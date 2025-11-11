Πάτρα: Νέο επεισόδιο με ξύλο μεταξύ ανηλίκων έξω από ΕΠΑΛ

Δεν έχουν τέλος τα επεισόδια βίας σε σχολεία. Το μεσημέρι της Δευτέρας 10/11, καταγράφηκε ακόμη ένα περιστατικό ξυλοδαρμού μεταξύ μαθητών, αυτή τη φορά έξω από το ΕΠΑΛ στο Κουκούλι, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Γνώμη», άνδρες της Άμεσης Δράσης έφτασαν στο σημείο, όμως δεν έγιναν προσαγωγές, καθώς προφανώς το επεισόδιο είχε λήξει. Δεν ήταν, άλλωστε, η πρώτη φορά που συνέβαινε κάτι τέτοιο στο συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα. Πριν από μερικές εβδομάδες, σημειώθηκε πετροπόλεμος και πορτοκαλοπόλεμος με μαθητές γειτονικού σχολείου. Όπως ανέφερε η ίδια ιστοσελίδα, μέσα σε λίγες εβδομάδες καταγράφηκαν στην Αχαΐα 15 επεισόδια μεταξύ ανηλίκων.

Στον ανακριτή δύο 15χρονοι

Εν τω μεταξύ, στον Ανακριτή Πατρών οδηγούνται σήμερα οι δύο 15χρονοι μαθητές, οι οποίοι συνελήφθησαν την περασμένη Παρασκευή με την κατηγορία της διακίνησης κάνναβης στον 13χρονο μαθητή σε Γυμνάσιο της Δυτικής Αχαΐας, με αποτέλεσμα να υποστεί σπασμούς και να καταλήξει στο Νοσοκομείο. Οι δύο 15χρονοι αρνούνται τις κατηγορίες σε βάρος τους και σήμερα θα δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις στον Ανακριτή.

Το πρωί της Δευτέρας πραγματοποιήθηκε συνέλευση των γονέων του σχολικού συγκροτήματος, όπου όλα τα μέλη ενημερώθηκαν για το συμβάν από τη Διεύθυνση του Σχολείου. Παρών ήταν και ο αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, Βασίλης Καρβουνιάρης. Για το περιστατικό επικοινώνησε με τη Διευθύντρια του Γυμνασίου και ο Δήμαρχος Γρηγόρης Αλεξόπουλος. Όλοι δήλωσαν ότι πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην πρόληψη και την ενημέρωση των παιδιών για τη μάστιγα των εξαρτήσεων.

Τι λέει η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης Αχαΐας

Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, Γεώργιο Παπατσίμπα, αναφέρει τα εξής από την πλευρά του: «Όπως είναι γνωστό, στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη, η Υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε μια σειρά από νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας. Στην περιοχή μας, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, υλοποίησε σύσκεψη με συμμετοχή όλων των σχετικών φορέων για το ζήτημα της νεανικής παραβατικότητας και αποφασίστηκε ο συντονισμός των δράσεων σε περιφερειακό επίπεδο.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της Πανελλήνιας Έρευνας ESPAD 2024 (ΕΠΙΨΥ), το ποσοστό των εφήβων με παραβατική συμπεριφορά κινείται μεταξύ 4-5%. Στη Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας υλοποιείται για δεύτερη σχολική χρονιά το πρόγραμμα «Επιλέγω Ελευθερία», για την ευαισθητοποίηση των νέων στην πρόληψη εθιστικών συμπεριφορών, ενώ εγκαινιάζεται σε αυτό το σχολικό έτος και ένα νέο Δίκτυο για την πρόληψη της βίας μεταξύ των νέων. Πολλές άλλες δράσεις έχουν προγραμματιστεί και υλοποιούνται μέσα στην τρέχουσα σχολική χρονιά. Επιπλέον, στη Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης έχει συγκροτηθεί η τετραμελής Ομάδα για τη διαχείριση των αναφορών ενδοσχολικού εκφοβισμού. Το ίδιο ισχύει και για τα σχολεία, στα οποία έχουν οριστεί πλέον οι νέοι σύμβουλοι σχολικής ζωής.

Σε όλα σχεδόν τα σχολεία έχουν τοποθετηθεί ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, ενώ τα ΚΕΔΑΣΥ υποστηρίζουν τις σχολικές μονάδες με εξειδικευμένο προσωπικό, εφόσον αυτό ζητηθεί. Επιπλέον, σε συνεργασία με την Επόπτρια Ποιότητας της Εκπαίδευσης, οι Σύμβουλοι Παιδαγωγικής Ευθύνης παρεμβαίνουν άμεσα στις σχολικές μονάδες, τις οποίες καθοδηγούν για τον παιδαγωγικό χειρισμό όλων των ζητημάτων που παρουσιάζονται και στην κατάρτιση συγκεκριμένου σχεδίου δράσης ανά σχολείο. Για όλα τα θέματα δίνονται λεπτομερείς οδηγίες στις διευθύνσεις των σχολείων από τη Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης και ειδικότερα από το Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που παρουσιάστηκαν πρόσφατα στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, στους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για την εκδήλωση της νεανικής παραβατικότητας εντάσσονται η έλλειψη επικοινωνίας και επίβλεψης στο οικογενειακό περιβάλλον, η κοινωνική αποστασιοποίηση και οι εθισμοί, τα βίαια πρότυπα από ΜΜΕ, social media και βιντεοπαιχνίδια, η αξιακή κρίση στην κοινωνία και η κρίση που διέρχεται ο θεσμός του σχολείου. Η μεγαλύτερη πρόκληση για το σχολείο σήμερα είναι να λειτουργήσει όχι ως αντανάκλαση της κοινωνικής πραγματικότητας, αλλά ως προβολή του μέλλοντος για μια καλύτερη κοινωνική πραγματικότητα.

Για τα περιστατικά που συνέβησαν πρόσφατα σε σχολεία αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης και έλαβαν δημοσιότητα, ενημερώνουμε ότι λαμβάνονται όλα τα μέτρα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Ειδικότερα, από τη Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης έχουν σταλεί σε όλα τα σχολεία σαφείς οδηγίες για την επιτήρηση των μαθητών/τριών μέσα στον σχολικό χώρο και τα απαραίτητα παιδαγωγικά μέτρα, τα οποία πρέπει να λαμβάνονται σε κάθε παρεκτροπή».