Ιωάννινα: Πλημμύρισαν δρόμοι έπειτα από έντονη βροχή και χαλάζι – ΒΙΝΤΕΟ

Έντονα καιρικά φαινόμενα, με βροχόπτωση και χαλαζόπτωση, έπληξαν περιοχές των Ιωαννίνων, προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή του Βοτανικού και στην οδό ΚΑ΄ Φεβρουαρίου. Οι κάτοικοι εκφράζουν την αγανάκτησή τους για το χρόνιο πρόβλημα και ζητούν μόνιμες παρεμβάσεις από τον Δήμο Ιωαννιτών για την απορροή των ομβρίων

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έντονα καιρικά φαινόμενα, μικρής πάντως διάρκειας, έπληξαν περιοχές των Ιωαννίνων, με τη βροχόπτωση και τη χαλαζόπτωση να προκαλούν προβλήματα.
  • Η περιοχή του Βοτανικού και η οδός ΚΑ΄ Φεβρουαρίου στα Ιωάννινα βρέθηκαν αντιμέτωπες με πλημμυρικά φαινόμενα μετά την ολιγόλεπτη αλλά ιδιαίτερα έντονη βροχόπτωση.
  • Οι κάτοικοι εκφράζουν την αγανάκτησή τους για το χρόνιο πρόβλημα απορροής των ομβρίων και ζητούν από τον δήμο μόνιμες παρεμβάσεις και ουσιαστικές λύσεις.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Έντονα καιρικά φαινόμενα, μικρής πάντως διάρκειας, έπληξαν περιοχές των Ιωαννίνων. Η βροχόπτωση όσο όμως και η χαλαζόπτωση θύμισαν καιρό φθινοπώρου παρά τις πρώτες ημέρες του καλοκαιριού. Ισχυρή βροχή είχε εκδηλωθεί και τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης.

Η περιοχή του Βοτανικού και η οδός ΚΑ΄ Φεβρουαρίου στα Ιωάννινα βρέθηκαν αντιμέτωπες με πλημμυρικά φαινόμενα, μετά την ολιγόλεπτη αλλά ιδιαίτερα έντονη βροχόπτωση το μεσημέρι της Πέμπτης.

Οι δρόμοι γέμισαν νερά, με τους κατοίκους να εκφράζουν ξανά την αγανάκτησή τους για ένα πρόβλημα που επαναλαμβάνεται κάθε φορά που εκδηλώνονται αντίστοιχα καιρικά φαινόμενα.

Οι κάτοικοι, σύμφωνα με το epirusgate ζητούν από τον δήμο Ιωαννιτών μόνιμες παρεμβάσεις και ουσιαστικές λύσεις, ώστε να αντιμετωπιστεί το χρόνιο πρόβλημα απορροής των ομβρίων και να μη μετατρέπεται η περιοχή σε λίμνη μετά από κάθε δυνατή βροχή.

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