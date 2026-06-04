Ιωάννινα: Πλημμύρισαν δρόμοι έπειτα από έντονη βροχή και χαλάζι – ΒΙΝΤΕΟ

Έντονα καιρικά φαινόμενα, μικρής πάντως διάρκειας, έπληξαν περιοχές των Ιωαννίνων. Η βροχόπτωση όσο όμως και η χαλαζόπτωση θύμισαν καιρό φθινοπώρου παρά τις πρώτες ημέρες του καλοκαιριού. Ισχυρή βροχή είχε εκδηλωθεί και τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης.

Η περιοχή του Βοτανικού και η οδός ΚΑ΄ Φεβρουαρίου στα Ιωάννινα βρέθηκαν αντιμέτωπες με πλημμυρικά φαινόμενα, μετά την ολιγόλεπτη αλλά ιδιαίτερα έντονη βροχόπτωση το μεσημέρι της Πέμπτης.

Οι δρόμοι γέμισαν νερά, με τους κατοίκους να εκφράζουν ξανά την αγανάκτησή τους για ένα πρόβλημα που επαναλαμβάνεται κάθε φορά που εκδηλώνονται αντίστοιχα καιρικά φαινόμενα.

Οι κάτοικοι, σύμφωνα με το epirusgate ζητούν από τον δήμο Ιωαννιτών μόνιμες παρεμβάσεις και ουσιαστικές λύσεις, ώστε να αντιμετωπιστεί το χρόνιο πρόβλημα απορροής των ομβρίων και να μη μετατρέπεται η περιοχή σε λίμνη μετά από κάθε δυνατή βροχή.