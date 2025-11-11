Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα 12 μονάδων της ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ, 5ο κόμμα η Φωνή Λογικής – Τι λένε οι πολίτες για το βιβλίο του Τσίπρα και τα ΕΛΤΑ

Προβάδισμα 12 μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου, με την Φωνή Λογικής να είναι στην 5η θέση, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Interview για την POLITIC, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 24 και ακολουθούν: το ΠΑΣΟΚ με 12%, η Ελληνική Λύση με 6,7%, το ΚΚΕ με 6,5%, η Φωνή Λογικής με 5,2%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,6%, το ΜέΡΑ25 με 4%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 4%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 3%, η Νίκη με 1,3%, η Νέα Αριστερά με 1,1%, «Άλλο» με 8%, ενώ 19,6% είναι το ποσοστό των αναποφάσιστων.

Η διαχρονική εξέλιξη πρόθεσης ψήφου

Η κατανομή πρόθεσης ψήφου ανά διοικητική Περιφέρεια

Η εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ εξασφαλίζει ποσοστό 29,2%, το ΠΑΣΟΚ 15%, η Ελληνική Λύση 8,1%, το ΚΚΕ 7,9%, η Φωνή Λογικής 6%, η Πλεύση Ελευθερίας 5,7%, το ΜέΡΑ25 5,3%, το Κίνημα Δημοκρατίας 5%, ο ΣΥΡΙΖΑ 3,7%, η Νίκη 1,6%, η Νέα Αριστερά 1,4% και άλλο το 11,1%.

Στην ερώτηση «εκτός από το κόμμα που επιλέξατε, ποιο θα είχατε ως δεύτερη επιλογή;», το 12,4% απαντά τη Φωνή Λογικής, το 10,8% το ΠΑΣΟΚ, το 9,9% το ΜέΡΑ25, το 9,8% την Πλεύση Ελευθερίας, το 8,5% τη Νέα Αριστερά, το 7,8% την Ελληνική Λύση, το 6,3% τον ΣΥΡΙΖΑ, το 6% το ΚΚΕ, το 5,9% τη ΝΔ, το 4,5% τη Νίκη, το 4% το Κίνημα Δημοκρατίας και «Άλλο» το 14,1%.

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός

Στην ερώτηση «ποιον πολιτικό εμπιστεύεστε πιο πολύ για τη διακυβέρνηση της χώρας;» ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καταγράφει ποσοστό 29%. Στην πρώτη θέση παραμένει ο «Κανένας» με 32%, και ακολουθούν: ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8,9%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 6,1%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 5,3%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 5%, ο Στέφανος Κασσελάκης με 4,5%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 3,2%, ο Σωκράτης Φάμελλος με 2,9%, ο Αλέξης Χαρίτσης με 1,3%, ο Δημήτρης Νατσιός με 1,1% και το 0,7% πολιτών απαντούν «Δεν Ξέρω / Δεν Απαντώ».

Ο Τσίπρας και η «Ιθάκη»

Στην ερώτηση «πώς αξιολογείτε την επιστροφή του κ. Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική σκηνή, μέσα από το λεγόμενο “rebranding” της δημόσιας εικόνας του», το 29% απαντά θετικά/μάλλον θετικά, το 67% αρνητικά/μάλλον αρνητικά και το 6% ΔΞ/ΔΑ.

Στην ερώτηση «θα αγοράζατε το βιβλίο του Αλ. Τσίπρα “Ιθάκη”;», το 22% απαντά ναι/μάλλον ναι, το 75% όχι/μάλλον όχι και το 3% ΔΞ/ΔΑ.

Τα ΕΛΤΑ

Ενδιαφέρον έχουν οι απαντήσεις των πολιτών στην ερώτηση αν χρησιμοποιούν για την αποστολή/παραλαβή αλληλογραφίας ή μικροδεμάτων πιο συχνά τα ΕΛΤΑ ή ιδιωτικές εταιρείες.

Σύμφωνα με την έρευνα, η πλειονότητα των πολιτών (6 στους 10) δεν προτιμούν τα ΕΛΤΑ. Συγκεκριμένα, το 62% απαντά ότι προτιμά τις ιδιωτικές εταιρείες courier για αποστολή/παραλαβή αλληλογραφίας ή μικροδεμάτων, έναντι 34% που επιλέγει τα ΕΛΤΑ και 4% που απαντά ΔΞ/ΔΑ.

Η κυβέρνηση

Σε ερώτηση «αν η κυβέρνηση ελέγχει τα πράγματα στη χώρα ή η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου», το 29% απαντά ότι ελέγχει την κατάσταση, έναντι 68% που θεωρεί ότι είναι εκτός ελέγχου και 3% που απαντά ΔΞ/ΔΑ.

Η αντιπολίτευση

Μόλις το 14% των πολιτών θεωρεί ότι γίνεται σοβαρή αντιπολίτευση και με προτάσεις προς την κυβέρνηση. Αντιθέτως, το 56% θεωρεί ότι γίνεται αντιπολίτευση μόνο για λόγους εντυπώσεων, το 28% εκτιμά ότι γίνεται αντιπολίτευση χωρίς εναλλακτικές προτάσεις και το 2% απαντά ΔΞ/ΔΑ.

