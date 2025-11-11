Το αδιαχώρητο για τους τελευταίους ναύτες θητείας – Πολιτική διαμάχη για τις παραιτήσεις από το Πολεμικό Ναυτικό

Αιφνιδιάστηκε η ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) από την προσέλευση στρατευσίμων που παρουσιάστηκαν την πρώτη ημέρα της ΕΣΣΟ στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Πόρου, θυμίζοντας εποχές της δεκαετίας του ’90. Τελευταία στιγμή αποφάσισαν να αρχίσουν να χωρίζουν τους νέους στρατεύσιμους σε άλλα στρατόπεδα. Εν τω μεταξύ, η αντιπολίτευση εξαπολύει “πυρά” για τους χειρισμούς του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ενώ οι παραιτήσεις από το ΠΝ ξεπερνούν κάθε προηγούμενο.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Το αδιαχώρητο έγινε χθες, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025, στο Κέντρο Εκπαίδευσης του Πολεμικού Ναυτικού στον Πόρο.

Λόγω των νέων ρυθμίσεων για τη στρατιωτική θητεία από το νέο έτος, σύμφωνα με τις οποίες όλοι θα κατατάσσονται στον Στρατό Ξηράς, έσπευσαν όσοι είχαν επιλεγεί για το Πολεμικό Ναυτικό να διακόψουν τις αναβολές τους.

Οι στρατεύσιμοι των κλάσεων 2002 έως και 2027 (έτη γέννησης 1981 έως και 2006) από όλους τους νομούς της χώρας παρουσιάστηκαν στην τελευταία ΕΣΣΟ (Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών), τη Δ/2025 του ΠΝ, πριν από την εφαρμογή του νέου νόμου, βάσει του οποίου από 1/1/2026 όλοι θα παρουσιάζονται στον Στρατό Ξηράς.

Έτσι, χθες, πρώτη ημέρα της τετραήμερης ΕΣΣΟ (10, 11, 12 και 13 Νοεμβρίου), έτρεξαν να παρουσιαστούν, με αποτέλεσμα το ΠΝ να ζει μέρες δόξας, καθώς αναμένεται να ξεπεράσουν τους 2.500 οι κληρωτοί που θα παρουσιαστούν με την τελευταία ΕΣΣΟ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, για την κάλυψή τους το ΠΝ ανοίγει όλα τα κέντρα κατάταξης σε Πόρο και Σκαραμαγκά, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο ένας αριθμός από αυτούς να παρουσιαστεί για την προπαίδευσή του και στην Αγία Μαρίνα. Ήδη από χθες, όσοι παρουσιάστηκαν στον Πόρο χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ, με το ένα εξ αυτών να μετακινείται σήμερα στον Σκαραμαγκά.

Μέχρι αργά το απόγευμα είχαν παρουσιαστεί σχεδόν 800 άτομα και αναμένεται να φτάσουν τα 2.500. Βεβαίως, τα στελέχη στον Πόρο έκαναν τα αδύνατα δυνατά για να εξυπηρετήσουν αυτόν τον όγκο, που έπρεπε να περάσει όλες τις σχετικές διαδικασίες και τους γιατρούς, με αποτέλεσμα η ταλαιπωρία να είναι πολύωρη.

Μάλιστα, υπήρξαν έντονες διαμαρτυρίες προς την ηγεσία, δεδομένου ότι γνώριζαν πως θα έμπαινε τόσος κόσμος, όμως δεν είχαν πάρει τα απαραίτητα μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία της μονάδας και την υποδοχή τους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στρατεύσιμοι που μπήκαν στις 11 το πρωί πήραν ρούχα στις 6.00 το απόγευμα, ενώ μέχρι και την τελευταία στιγμή τα στελέχη της μονάδας υπερέβαλαν εαυτόν για να μπορέσουν να τους παράσχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση, ακόμη και να μπορέσουν να τους κοιμίσουν.

Οι καλούμενοι στρατεύσιμοι πρέπει να έχουν μαζί τους κατά την κατάταξή τους:

α. Αποδεικτικά / δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ τους, καθώς και το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα καταβάλλεται η μισθοδοσία τους.

β. Αρνητικό τεστ ταχείας ανίχνευσης (rapid test) αντιγόνου του κορωνοϊού SARS-CoV-2, το οποίο πρέπει να έχει διενεργηθεί μέχρι 48 ώρες πριν από την ημέρα παρουσίασής τους.

γ. Πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, εφόσον έχουν εμβολιαστεί κατά της COVID-19 ή νοσήσει από αυτήν.

Παραιτήσεις και “πυρά”

Εν τω μεταξύ, οι παραιτήσεις των στελεχών από το Πολεμικό Ναυτικό συνεχίζουν να έχουν δραματική αύξηση για ακόμη μία χρονιά. Ειδικά φέτος, τα στελέχη που αποφάσισαν να εγκαταλείψουν το ΠΝ αγγίζουν τους 300 και αφορούν κυρίως νέους, ηλικίας έως 30 ετών.

Το αρνητικό ρεκόρ των παραιτήσεων στελεχών του ΠΝ, που ξεκίνησε να διογκώνεται από τα μέσα του 2024, συνεχίζει να μεγαλώνει, εντείνοντας τον προβληματισμό σχετικά με το μέλλον της επάνδρωσης μονάδων αλλά και βάσεων.

Σε αυτά έρχεται να προστεθεί και το πολυνομοσχέδιο των Ενόπλων Δυνάμεων, που θα τεθεί σε διαβούλευση, με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ) να πραγματοποιεί συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού κ. Γρηγόρη Κουτνατζή, κατόπιν πρόσκλησης του ιδίου.

Σε απευθείας διάλογο, πριν από τη δημοσιοποίηση του νομοσχεδίου προς διαβούλευση και την κατάθεσή του στη Βουλή, δόθηκε η ευκαιρία στην ΠΟΜΕΝΣ να θέσει με σαφήνεια τις βασικές ενστάσεις της, με κεντρικό άξονα την έλλειψη μεταβατικών διατάξεων, τονίζοντας ότι το πολυνομοσχέδιο και συγκεκριμένα το φερόμενο βαθμολόγιο:

«Θίγει τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και επιφέρει δυσμενείς αλλαγές στη σταδιοδρομική εξέλιξη όλων των κατηγοριών προσωπικού».

Παράλληλα, η Ομοσπονδία τόνισε ότι οι προβλεπόμενες Νομοθετημένες Οργανικές Θέσεις (ΝΟΘ) αποτελούν ρύθμιση που παραπέμπει στη λογική της Δημόσιας Διοίκησης και δεν ανταποκρίνεται στην επιχειρησιακή λειτουργία και αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ειδικότερα, επισημάνθηκαν στον κ. Γενικό Γραμματέα οι επιμέρους προβληματικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, όπως:

Για τους ΑΣΕΙ: αύξηση χρόνου παραμονής στους βαθμούς.

Για τους ΑΣΣΥ: πολύ σημαντική απώλεια έως 6 βαθμών και ανατροπή σταδιοδρομικής εξέλιξης.

Για τους ΕΜΘ: ουσιαστική απουσία από το νομοσχέδιο.

Για τους ΕΠΟΠ: απώλεια βαθμών.

Σύμφωνα με την ΠΟΜΕΝΣ, ο κ. Κουτνατζής άκουσε με ενδιαφέρον τις θέσεις και την επιχειρηματολογία και δεσμεύθηκε να υπάρξει νέα επικοινωνία μόλις δημοσιοποιηθεί το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου προς διαβούλευση.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ανέδειξε κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών της Βουλής ο βουλευτής και τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης, τονίζοντας ότι «δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή εθνική άμυνα με αποδυναμωμένο και απογοητευμένο προσωπικό», ενώ επισήμανε την αγωνία των στελεχών που διεκδικούν αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη.

Υπογράμμισε ότι οι υπαξιωματικοί αποτελούν «τη ραχοκοκαλιά των Ενόπλων Δυνάμεων» και ότι η Πολιτεία οφείλει να διαμορφώσει μια νέα, δίκαιη πολιτική για το ανθρώπινο δυναμικό, με αναγνώριση της εμπειρίας, ίσες ευκαιρίες εξέλιξης, πραγματική επένδυση στην εκπαίδευση, αλλά και στη μέριμνα του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού.

Για το θέμα των παραιτήσεων στελεχών από τις Ένοπλες Δυνάμεις τοποθετήθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας στο ΟΤ Forum, τονίζοντας πως «δεν δίνουμε τα λεφτά τα οποία έναν φιλόδοξο νέο άνθρωπο, εάν δεν έχει αίσθημα εθνικής αποστολής, θα τον κρατήσουν στις Ένοπλες Δυνάμεις, όταν η αγορά προσφέρει τους μισθούς που προσφέρει», για να καταλήξει: «Πρέπει να νιώθουν ότι, εν πάση περιπτώσει, με κάποιον τρόπο η Πατρίδα ανταποδίδει αυτό που κάνουν αυτοί για αυτήν».

Για τη συγκεκριμένη δήλωση, ο αρχηγός της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, εξέδωσε ανακοίνωση επισημαίνοντας πως «προσβάλλει τον κορμό των Ενόπλων Δυνάμεων».

Στην ανακοίνωσή του καταλήγει:

«Οι υπαξιωματικοί και οι αξιωματικοί προέλευσης ΑΣΣΥ δεν εγκαταλείπουν την αποστολή τους. Αναγκάζονται να φύγουν όταν η Πολιτεία μειώνει το κύρος τους, περιορίζει την προοπτική τους και αμφισβητεί την προσφορά τους.

Το σχέδιο για “Σώμα Υπαξιωματικών” δεν είναι μεταρρύθμιση, είναι υπονόμευση της επιχειρησιακής ικανότητας της χώρας.

Η Ελληνική Λύση καλεί την κυβέρνηση:

Να σταματήσει την πολιτική απαξίωσης του προσωπικού.

Να αποσύρει το σχέδιο για “Σώμα Υπαξιωματικών”.

Να διασφαλίσει δίκαιη εξέλιξη και θεσμικό σεβασμό στα στελέχη.

Η υποτίμηση των στελεχών είναι κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια».