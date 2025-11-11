Μόσχα: Κατάσκοποι από Ουκρανία και Βρετανία φέρονται να σχεδίαζαν την κλοπή μαχητικού MiG-31 – Πρότειναν 3 εκατ. δολάρια σε Ρώσο πιλότο

Μόσχα: Κατάσκοποι από Ουκρανία και Βρετανία φέρονται να σχεδίαζαν την κλοπή μαχητικού MiG-31 – Πρότειναν 3 εκατ. δολάρια σε Ρώσο πιλότο

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) ανακοίνωσε ότι απέτρεψε σχέδιο Ουκρανών και Βρετανών κατασκόπων να στρατολογήσουν Ρώσο πιλότο προσφέροντάς του 3 εκατ. δολάρια προκειμένου να κλέψει ένα μαχητικό αεροσκάφος MiG-31 οπλισμένο με υπερηχητικό πύραυλο Kinzhal, μετέδωσαν ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το πρακτορείο RIA, επικαλούμενο την FSB, μετέδωσε ότι ο πιλότος θα οδηγούσε το αεροσκάφος προς την αεροπορική βάση του ΝΑΤΟ στην Κωνστάντζα της Ρουμανίας, όπου θα το κατέρριπταν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Η FSB επεσήμανε ότι η Ουκρανία και η Βρετανία σχεδίαζαν μεγάλης κλίμακας «πρόκληση» χρησιμοποιώντας το αεροσκάφος και ότι η υπηρεσία Πληροφοριών του ουκρανικού στρατού προσπάθησε να στρατολογήσει Ρώσους πιλότους για να κλέψουν το MiG-31 προσφέροντάς τους 3 εκατ. δολάρια.

«Τα μέτρα που ελήφθησαν εμπόδισαν τα σχέδια των ουκρανικών και βρετανικών υπηρεσιών Πληροφοριών για μια μεγάλης κλίμακας πρόκληση», σημείωσε το RIA.

Η ρωσική κρατική τηλεόραση έδειξε εικόνες από μηνύματα και μετέδωσε ηχογραφήσεις από έναν άνδρα ο οποίος φέρεται να εργάζεται για τις ουκρανικές και τις βρετανικές υπηρεσίες Πληροφοριών. Αυτός προσέφερε 3 εκατ. δολάρια σε έναν Ρώσο πιλότο για να οδηγήσει ένα MiG-31 στην Ευρώπη, ενώ πρόσθεσε ότι στον πιλότο είχε προταθεί να λάβει και ξένη υπηκοότητα.


Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητη πηγή τις πληροφορίες αυτές.

Ο Kinzhal είναι ένας βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύεται από αέρος και ο οποίος, σύμφωνα με τη Μόσχα, είναι υπερηχητικός, ικανός να αναπτύξει πολύ υψηλές ταχύτητες και να κάνει ελιγμούς προκειμένου να μην εντοπίζεται και να μην καταρρίπτεται εύκολα από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.


Η Μόσχα κατηγορεί εδώ και καιρό το Λονδίνο ότι υποδαυλίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία και ότι μέλη των βρετανικών υπηρεσιών Πληροφοριών βοηθούν το Κίεβο να πραγματοποιήσει σειρά επιχειρήσεων βαθιά στο ρωσικό έδαφος.

Από την πλευρά του το Λονδίνο έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι οι ρωσικές υπηρεσίες Πληροφοριών προσπαθούν να σπείρουν χάος στη Βρετανία και την Ευρώπη με στόχο να υπονομεύσουν τη δημοκρατία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

