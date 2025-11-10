Αλεξανδρούπολη: Kινητοποίηση αγροτών και κτηνοτρόφων στο αεροδρόμιο «Δημόκριτος» ενόψει της επίσκεψης Μητσοτάκη στην Κομοτηνή

Μεγάλη Πανθρακική κινητοποίηση ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα από Έβρο, Ροδόπη και Ξάνθη βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο αεροδρόμιο «Δημόκριτος» της Αλεξανδρούπολης. Αφορμή της διαμαρτυρίας, στην οποία συμμετέχουν πλήθος αγροτών και κτηνοτρόφων, είναι η επικείμενη περιοδεία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Ροδόπη.

Παρότι το κάλεσμα για τη διαμαρτυρία έγινε την τελευταία στιγμή, όταν «κλείδωσε» η επίσκεψη του πρωθυπουργού, αυτήν την ώρα διαδηλώνουν πάρα πολλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι από όλη τη Θράκη, κυρίως από το νότιο Έβρο.

Δείτε βίντεο:

Τα αιτήματα του πρωτογενούς τομέα

Αναφορικά με τα αιτήματα του πρωτογενούς τομέα, τόσο οι αγρότες όσο οι κτηνοτρόφοι βιώνουν πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία. Για τον αγροτικό κόσμο, το «ποτήρι» ξεχείλισε με τα πρόσφατα λάθη του δορυφορικού συστήματος καταγραφής (monitoring).

«Κανένας παραγωγός δεν κινδυνεύει να χάσει τις ενισχύσεις που δικαιούται» ανέφερε σήμερα ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός, απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Αριστεράς Οζγκιούρ Φερχάτ, σχετικά με «αποκλεισμούς παραγωγών της Θράκης από τις επιδοτήσεις, λόγω λαθών του δορυφορικού monitoring του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Οι προφορικές εξαγγελίες, πάντως, δεν πείθουν τους αγρότες, οι οποίοι ήδη έχουν δει τις πληρωμές να καθυστερούν πάρα πολύ, εξαιτίας του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, το κόστος παραγωγής τους τα τελευταία χρόνια να εκτοξεύεται – λόγω λειψυδρίας, ακριβών τιμολογίων και ελλιπών έργων υποδομής άρδευσης.

Για τον κτηνοτροφικό κόσμο, η κατάσταση είναι εν πολλοίς γνωστή, με την ευλογιά των αιγοπροβάτων να έχει «σαρώσει» το κτηνοτροφικό κεφάλαιο της περιοχής. Παρότι έχουν περάσει 14 μήνες από το πρώτο κρούσμα ευλογιάς στη Θράκη, η εξάπλωση συνεχίζεται αμείωτη, με χιλιάδες αιγοπρόβατα να έχουν αναγκαστικά θανατωθεί. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξη & Τροφίμων επιμένει στην ευλαβική τήρηση των μέτρων, ενώ οι κτηνοτρόφοι -τόσο οι άμεσα όσο οι έμμεσα πληγέντες- ζητούν μεγαλύτερη στήριξη για την επιβίωσή τους.

Στον «αστερισμό» των προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα, δεν πρέπει να ξεχνάμε τους Θρακιώτες αλιείς, οι οποίοι δέχονται σχεδόν σε καθημερινή βάση αθέμιτο ανταγωνισμό στο Θρακικό και Βόρειο Αιγαίο Πέλαγος από Τούρκους αλιείας, που σε μερικές περιπτώσεις ψαρεύουν ακόμη κι εντός ελληνικών χωρικών υδάτων.