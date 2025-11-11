Ντίνα Νικολάου για τον ιερέα – Youtuber: «Πραγματικά έχω πέσει από τα σύννεφα»

Στο Buongiorno μίλησε η Ντίνα Νικολάου για τη γνωριμία της με τον ιερέα – Youtuber, απαντώντας για όλα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες.

Ο ιερέας, που είχε δημιουργήσει δικό του κανάλι μαγειρικής στο YouTube, είχε γίνει γνωστός παλαιότερα ως μοντέλο και τραγουδιστής, ενώ προκάλεσε αίσθηση με τις δημόσιες απόψεις του για την εκκλησία. Η Ντίνα Νικολάου, που είχε βοηθήσει τον ιερέα με τα συσσίτια του, μίλησε για την πρώτη τους συνάντηση και την έκπληξη της από τις τελευταίες αποκαλύψεις.

«Γνωριστήκαμε σε μια εκδήλωση μια βραδιά, που ήταν αφιερωμένη στην Ελιά. Ήταν μια ευγενική φυσιογνωμία. Με πλησίασε στο τέλος της βραδιάς και μου είπε ότι μαγειρεύει, ότι προσπαθεί να βοηθήσει τους ανθρώπους που δεν έχουν να φάνε και έχει κάνει μια μικρή κουζίνα σε έναν χώρο όπου μαγειρεύει και πηγαίνουν οι άστεγοι. Μου είπε ότι θα ήθελε να έχει τη δυνατότητα να μάζευε περισσότερους άστεγους για να κάνει ένα χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Μου είπε ότι θα ήταν ευγνώμων αν μπορούσα να κάνω κάτι γι’ αυτό, δεν επέμενε όμως. Δε μου ζήτησε κάτι άλλο. Συγκινήθηκα και σκέφτηκα ότι θέλω να κάνω κάτι για να τον βοηθήσω. Έτσι φρόντισα να του στείλουμε έναν φούρνο για να μπορεί να μαγειρεύει, και φρόντισα να έχει μακαρόνια, ρύζια κτλ.» περιέγραψε.

«Έκανε το τραπέζι, μου έστειλε φωτογραφίες. Κάποια στιγμή πήρα μια ειδοποίηση από το “Πάμε πακέτο”, έλαβα ένα δέμα από εκείνον που ήθελε να με ευχαριστήσει για όλο αυτό γιατί μπόρεσαν και έφαγαν πάρα πολλοί άνθρωποι και πέρασαν μια διαφορετική Πρωτοχρονιά. Δεν αισθάνθηκα ποτέ ότι ήταν κάτι άλλο από πίσω ή ότι έκρυβε κάτι. Ούτε κατά διάνοια αυτό που έμαθα τώρα τις τελευταίες ημέρες. Ήταν ένας πράος, ήσυχος, ευγενής άνθρωπος. Είχα ενημερωθεί ότι είχε μια περίεργη σχέση με την εκκλησία αλλά δεν ασχολήθηκα με αυτό γιατί ήταν εκκλησιαστικοί οι λόγοι ή να βοηθήσω στην εκκλησία, ανθρωπιστικά βοήθησα. Υπήρχαν δημοσιεύματα τότε ότι αυτός ο άνθρωπος είχε ένα πρόβλημα με την εκκλησία, αλλά ανθρωπιστικά ήθελα να βοηθήσω. Δεν υπήρξε ποτέ κάτι που να με έκανε να τον υποψιαστώ. Ούτε κατά διάνοια. Έχω πέσει από τα σύννεφα. Πραγματικά έχω πέσει από τα σύννεφα», είπε χαρακτηριστικά η Ντίνα Νικολάου.