Ο Νόβακ Τζόκοβιτς στην Ακρόπολη: Γιόρτασε τους 101 τίτλους του με 101 σκυλάκια Δαλματίας

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Νόβακ Τζόκοβιτς

Λίγα 24ωρα μετά την κατάκτηση του Hellenic Championship, που ήταν και ο 101ος τίτλος στην καριέρα του, ο Νόβακ Τζόκοβιτς επισκέφθηκε την Ακρόπολη και φωτογραφήθηκε με το τρόπαιο, με φόντο τον Ναό της Αθηνάς Νίκης.

Ο Σέρβος θρύλος του τένις πρόσθεσε μάλιστα μέσω AI και σκυλιά Δαλματίας στη φωτογραφία, γιορτάζοντας με ευρηματικό τρόπο τους 101 τίτλους του.

Στη δεύτερη φωτογραφία του στην Ακρόπολη, ο Τζόκοβιτς ποζάρει με φόντο το Ηρώδειο, δείχνοντας για ακόμα μια φορά την αγάπη του για τη χώρα μας.

 

Υπενθυμίζεται ότι ο «Νόλε» επιβλήθηκε 2-1 με ανατροπή του Λορέντσο Μουσέτι και αναδείχθηκε μεγάλος νικητής στο Hellenic Championship. 

Το Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης επικράτησε με 4-6, 6-3, 7-5, σε έναν συγκλονιστικό αγώνα σχεδόν τριών ωρών, και πλέον απέχει μόνο δύο τίτλους από τους 103 τίτλους του πρώην αντιπάλου του, Ελβετού Ρότζερ Φέντερερ, και οκτώ από το ρεκόρ των 109 τροπαίων του Αμερικανού Τζίμι Κόνορς.

 

 

