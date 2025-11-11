Σοκ στη Γουατεμάλα: Βίντεο με τη δολοφονία γνωστού εργολάβου και πρώην υποψήφιου δημάρχου – Οι δράστες είχαν ντυθεί ως εργάτες

Enikos Newsroom

διεθνή

Σοκ στη Γουατεμάλα: Βίντεο με τη δολοφονία γνωστού εργολάβου και πρώην υποψήφιου δημάρχου – Οι δράστες είχαν ντυθεί ως εργάτες

Ένας γνωστός επιχειρηματίας στον κατασκευαστικό τομέα και πρώην υποψήφιος δήμαρχος δολοφονήθηκε το Σάββατο στην πόλη Parramos της επαρχίας Chimaltenango στη Γουατεμάλα, σε ένα περιστατικό που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινότητα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το 53χρονο θύμα, ο José Elías Ramírez Andrés, ήταν ευρέως γνωστός στην περιοχή ως επικεφαλής της Constructora D&D Ramírez Hernández, εταιρείας που ανέλαβε έργα οδοποιίας και δημόσιας κατασκευής για δήμους της περιοχής.

Μαζί του σκοτώθηκε και η 38χρονη Ana Delfina Andrés Grande.

Στις 11:07 π.μ. της 8ης Νοεμβρίου, πέντε άνδρες, ντυμένοι ως εργάτες, εκτέλεσαν και τους δύο θανάσιμα. Στο όχημα του Ramírez, λίγα μέτρα από τον τόπο της δολοφονίας, βρέθηκαν δύο τουφέκια και δύο πιστόλια.

Οι πέντε δράστες διέφυγαν με ένα κλεμμένο SUV, σύμφωνα με την Εθνική Πολιτική Αστυνομία (PNC). Η αστυνομία ανέφερε ότι το όχημα εγκαταλείφθηκε περίπου τέσσερις δρόμους μακριά από τον τόπο της επίθεσης και ότι δεν βρέθηκαν όπλα ή πυρομαχικά μέσα σε αυτό.

Η εταιρεία του Ramírez έλαβε συμβόλαια ύψους περίπου 55 εκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ 2014 και 2025, με τα περισσότερα έργα να αφορούν την επισκευή δημοτικών δρόμων και έργα υποδομής. Η εταιρεία ήταν ιδιαίτερα ενεργή μεταξύ 2018 και 2020, όταν εξασφάλισε μερικές από τις μεγαλύτερες συμφωνίες της.

Ο Ramírez ήταν πολιτικός μηχανικός και είχε προηγουμένως θέσει υποψηφιότητα για δήμαρχος στην κοντινή πόλη El Tejar. Η δολοφονία σημειώθηκε κοντά στην κεντρική πλατεία της Parramos.

Πηγή: Χ

Οι τοπικές αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει πληροφορίες για τα κίνητρα της επίθεσης και μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αλτσχάιμερ: 2 φάρμακα που υπάρχουν ήδη ίσως να μπορούν να αναστρέψουν τις εγκεφαλικές βλάβες, σύμφωνα με μελέτη

Δράση ενημέρωσης για τη σημασία της πρόληψης του διαβήτη από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

Δημόσιο: Στα 3,77 δισ. ευρώ τα χρέη σε ιδιώτες και επιχειρήσεις στο τέλος Σεπτεμβρίου – Τι δείχνουν τα στοιχεία για τα νοσ...

Δείτε LIVE το συνέδριο – 8o Athens Investment Forum: Η Ελλάδα στην Εποχή της Παγκόσμιας Ανακατάταξης – Προκλήσεις και Ευκαι...

Google: Διαρροή δεδομένων αποκαλύπτει 1,3 δισεκατομμύρια μοναδικούς κωδικούς πρόσβασης – «Δεν πρόκειται για παραβίαση του G...

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ «από τι φτιάχνονται τα hot dog»; – Ήρθε η ώρα να το μάθετε – ΒΙΝΤΕΟ
περισσότερα
10:11 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Διαμάχη σε πτήση: Ενήλικος επιβάτης και 4χρονο παιδί δίνουν «μάχη» για το παράθυρο – Το βίντεο που δίχασε τα social media

Ένας ενήλικος επιβάτης αεροπλάνου έγινε viral στο διαδίκτυο, όταν ήρθε σε διαμάχη με ένα 4χρον...
09:50 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Συρία: Εντάσσεται στον αντιτζιχαντιστικό συνασπισμό μετά τη συνάντηση Τραμπ-αλ Σάρα στον Λευκό Οίκο

Από τη μαύρη λίστα των καταζητούμενων «τρομοκρατών» του FBI στον Λευκό Οίκο: ο Ντόναλντ Τραμπ ...
09:25 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Μόσχα: Κατάσκοποι από Ουκρανία και Βρετανία φέρονται να σχεδίαζαν την κλοπή μαχητικού MiG-31 – Πρότειναν 3 εκατ. δολάρια σε Ρώσο πιλότο

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) ανακοίνωσε ότι απέτρεψε σχέδιο Ουκρανών και...
09:15 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Φον ντερ Λάιεν: Σχέδιο για νέα υπηρεσία πληροφοριών με αξιωματούχους από όλη την ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αρχίσει να οργανώνει μια νέα υπηρεσία πληροφοριών υπό την πρόεδρό τη...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα