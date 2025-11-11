ΑΑΔΕ: Τριγωνική απάτη ΦΠΑ με πολυτελή μεταχειρισμένα οχήματα μέσω βουλγαρικής εταιρείας «βιτρίνας»

Enikos Newsroom

οικονομία

ΑΑΔΕ

Μεγάλη απάτη ΦΠΑ με πολυτελή μεταχειρισμένα οχήματα μέσω βουλγαρικής εταιρείας–βιτρίνας εντόπισε η ΑΑΔΕ ύστερα από σχετικούς ελέγχους που διενήργησε.

Σύμφωνα με τα ευρήματα των ελεγκτών της ΑΑΔΕ, οι εμπλεκόμενες ελληνικές εταιρίες εμπορίας μεταχειρισμένων οχημάτων συνεργάζονταν με μια βουλγάρικη εταιρεία-βιτρίνα, με στόχο την αποφυγή καταβολής ΦΠΑ κατά τον τελωνισμό των οχημάτων στην Ελλάδα. Η βουλγάρικη εταιρεία αγόραζε οχήματα από τη Γερμανία στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, για λογαριασμό των εταιριών στην Ελλάδα και, στη συνέχεια, τους τα μεταπωλούσε με τιμολόγια, που ανέφεραν ψευδώς ότι εφαρμόζεται το Καθεστώς Περιθωρίου Κέρδους.

Οι Έλληνες αγοραστές χρησιμοποιούσαν αυτά τα παραπλανητικά τιμολόγια κατά τη διαδικασία του τελωνισμού των οχημάτων στην Ελλάδα, αποφεύγοντας έτσι την καταβολή του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ευρήματα και επόμενα βήματα

Μέχρι στιγμής, έχουν εντοπιστεί 19 οχήματα, στην πλειονότητά τους πολυτελή, με συνολική αξία άνω των 885.000 ευρώ, ενώ η απώλεια ΦΠΑ για το Ελληνικό Δημόσιο εκτιμάται σε πάνω από 212.000 ευρώ.

Η έρευνα της ΑΑΔΕ συνεχίζεται, με διασταυρώσεις στοιχείων και αξιοποίηση όλων των ψηφιακών και ελεγκτικών εργαλείων, που διαθέτει η Αρχή, δεδομένου πως υπάρχουν ίχνη και άλλων αντίστοιχων περιπτώσεων απάτης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αλτσχάιμερ: 2 φάρμακα που υπάρχουν ήδη ίσως να μπορούν να αναστρέψουν τις εγκεφαλικές βλάβες, σύμφωνα με μελέτη

Δράση ενημέρωσης για τη σημασία της πρόληψης του διαβήτη από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

Δημόσιο: Στα 3,77 δισ. ευρώ τα χρέη σε ιδιώτες και επιχειρήσεις στο τέλος Σεπτεμβρίου – Τι δείχνουν τα στοιχεία για τα νοσ...

Δείτε LIVE το συνέδριο – 8o Athens Investment Forum: Η Ελλάδα στην Εποχή της Παγκόσμιας Ανακατάταξης – Προκλήσεις και Ευκαι...

Google: Διαρροή δεδομένων αποκαλύπτει 1,3 δισεκατομμύρια μοναδικούς κωδικούς πρόσβασης – «Δεν πρόκειται για παραβίαση του G...

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ «από τι φτιάχνονται τα hot dog»; – Ήρθε η ώρα να το μάθετε – ΒΙΝΤΕΟ
περισσότερα
11:07 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Χατζηδάκης: Αυξάνονται κατά 50% τα όρια επιστροφής του ΕΦΚ του Αγροτικού Πετρελαίου

Αυξάνονται κατά 50% τα όρια επιστροφής του ΕΦΚ του Αγροτικού Πετρελαίου, όπως γνωστοποίησε ο  ...
09:55 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Επίδομα θέρμανσης: Νέος οδηγός της ΑΑΔΕ με ερωτήσεις και απαντήσεις – Τι πρέπει να προσέξουν διαχειριστές και ένοικοι πολυκατοικιών

Έως τις 5 Δεκεμβρίου μπορούν οι  δικαιούχοι να κάνουν τις απαιτούμενες διορθώσεις και αλλαγές ...
09:20 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

ΕΛΤΑ: Στο τραπέζι η λειτουργία ταχυδρομείου εντός των ΚΕΠ

Tο υπό αναθεώρηση σχέδιο αναδιάρθρωσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) κυρίως στην επαρχία θ...
08:25 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Δημόσιο: Χρέη 3,77 δισ. ευρώ σε ιδιώτες και επιχειρήσεις στο τέλος Σεπτεμβρίου – «Πρωταθλητές» τα νοσοκομεία

Στα 3,7 δισ. ευρώ ανήλθε τον Σεπτέμβριο  το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσί...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα