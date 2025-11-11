Με τι καιρό θα κάνουμε Χριστούγεννα; – Η ανάρτηση Τσατραφύλλια με τις πρώτες εκτιμήσεις – Δείτε χάρτες

Την πρώτη εκτίμηση των εποχικών μοντέλων για τον καιρό των Χριστουγέννων δημοσιοποίησε ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

«Έπειτα από τα 2 βροχοφόρα συστήματα από την Ιταλία, όπου έδωσαν αρκετές βροχές κυρίως στη δυτική Ελλάδα, μέχρι και την επόμενη εβδομάδα δεν φαίνεται καμία οργανωμένη διαταραχή να μας επηρεάζει με βροχές, χιόνια ή κρύα» έγραψε αρχικά ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, σε ανάρτησή του στο Facebook.

Σχετικά με τον καιρό για τον μήνα των Χριστουγέννων, δηλαδή για τον Δεκέμβριο, ο γνωστός μετεωρολόγος αναφέρει ότι «οι τελευταίες ενημερώσεις των εποχικών μοντέλων δίνουν σήμα για υψηλότερες θερμοκρασίες 1-2 βαθμούς σε σχέση με τα κανονικά επίπεδα και λίγο περισσότερες βροχές στη δυτική Ελλάδα, τη Θράκη ,το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα σε σχέση με τα κλιματικά δεδομένα».

«Τα εποχικά μοντέλα δίνουν τάσεις και πιθανότητες, όχι βεβαιότητες» καταλήγει στην ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

«Σε καιρική ανάπαυλα τις επόμενες ημέρες…Πρώτη εκτίμηση για τον μήνα των Χριστουγέννων…

Μετά από τα 2 βροχοφόρα συστήματα από την Ιταλία όπου έδωσαν αρκετές βροχές κυρίως στη δυτική Ελλάδα, μέχρι και την επόμενη εβδομάδα δεν φαίνεται (προς το παρών) καμία οργανωμένη διαταραχή να μας επηρεάζει με βροχές ,χιόνια ή κρύα!

Τουναντίον, ο υδράργυρος θα βρεθεί σε πιο υψηλά για την εποχή επίπεδα (μέχρι και 5 βαθμούς σταδιακά) ενώ οι βροχές θα είναι περιορισμένες και όχι αξιόλογες.

Επιπλέον για τον Δεκέμβρη οι τελευταίες ενημερώσεις των εποχικών μοντέλων δίνουν σήμα : για υψηλότερες θερμοκρασίες 1-2 βαθμούς σε σχέση με τα κανονικά επίπεδα και λίγο περισσότερες βροχές στη δυτική Ελλάδα, τη Θράκη ,το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα σε σχέση με τα κλιματικά δεδομένα.

Να υπενθυμίσω ότι οι εποχικές προγνώσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται με σχετική επιφύλαξη. Τα εποχικά μοντέλα δίνουν τάσεις και πιθανότητες, όχι βεβαιότητες»