Σοκ στη Γουατεμάλα: Βίντεο με τη δολοφονία γνωστού εργολάβου και πρώην υποψήφιου δημάρχου – Οι δράστες είχαν ντυθεί ως εργάτες

Ένας γνωστός επιχειρηματίας στον κατασκευαστικό τομέα και πρώην υποψήφιος δήμαρχος δολοφονήθηκε το Σάββατο στην πόλη Parramos της επαρχίας Chimaltenango στη Γουατεμάλα, σε ένα περιστατικό που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινότητα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το 53χρονο θύμα, ο José Elías Ramírez Andrés, ήταν ευρέως γνωστός στην περιοχή ως επικεφαλής της Constructora D&D Ramírez Hernández, εταιρείας που ανέλαβε έργα οδοποιίας και δημόσιας κατασκευής για δήμους της περιοχής.

Μαζί του σκοτώθηκε και η 38χρονη Ana Delfina Andrés Grande.

Στις 11:07 π.μ. της 8ης Νοεμβρίου, πέντε άνδρες, ντυμένοι ως εργάτες, εκτέλεσαν και τους δύο θανάσιμα. Στο όχημα του Ramírez, λίγα μέτρα από τον τόπο της δολοφονίας, βρέθηκαν δύο τουφέκια και δύο πιστόλια.

Οι πέντε δράστες διέφυγαν με ένα κλεμμένο SUV, σύμφωνα με την Εθνική Πολιτική Αστυνομία (PNC). Η αστυνομία ανέφερε ότι το όχημα εγκαταλείφθηκε περίπου τέσσερις δρόμους μακριά από τον τόπο της επίθεσης και ότι δεν βρέθηκαν όπλα ή πυρομαχικά μέσα σε αυτό.

Η εταιρεία του Ramírez έλαβε συμβόλαια ύψους περίπου 55 εκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ 2014 και 2025, με τα περισσότερα έργα να αφορούν την επισκευή δημοτικών δρόμων και έργα υποδομής. Η εταιρεία ήταν ιδιαίτερα ενεργή μεταξύ 2018 και 2020, όταν εξασφάλισε μερικές από τις μεγαλύτερες συμφωνίες της.

Ο Ramírez ήταν πολιτικός μηχανικός και είχε προηγουμένως θέσει υποψηφιότητα για δήμαρχος στην κοντινή πόλη El Tejar. Η δολοφονία σημειώθηκε κοντά στην κεντρική πλατεία της Parramos.

Οι τοπικές αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει πληροφορίες για τα κίνητρα της επίθεσης και μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις.