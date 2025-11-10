Αλεξανδρούπολη: Kινητοποίηση αγροτών και κτηνοτρόφων στο αεροδρόμιο «Δημόκριτος» ενόψει της επίσκεψης Μητσοτάκη στην Κομοτηνή

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Αλεξανδρούπολη: Kινητοποίηση αγροτών και κτηνοτρόφων στο αεροδρόμιο «Δημόκριτος» ενόψει της επίσκεψης Μητσοτάκη στην Κομοτηνή

Μεγάλη Πανθρακική κινητοποίηση ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα από Έβρο, Ροδόπη και Ξάνθη βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο αεροδρόμιο «Δημόκριτος» της Αλεξανδρούπολης. Αφορμή της διαμαρτυρίας, στην οποία συμμετέχουν πλήθος αγροτών και κτηνοτρόφων, είναι η επικείμενη περιοδεία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Ροδόπη.

Παρότι το κάλεσμα για τη διαμαρτυρία έγινε την τελευταία στιγμή, όταν «κλείδωσε» η επίσκεψη του πρωθυπουργού, αυτήν την ώρα διαδηλώνουν πάρα πολλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι από όλη τη Θράκη, κυρίως από το νότιο Έβρο.

Δείτε βίντεο:

Τα αιτήματα του πρωτογενούς τομέα

Αναφορικά με τα αιτήματα του πρωτογενούς τομέα, τόσο οι αγρότες όσο οι κτηνοτρόφοι βιώνουν πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία. Για τον αγροτικό κόσμο, το «ποτήρι» ξεχείλισε με τα πρόσφατα λάθη του δορυφορικού συστήματος καταγραφής (monitoring).

«Κανένας παραγωγός δεν κινδυνεύει να χάσει τις ενισχύσεις που δικαιούται» ανέφερε σήμερα ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός, απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Αριστεράς Οζγκιούρ Φερχάτ, σχετικά με «αποκλεισμούς παραγωγών της Θράκης από τις επιδοτήσεις, λόγω λαθών του δορυφορικού monitoring του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Οι προφορικές εξαγγελίες, πάντως, δεν πείθουν τους αγρότες, οι οποίοι ήδη έχουν δει τις πληρωμές να καθυστερούν πάρα πολύ, εξαιτίας του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, το κόστος παραγωγής τους τα τελευταία χρόνια να εκτοξεύεται – λόγω λειψυδρίας, ακριβών τιμολογίων και ελλιπών έργων υποδομής άρδευσης.

Για τον κτηνοτροφικό κόσμο, η κατάσταση είναι εν πολλοίς γνωστή, με την ευλογιά των αιγοπροβάτων να έχει «σαρώσει» το κτηνοτροφικό κεφάλαιο της περιοχής. Παρότι έχουν περάσει 14 μήνες από το πρώτο κρούσμα ευλογιάς στη Θράκη, η εξάπλωση συνεχίζεται αμείωτη, με χιλιάδες αιγοπρόβατα να έχουν αναγκαστικά θανατωθεί. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξη & Τροφίμων επιμένει στην ευλαβική τήρηση των μέτρων, ενώ οι κτηνοτρόφοι -τόσο οι άμεσα όσο οι έμμεσα πληγέντες- ζητούν μεγαλύτερη στήριξη για την επιβίωσή τους.

Στον «αστερισμό» των προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα, δεν πρέπει να ξεχνάμε τους Θρακιώτες αλιείς, οι οποίοι δέχονται σχεδόν σε καθημερινή βάση αθέμιτο ανταγωνισμό στο Θρακικό και Βόρειο Αιγαίο Πέλαγος από Τούρκους αλιείας, που σε μερικές περιπτώσεις ψαρεύουν ακόμη κι εντός ελληνικών χωρικών υδάτων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η +πλευση επιστρέφει στο Καστελλόριζο – Φθινοπωρινή Αποστολή στις 14–16 Νοεμβρίου 2025

ΕΟΠΑΕ: Η χρήση κάνναβης δεν είναι «αθώα συνήθεια»-Σοβαροί κίνδυνοι για τους νέους

Πώς θα προσληφθούν 50.000 άνεργοι άνω των 30 ετών στον ιδιωτικό τομέα – Τι λέει η διοικήτρια της ΔΥΠΑ για το νέο πρόγραμμα ...

ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ: Αιτήσεις για υποτροφίες σε 650 παιδιά τρίτεκνων και πολύτεκνων μητέρων

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3

Οι αστρονόμοι εντόπισαν ένα μυστηριώδες νέο αντικείμενο να πετά ανάμεσα στην «εχθρική εξωγήινη απειλή» και τη Γη
περισσότερα
22:44 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Βόλος: Καταθέσεις-σοκ για τον λιμενικό που κατηγορείται για ασέλγεια σε ανήλικους

Απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες με ανήλικους που καταγράφηκαν μέσω νόμιμων επισυνδέσεων, περιλα...
22:23 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών: Οι ιερείς πουλούσαν τα τάματα των πιστών σε ενεχυροδανειστήρια – Πίστευαν ότι είχαν δημιουργήσει την καλύτερη κάλυψη

Το πρωί της Τρίτης (11/11) θα απολογηθούν τα μέλη σπείρας διακίνησης ναρκωτικών που εξάρθρωσε ...
22:05 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Hellenic Train: Σύγκρουση συρμού του Προαστιακού με δίκυκλο στη Λένορμαν – Εγκατέλειψε το σημείο ο οδηγός

Συρμός του Προαστιακού της Αθήνας που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς – Κιάτο συγκρούστηκε το...
20:20 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Meteo: Μεγάλα ύψη βροχής στα δυτικά και την Πελοπόννησο – Σχεδόν 100 χιλιοστά έπεσαν στο Ψαθί Μεγαλόπολης – ΧΑΡΤΗΣ

Βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες εκδηλώθηκαν σήμερα, κυρίως στα δυτικά τμήματα και στα ορε...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα