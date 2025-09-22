Πούτιν: Ατύχημα με μοτοσικλέτα παραλίγο να του στοιχίσει τη ζωή – Τι εξομολογήθηκε για το άγνωστο περιστατικό

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν μοιράστηκε πρόσφατα με μέλη της στρατιωτικής ηγεσίας της Ρωσίας μια προσωπική εμπειρία που θα μπορούσε να είχε κοστίσει τη ζωή του, αποκαλύπτοντας ένα περιστατικό που μέχρι σήμερα παρέμενε άγνωστο.

Σύμφωνα με την Daily Mail, στην αφήγησή του, ο Ρώσος ηγέτης φάνηκε να θέλει να τονίσει την ταχύτητα αντίδρασής του.

Ο Πούτιν περιέγραψε το περιστατικό κατά τη διάρκεια των στρατιωτικών ασκήσεων «Zapad 2025» λέγοντας: «Μια φορά ανέβηκα σε μια μοτοσικλέτα και όταν πάτησα γκάζι, αναποδογύρισε και έπεσε πίσω».

«Κατάφερα να κινηθώ την τελευταία στιγμή πριν συντριβεί ακριβώς δίπλα μου», είπε.

Καθώς μιλούσε, περιβαλλόταν από ανώτερους αξιωματικούς του στρατού που άκουγαν προσεκτικά, κρεμασμένοι από τα χείλη του.

Η… περιπετειώδης πλευρά του

Ο 72χρονος πρόεδρος της Ρωσίας, γνωστός για το ενδιαφέρον του σε ακραία σπορ και προκλήσεις, έχει συχνά επιδείξει την περιπετειώδη πλευρά του – από τζούντο μέχρι ιππασία.

Ο διάλογος με τον Σι για την αθανασία

Ωστόσο δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πούτιν μιλά για τον θάνατο. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, είχε συλληφθεί από μικρόφωνο, σε μια χαλαρή στιγμή, να μιλά για την αθανασία με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ κατά τη διάρκεια στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο.

Σύμφωνα με έναν μεταφραστή, που επικαλείται η βρετανική εφημερίδα, ο 72χρονος Σι είπε: «Παλιά οι άνθρωποι ζούσαν σπάνια μέχρι τα 70, αλλά σήμερα στα 70 είσαι ακόμα παιδί».

Ο Πούτιν απάντησε πως «Τα ανθρώπινα όργανα μπορούν να μεταμοσχεύονται συνεχώς. Όσο περισσότερο ζεις, τόσο νεότερος γίνεσαι και μπορείς ακόμη και να πετύχεις αθανασία».

«Οι προβλέψεις λένε ότι αυτόν τον αιώνα υπάρχει και η πιθανότητα να ζήσεις μέχρι τα 150», ανταπάντησε ο Σι.

Αντιστέκεται στον θάνατο

Συχνά οι φήμες οργιάζουν για φερόμενα προβλήματα υγείας που ταλαιπωρούν τον Πούτιν. Για να «αντισταθεί» στον θάνατο, λέγεται ότι ακολουθεί ασυνήθιστες πρακτικές, οι οποίες περιλαμβάνουν, σύμφωνα με αναφορές, μπάνιο και κατανάλωση αίματος τάρανδου, που πιστεύεται ότι μπορεί να σταματήσει τη διαδικασία γήρανσης και να ενισχύσει τις σεξουαλικές αποδόσεις.

Πέρυσι αναφέρθηκε ότι είχε διατάξει Ρώσους επιστήμονες να βρουν θεραπεία κατά της γήρανσης. Ένας ερευνητής φέρεται να δήλωσε: «Μας ζητήθηκε να στείλουμε επειγόντως όλες τις εξελίξεις, και το γράμμα έφτασε, ας πούμε, σήμερα, αλλά όλα έπρεπε να είχαν σταλεί χθες».

Επίσης, αποκαλύφθηκε ότι κατά τη διάρκεια ταξιδιών του, οι σωματοφύλακές του έχουν αναλάβει να συλλέγουν τα περιττώματά του σε σακούλα ώστε οι ξένες δυνάμεις να μην μάθουν για πιθανά προβλήματα υγείας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του, έχει δημοσιεύσει διάφορες φωτογραφίες που προβάλλουν την ανδρεία και τη δύναμή του.

Το 2012 εμφανίστηκε να κάνει αλεξίπτωτο πλαγιάς, ενώ το 2008 κρατούσε το κεφάλι μιας τίγρης καθώς οι επιστήμονες τοποθετούσαν ένα κολάρο με GPS.

Νωρίτερα φέτος, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέδειξε ότι ο Πούτιν θα πεθάνει σύντομα. Μιλώντας τον Μάρτιο για τον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε: «Θα πεθάνει σύντομα, και αυτό είναι γεγονός, και θα τελειώσει».