Γουίλ Άστον-Ρις, συνταξιούχος που περίμενε για να επιβιβαστεί σε πτήση για το Σιάτλ, στην άλλη άκρη της χώρας.

Η Αντζελίν Μάθιους, φοιτήτρια 21 ετών, δυσκολευόταν να βρει λύση στη σπαζοκεφαλιά πώς θα επέστρεφε στη Λουιζιάνα (νότια). Μολαταύτα έκρινε ότι οι δημοκρατικοί έχουν δίκιο που προβάλλουν αντίσταση στη ρεπουμπλικανική πλειοψηφία στο Κογκρέσο. «Όλο αυτό έχει αρνητικό αντίκτυπο στον κόσμο, αλλά δεν είναι για το τίποτα. Ας ελπίζουμε ότι θα προκύψει κάτι θετικό», έκρινε.

Κάπου 2.000 χιλιόμετρα νοτιότερα, στο Μαϊάμι, ο Γουίλ Ρόουζις έλεγε πως θέλει να ελπίζει πως το αδιέξοδο οδεύει να επιλυθεί σε πολιτικό επίπεδο.

