Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών: Στον ανακριτή ο ιερέας YouTuber και οι άλλοι 7 συλληφθέντες

Στον Ανακριτή οδηγήθηκαν πριν από λίγο οι οκτώ συλληφθέντες για το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών που εξάρθρωσε η αστυνομία, ανάμεσα στους είναι και παλαιοημερολογίτες ιερείς, οι οποίοι φέρονται ως άμεσοι συνεργοί της αρχηγού του κυκλώματος

Ο ιερέας Youtuber ρασοφόρος, μαζί με τους άλλους επτά συλληφθέντες, οδηγήθηκαν το πρωί της Τρίτης στην Ευελπίδων για να απολογηθούν για την συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση.

Οι ιερείς πουλούσαν τα τάματα των πιστών σε ενεχυροδανειστήρια

Το φως της δημοσιότητας είδαν νέες πληροφορίες για την δράση των ιερωμένων, τις κωδικές ονομασίες που χρησιμοποιούσαν, καθώς και τους αποκαλυπτικούς διαλόγους μεταξύ των μελών του κυκλώματος.

Εδώ και τουλάχιστον 3 μήνες, όπως αναφέρουν τα στελέχη της Δίωξης Ναρκωτικών, ο ρασοφόρος, εκτός από τις συνταγές που παρουσίαζε στο διαδίκτυο, αποθήκευε ουσίες μέσα στην εκκλησία και εκεί περίμενε τους τοξικοεξαρτημένους. Πάντοτε, φαίνεται να τον καθοδηγούσε η 52χρονη που κατηγορείται ότι είναι και η «αρχηγός» της σπείρας. Μαζί με τον 46χρονο, κατηγορούνται άλλοι 2 ιερείς της εκκλησίας των γνήσιων ορθοδόξων χριστιανών.

Όπως ανέφεραν αστυνομικές πηγές, «Ο 46χρονος ιερέας ήταν εκείνος που μιλούσε με την κατηγορούμενη ως αρχηγό. Ήταν εκείνος που έδινε οδηγίες στους υπόλοιπους ιερείς για την διακίνηση των ναρκωτικών».

Οι εμπλεκόμενοι προτιμούσαν να συνομιλούν μέσω διαδικτυακών εφαρμογών. Όταν αυτό όμως δεν ήταν εφικτό, χρησιμοποιούσαν κωδικές ονομασίες. «Πακέτο μακαρόνια» αποκαλούσαν το 1 κιλό κάνναβης, «κερί» το τσιγαριλίκι και «φανουρόπιτα» την ποσότητα κοκαΐνης.

Εκτός από τους 206.000 εγγεγραμμένους ακολούθους του στο youtube, o ιερέας είχε και αρκετούς πιστούς που ακολουθούσαν με ευλάβεια το κήρυγμά του. «Παρακαλώ όποιος μπορεί να βοηθήσει, να το κάνει και να ξέρετε ότι η αγάπη σας θα πιάσει τόπο. Είτε αυτό λέγεται υλική βοήθεια, είτε οικονομική» έλεγε ο ιερέας, όπως καταγράφεται σε βίντεο.

«Προσπαθούσαν να μας βοηθήσουν με τον λόγο τους»

Μια από τις γυναίκες που επισκεπτόταν το εκκλησάκι, τόνισε στην κάμερα του ΑΝΤ1 οτι: «Ερχόμουν εδώ στο εκκλησάκι σχεδόν τακτικά. Γνώριζα τους ιερείς, ήταν πολύ καλοί με το κοινό και τους πιστούς. Προσπαθούσαν πάρα πολύ να μας βοηθήσουν με τον λόγο τους, με την ύπαρξή τους εδώ».

Τον Σεπτέμβριο οι αστυνομικοί είχαν συλλάβει τον 52χρονο συγκατηγορούμενό τους ιερέα στη Ροδόπη, καθώς με αυτοκίνητο μετέφερε 6 αλλοδαπούς χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα, στο πλαίσιο της παράνομης δραστηριότητας του κυκλώματος που ήταν η διακίνηση μεταναστών.

Έκρυβαν τα ναρκωτικά ακόμα και στις γλάστρες

Όπως μεταδίδει ο ΑΝΤ1, οι ιερωμένοι θεωρούσαν ότι είχαν δημιουργήσει την καλύτερη κάλυψη. Ποιος θα υποπτευόταν έναν ιερέα ότι είναι διακινητής κάνναβης και κοκαΐνης; Ποιος θα ερευνούσε μια εκκλησία για να βρει ναρκωτικά;

Σύμφωνα με τα Στελέχη της Δίωξης Ναρκωτικών, ακόμα και στις γλάστρες στον προαύλιο χώρο του ναού, έκρυβαν κοκαΐνη και κάνναβη. Όπως ανέφεραν στον ΑΝΤ1 υψηλόβαθμοι αξιωματικοί που έχουν γνώση της υπόθεσης, και οι 3 ιερείς είναι χρήστες ναρκωτικών. Ωστόσο, τα ναρκωτικά δεν τα είχαν μόνο για προσωπική τους χρήση, δίνοντας παράδειγμα την σύλληψη του ενός ιερωμένου στο Φαληράκι της Ρόδου, με περισσότερα από 2 κιλά κοκαΐνης που είχε μαζί του.

Οι αστυνομικοί λένε, μάλιστα, ότι δεν έμειναν μόνο σε αυτό, αλλά άρπαζαν τάματα πιστών, τα οποία πωλούσαν σε ενεχυροδανειστήρια για να παίρνουν και από εκεί λεφτά. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχουν δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες πιστοί, που παρακολουθούσαν το κήρυγμα του 46χρονου και βρίσκονται σε σοκ. Τον παρακολουθούσαν στο youtube και αντέγραφαν τις συνταγές που εκείνος παρουσίαζε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ρασοφόροι έκαναν πάρτι με ναρκωτικά και γυναίκες επ’ αμοιβή, ενώ κατηγορούνται από πιστούς για εξορκισμούς και λειτουργίες που θεραπεύουν τον καρκίνο.

Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι

Το enikos.gr δημοσίευσε 6 αποκαλυπτικούς διαλόγους μεταξύ των μελών της εγκληματικής οργάνωσης.

Διάλογος 1

Μέλος 1: Έλα δεν μπορώ να συνδεθώ. Δεν έχω καθόλου μονάδες….

Μέλος 2: Έλα;

Μέλος 1:…Δεν έχω καθόλου μονάδες για να συνδεθώ σε ίντερνετ.

Μέλος 2: Ωραία πες μου.

Μέλος 1: Ωραία πες μου κάτι.

Μέλος 2: Πρέπει μάλλον να ακυρώνετε να φύγω και έχω τρελαθεί τώρα πες μου.

Μέλος 1: Σε ακυρώνω να φύγεις;

Μέλος 2: Όχι εσύ ρε συ. Πες μου πες μου γ@@@έ το τώρα κάτι…πες μου. Όχι εσύ.

Μέλος 1: Ωραία πες μου…πες μου κάτι. Έχεις ένα πακέτο μακαρόνια που χρειάζομαι;

Μέλος 2: Λεφτά έχω;

Μέλος 1: Ναι για αυτό σου λέω.

Μέλος 2: Α…(λέει το όνομα συλληφθέντα) τίποτα παραπάνω; Αλήθεια τώρα;

Μέλος 1: Τι εννοείς; Όχι αγάπη μου. Άκου, άμα έχεις…άμα έχεις να με καλύψεις επειδή είμαστε τρελαμένοι. Μόλις μπήκαμε, σκέψου τραβολογάγαμε τη Β (άλλο όνομα), θέλουμε ένα πακέτο μακαρόνια και θα σου δώσω εγώ τριακόσια ευρώ.

Μέλος 2: Εεε το ένα δηλαδή πληρώνεις στην ουσία…

Μέλος 1: Ναι ρε αγάπη.

Μέλος 2:…και είναι τριακόσια έτσι;

Μέλος 1: Βρε ναι εντάξει και έχει ο θεός. Και αύριο. Ωχ θεέ μου.

Μέλος 2: Άμα έχεις παραπάνω λεφτά…

Μέλος 1: Δεν έχω.

Μέλος 2:…(δυσνόητο) θα έχει να φύγω.

Μέλος 1: Δεν έχω γιατί μου πήγαν…

Μέλος 2: Αλλά χωρίς λεφτά δεν μπορώ Α(όνομα). Δηλαδή πράγμα…

Μέλος 1: Όχι.

Μέλος 2: Α….

Μέλος 1: Άκουσέ με.

Μέλος 2: Ναι.

Μέλος 1: Δεν έχω παραπάνω λεφτά και εκτός αυτού αύριο το πρωί έχουμε λειτουργία…

Μέλος 2: (δυσνόητο) πεντακόσια από κει πέρα.

Μέλος 1: Δεν μπορώ και ούτε θέλω.

Μέλος 2: Ρε γ@@@ τη τρέλα μου γ@@ ρε.

Μέλος 1: Τι;

Μέλος 2: Ρε Α… μου είπατε για εφτακόσια θα πηγαίνατε και θα καλυβόμουν και εγώ για αυτό το πράγμα. Ρε τι θα πάθω εγώ με αυτή τι τραπέζι…Τι έχω βάφτιση έχω εγώ γ@@@ τα. Αλήθεια. Α…

Μέλος 2: Σε παίρνω να βγεις.

Μέλος 1: Ναι ναι ναι εντάξει έλα έλα, έλα καρδούλα μου.

Μέλος 2: Ναι, έλα μπάι.

Μέλος 1: Εσύ δε θα μπεις; Θα φύγεις εεε κατευθείαν;

Μέλος 2: Ούτε καν

Μέλος 1: Ντάξει άντε…

Μέλος 2: Πρέπει να φύγω μπαμ. Έλα.

Μέλος 1: …τακτοποίησε με σ’ αγαπώ σ’ αγαπώ γεια.

Διάλογος 2

Μέλος 2: Τον είδες;

Μέλος 1: Αγάπη μου, σε ευχαριστώ. Λοιπόν σου στέλνω ρολόν, ένα σπρέι N.. (μάρκα αποσμητικού).

Μέλος 2: Ναι.

Μέλος 1: Και…και άρτο.

Μέλος 2: Τον είδες; Τον Ψηλό;

Μέλος 1: Ναι και άρτο από τη Παναγία ναι ναι ναι.

Μέλος 2: Ντάξει.

Μέλος 1: Τα έχω…τα κανόνισα όλα.

Μέλος 2: Ντάξει μπράβο μπράβο.

Μέλος 1: Εντάξει;

Μέλος 2: Μπράβο ναι.

Μέλος 1: Ντάξει;

Μέλος 2: Άναψε και ένα κεράκι εκεί τώρα και τα λέμε.

Μέλος 1: Αμήν αμήν αμήν. Ντάξει.

Μέλος 2: Έλα μπάι.

Μέλος 1 : Γεια γεια φιλάκια. Ευχαριστώ.

Διάλογος 3

Μέλος 3: Υπάρχουνε;

Μέλος 2: Τι;

Μέλος 3: Μακαρόνια;

Μέλος 2: Όχι ρε…

Μέλος 3: Μμμ.

Μέλος 2: Που να υπάρχουν στη γλάστρα; Υπάρχουν αλλά…όχι εκεί…πλέον.

Μέλος 3: Μμμ;

Μέλος 2: Άμα δεν γυρίσω εγώ…Άμα δεν γυρίσω εγώ τώρα δεν γίνεται.

Μέλος 3: Τι εννοείς;

Μέλος 2: Τι εννοώ;…Μ’ ακούς;

Μέλος 3: Έλα.

Μέλος 2: Για πες μου λίγο.

Μέλος 3: Τι;

Μέλος 2: Αυτό που σου είπα το πήρες.

Μέλος 3: Ναι.

Μέλος 2: Που αλλού να είχα βάλει δηλαδή; Που να το ‘χα βάλει;

Μέλος 3: Δεν ξέρω. Ρωτάω αν…

Μέλος 2: Όχι, δεν έχω βάλει άλλο. Άμα δεν γυρίσω δεν γίνεται κάτι. Σε ρώτησα εκείνη την ώρα… αν θέλεις κάτι πες μου… αλλά ναι ήταν το οικονομικό στη μέση το καταλαβαίνω…

Μέλος 3: Ρε καρδούλα μου δεν είναι το θέμα μόνο αυτό. Το θέμα είναι ότι τώρα, εγώ, εε πως το λένε… είμαι μες στη μέση, σαν το μ@@@α.

Μέλος 2: Είσαι;

Μέλος 3: Και όχι τίποτα άλλο. Είμαι μες στη μέση λέω σαν τον μ@@@α και όχι τίποτα άλλο, ούτως η αλλιώς από τη στιγμή που θα πάμε στο… (λέει όνομα ξενοδοχείου), θα βγούνε. Δεν είναι το θέμα αυτό.

Μέλος 2: Άκου αγόρι μου να σου πω κάτι. Εγώ, δεν αντιλέγω σε τίποτα. Όμως, έχω φτάσει να χρωστάω από προχθές. Ο ψηλός στον φίλο του, συν εγώ που πραγματικά δεν μπορώ να λύσω ένα πρόβλημα. Δηλαδή σήμερα πήγε και πήρε από τη πάρτη του, έτσι, από αλλού με λεφτά και πάλι και αυτά του τα χρωστάω που μου πήρε. Ναι αλλά εγώ έφυγα και σας είπα δώστε μου έναν για να μπορέσουμε να είμαστε δύο για να έχουμε και μισά μισά να κάνω και εγώ κάτι γιατί έρχονται οι ημέρες για την βάπτιση ούτε ο Χριστόφορος δεν μπορούσε να έρθει ούτε κανένας.

Μέλος 3: Αφού ήμασταν όλοι μαζί.

Μέλος 2: Γ@@ της γης τον άξονα και πως…ναι αλλά…

Μέλος 3: Δεν ήμασταν όλοι μαζί;

Μέλος 2:…γυρίζατε και εγώ δεν είχα φύγει.

Μέλος 3: Ε αυτό σου λέω μα δεν μου ζήτησες.

Μέλος 2: Και πάλι δεν ήρθε κανένας. Δεν ήθελα εσένα. Και πάλι έστω για τη…για το τέτοιο για να…για να μπορέσω και εγώ να μειώσω κάτι ρε γαμώτο. Να μειωθεί κάτι.

Μέλος 3: Μου ζήτησες;

Μέλος 2: Τι να κάνω τώρα πες μου. Και πάλι σε σκέφτηκα και στη γλάστρα άφησα βλέπεις (δυσνόητο);

Μέλος 3: Μου ζήτησες;

Μέλος 2: Τι σου ζήτησα; Ναι σου ζήτησα βεβαίως τον Χ(όνομα).

Μέλος 3: Α όχι αυτό σου λέω. Όταν έφτασα μου είπες ότι θα πας…

Μέλος 2: Όχι…

Μέλος 3:…με το….

Μέλος 2: όχι όχι όχι όχι όχι όχι δεν είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Όχι όχι. Σου είπα εγώ φεύγω και μου λες θα πας τελικά… και σου λέω ναι θα πάω.

Μέλος 3: Ναι.

Μέλος 2: Εγώ δεν θα παρακαλέσω για να πάρω. Είπα μία, είπα δύο.

Μέλος 3: Καλέ πας καλά…

Μέλος 2: Μετά δεν μπορώ εγώ να παρακαλέσω…

Μέλος 3:…τι να παρακαλέσεις;

Μέλος 2:…μπορεί ο καθένας να μη θέλει, μπορεί…να’ μαστε ξεκάθαροι όμως, έτσι;

Μέλος 3: Καλέ ούτε καν.

Μέλος 2: Όχι από τη μία να λέμε…

Μέλος 3: Ρώτα…ρώτα δίπλα σου…

Μέλος 2:…θέλουμε δουλειά…

Μέλος 3: ρώτα δίπλα σου τι ρώτησα.

Μέλος 2:…και από την άλλη να λέμε…πως;

Μέλος 3: Ρώτα δίπλα σου τι ρώτησα.

Μέλος 2: Ρε εσύ ρώτησες. Εγώ…εσύ ρώτησες ότι δεν μου τη ρώτησες. Εγώ όμως πριν μια μέρα, πριν μια ώρα σου είχα πει να πάρουμε χίλια χίλια. Στο χα πει ή δε στο χα πει; Όχι εσύ. Ο Χ(όνομα)…να ρθει. Τι είπα εγώ…

Μέλος 3: Ο άλλος έκανε πίσω.

Μέλος 2:…είπα κάτι κακό;

Μέλος 3: Όχι.

Μέλος 2: Μπράβο, είπα εγώ ότι δεν θα πάω και εγώ μαζί του στο Ναύπλιο; Είπα εγώ ότι θα τον αφήσω μόνο του; Όχι. Εγώ όμως πραγματικά άφησα αυτό εκεί στην γλάστρα γιατί ήξερα ότι θα ξανασυμβεί τηλεφώνημα και λέω τουλάχιστον Αθηνά μην μείνουν έτσι τα παιδιά…άσε. Το ‘κανα; Τώρα…άμα δεν επιστρέψω εγώ Αθήνα…δεν μπορώ. Δεν υπάρχει κάπ…δεν υπάρχει κάποιος να ανέβει. Κατάλαβες τι σου λέω, έτσι;

Μέλος 3: Ναι.

Μέλος 2: Και εγώ τώρα δηλαδή για να λύσω ένα πρόβλημα που με…τι τι να λύσω, τα άλυτα; Τι να λύσω; Για αυτό σου είπα να’ ρθει να τα μοιραζόμασταν.

Μέλος 3: Και είναι του γιατρού, δεν το συζητώ.

Μέλος 2: Πως; Δε σ’ ακούω.

Μέλος 3: Λέω και είναι του γιατρού, δεν το συζητώ.

Μέλος 2: Είναι του γιατρού αλλά…τι να κάνω; Πες μου τι να κάνω από δω που είμαι. Τι μπορώ να κάνω; Εγώ επιστρέφω από Ναύπλιο και θέλω δυο ώρες. Τι να πω ψέματα;

Μέλος 3: (δυσνόητο) σε δύο ώρες εμείς θα φύγουμε.

Μέλος 2: Εεε χαίρω πολύ χαιρόπουλος. Ναι. Και σε ρώτησα πριν αν ο ναός είναι ανοιχτός, γιατί θέλω να’ ρθω.

Μέλος 3: Ναι μα είναι, θα είναι.

Μέλος 2: Αυτό λέω.

Μέλος 3: Μμμ.

Μέλος 2: Δεν υπάρχει κάποια λύση, πίστεψέ με ειλικρινά, έτσι; Για αυτό το κανα εκεί πέρα γιατί ήξερα…

Μέλος 3: Ναι.

Μέλος 2:…ότι θα χρειαστείς, γιατί ξέρω δεν έχω τίποτα άτομα. Σου λέω πλήρωσε από την τσέπη του για να πάει να μου πάρει εμένα πέντε σήμερα να έχω κάτι για να μην χτυπήσει κάποιο τηλέφωνο.

Μέλος 3: Μμμ.

Μέλος 2: Έρχομαι αλλά όχι εδώ πέρα…εε να πετάξω; Πως…πως θα γίνει; Δεν μπορώ να γίνει.

Διάλογος 4

Μέλος 1: Μωρή ντρέπεται ο δικός σου.

Μέλος 2: Ποιος;

Μέλος 1: Σε καλεί και μου το αφήνει ανοιχτή ακρόαση.

Μέλος 2: Ποιος;

Μέλος 1: Τι ποιος είναι ο ντρέπομαι; Ο Γέροντάς σου.

Μέλος 2: Αα. Τι ντρέπεται;

Μέλος 1: (δυσνόητο)… άκου.

Μέλος 2: Τι ντρέπεται;

Μέλος 1: Ναι, όταν λέμε τα π@@@@@@@α μας καλά είναι.

Μέλος 2: Ναι άντε ντε.

Μέλος 1: Πωπω έχω ένα κεφάλι καζάνι φιλενάδα.

Μέλος 2: Εεε εσύ τώρα δεν έχεις λεφτά έτσι; Για αυτό το λες. Όχι άμα είχε η Δ(όνομα) δεν υπήρχε θέμα, ερχότανε χωρίς και τα βρίσκαμε αύριο. Εεε…

Μέλος 1: Καρδούλα μου. Άμα είχα λεφτά θα στα είχα δώσει από την αρχή. Όλα.

Μέλος 2: Βρε άλλο σου λέω.

Μέλος 1: Τι;

Μέλος 2: Έχει τελειώσει εκείνη, δεν έχει στο πα από πριν. Αλλά μου λέει περίμενε μπας και πάω να ζητήσω ένα από κάπου.

Μέλος 1: Αυτό λέω. Άμα είχα λεφτά…

Μέλος 2: Αυτό. Για αυτό σου λέω περίμενε λίγο.

Μέλος 1: Τα λεφτά θα τα είχα δώσει όλα εσένα ρε. Πας καλά; Που έχεις ταξίδι.

Μέλος 2: Ναι έχω το κέρατό μου το δίφορο. Εντάξει.

Μέλος 1: Ωραία η Ανάβυσσος;

Μέλος 2: Ναι.

Μέλος 1: Φώκια από κει τέλεια.

Μέλος 2: Ναι ναι.

Μέλος 1: Λαγονήσι…

Μέλος 2: Για να δούμε. Ναι. Μωρέ τώρα τώρα θα έπαιρνε και θα με πάρει μόλις θα μπορέσει.

Μέλος 1: Ντάξει μπέμπα μου.

Μέλος 2: Ντάξει.

Μέλος 1: Και όχι τίποτα άλλο. Ήδη με έχει πιάσει το Ταβοράκι αλλά θέλω δεν ξέρω με έχει αυτή…έλα.

Μέλος 2: Έλα.

Διάλογος 5

Μέλος 2: Έλα. Έλα λοβ.

Μέλος 4: Μ’ ακούς εγώ. Έχω πολύ νεύρα ε.

Μέλος 2: Μου έπεσε το τηλέφωνο κάτω.

Μέλος 4: Ένα λεπτό. Ένα λεπτό.

Μέλος 2: Ερχόμουνα εδώ και το έχασα το τηλέφωνο ναι.

Μέλος 4: Μ’ ακούς εδώ;

Μέλος 2: Ναι έλα.

Μέλος 4: Αυτό το παιδί …(δυσνόητο).

Μέλος 2: Ποιο παιδί; Στην εκκλησία;

Μέλος 4: Αυτό που…αυτό που είπε ότι θα πάρει τρία…τρία κιλά που έχει το εκκλησία.

Μέλος 2: Ναι ναι.

Μέλος 4: Είναι με έναν (δυσνόητο)…

Μέλος 2: Ναι.

Μέλος 4: …θα πάει τον παπά εκεί.

Μέλος 2: Στο στενό.

Μέλος 4: Όπως το ήθελε εκείνη. Όπως το έδωσε εκείνη χθες λέει.

Μέλος 2: Ναι οκ. Που έδωσες χθες ναι. Ωραία.

Μέλος 4: Πάνω πάνω το στενό. Κατάλαβες;

Μέλος 2: Ωραία. Εγώ ήρθα λίγο εδώ Ν(όνομα) και μου έπεσε το τηλέφωνο και το βρήκαν κάτι παιδιά και πήραμε τηλέφωνο πέντε παιδιά μικρά και δώσανε τηλέφωνο πίσω.

Μέλος 4: Τι κάνεις; Ποιος (δυσνόητο) τηλέφωνο;

Μέλος 2: Εγώ έρχομαι εδώ πέρα στη Ν(όνομα) στην αδελφή του Η(όνομα).

Μέλος 4: Ναι.

Μέλος 2: Με πόδια.

Μέλος 4: Ναι.

Μέλος 2: Και πέφτει τηλέφωνο δικό μου κάτω. Εγώ δεν κατάλαβα.

Μέλος 4: Ναι.

Μέλος 2: Που έπεσε. Εγώ ανεβαίνω απάνω πέντε λεπτά, λέω που είναι τηλέφωνο.

Μέλος 4: Ναι.

Μέλος 2: Με παίρνει τηλέφωνο η εδώ…η Λ(όνομα) στο τηλέφωνο, χτυπάει, σηκώνει ένα παιδί μικρό.

Μέλος 4: Ναι.

Μέλος 2: Λέει εγώ βρήκα τηλέφωνο εδώ Ν(όνομα) κάτω.

Μέλος 4: Ναι με πήρες εμένα. Λέει (δυσνόητο). Ναι;

Μέλος 2: Ποιος σε πήρε;

Μέλος 4: Με πήρε.

Μέλος 2: Και κατεβήκαμε κάτω, δώσαμε δεκαπέντε ευρώ στα παιδιά και πήρα τηλέφωνο. Βρήκαν δρόμο και σηκώσανε αυτά.

Μέλος 4: Ου πάλι…

Μέλος 2: Άλλος δεν θα είχε σηκώσει ρε.

Μέλος 4: Πάλι καλά.

Μέλος 2: Ε βέβαια. Κάτσε να πάρω εκκλησία. Με παίρνει και Λ(όνομα). Κάτσε κλείσε. Εντάξει.

Μέλος 4: Πάρε λίγο τη…

Μέλος 2: Σε πόση ώρα εκκλησία;

Μέλος 4: Εκεί είναι περιμένει …(δυσνόητο).

Μέλος 2: Έλα κλείσε.

Στο σημείο αυτό η αλλάζει γραμμή και συνομιλεί με τη Λ με διαφορετική τηλεφωνική σύνδεση.

Μέλος 2: Ναι..

Μέλος 1: Έλα καρδούλα μου.

Μέλος 2: Τι;

Μέλος 1: Αχ θεέ μου, τίποτα. Εσείς;

Μέλος 2: Τίποτα εγώ ρε.

Μέλος 1: Μήπως είδες αν μπήκανε τα χρήματα;

Μέλος 2: Όχι όχι.

Μέλος 1: Μ@@@@ μου…Έχω τρελαθεί.

Μέλος 2: Δεν έχω δει όχι.

Μέλος 1: Ήρθε ένα μ@@@@σμένο ένα τσόλι αυτός ο….και έπιασε τον πατέρα Α(όνομα).

Μέλος 2: Τι έκανε;

Μέλος 1: Ήρθε ένας…

Μέλος 2: Ναι…

Μέλος 1: …και έπιασε τον πατέρα Α(όνομα).

Μέλος 2: Ποιος είναι ο πατέρας Α(όνομα);

Μέλος 1: Ο παπάς που έχουμε εδώ.

Μέλος 2: Ααα ο α…

Μέλος 1: και του είπε…

Μέλος 2: Όχι ο Παπα-Γ(όνομα)…

Μέλος 1: Ναι.

Μέλος 2: …ο άλλος λες.

Μέλος 1: Όχι ο Παπα-Γ(όνομα) ο άλλος ναι.

Μέλος 2: Ναι…

Μέλος 1:Μμμ

Μέλος 2: …και τι του είπε;

Μέλος 1: Ότι του χρωστάμε λεφτά από συνάντηση και αυτά…προφανώς μπορεί να του πει για τα ναρκωτικά, δεν ξέρω.

Διάλογος 6