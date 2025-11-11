Χαλκιδική: Αγρότες και κτηνοτρόφοι αποκλείουν τον κόμβο της Γαλάτιστας – «Δεν υπάρχει σωτηρία»

Τον κόμβο της Γαλάτιστας θα αποκλείσουν σήμερα (11/11) περί τις 12:00 το μεσημέρι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Χαλκιδικής, που όπως αναφέρουν βρίσκονται στο χείλος της καταστροφής.

Η κατάσταση -όπως λένε- έχει φτάσει στο απροχώρητο και για τους κτηνοτρόφους και για τους αγρότες καθώς βιώνουν το μαρασμό, την οικονομική ασφυξία αλλά και την αβεβαιότητα για το παρόν και το μέλλον τους.

Η κ. Μαρία Γαζιάλη μαζί με τον γιο της εκτρέφουν περί τα 250 αιγοπρόβατα ενώ παράλληλα ασχολούνται και με κάποιες αγροτικές καλλιέργειες και όπως λέει στο thestival.gr είναι τυχεροί τόσο οι ίδιοι όσο και άλλοι κτηνοτρόφοι στην Γαλάτιστα καθώς μέχρι στιγμής δεν παρουσιάστηκε κανένα κρούσμα ευλογιάς.

«Σε άλλες περιοχές της Χαλκιδικής όπως στην Ποτίδαια, την Ιερισσό κ.α. θανατώθηκαν 4.500 ζώα από την ευλογιά» είπε η κ. Γαζιάλη που σήμερα το πρωί μαζί με άλλους αγρότες και κτηνοτρόφους θα αποκλείσουν με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα τον κόμβο της Γαλάτιστας.

«Αποφασίσαμε να κάνουμε μια κινητοποίηση και ως συμπαράσταση και στους αγρότες και κτηνοτρόφους που θα κατέβουν στην Αθήνα (σ.σ. σήμερα) που είναι η μεγάλη κινητοποίηση. Με τον τρόπο αυτό θα τους στηρίξουμε επειδή πολλοί από εμάς δεν μπορούμε να κατέβουμε στην Αθήνα, κυρίως για οικονομικούς λόγους» είπε η κ. Γαζιάλη.

Μεταξύ των αιτημάτων τους , όπως τόνισε, είναι «να δοθεί άμεσα το εμβόλιο» για να αντιμετωπιστεί η ευλογιά στα αιγοπρόβατα, γιατί όπως επισήμανε «θα τελειώσουν όλα τα κοπάδια μας».

«Θέλουμε άμεσα επίσης να δοθούν οι αποζημιώσεις σε όσους κτηνοτρόφους θανατώθηκαν τα ζώα τους και καταστράφηκαν οι άνθρωποι και οι οικογένειες τους» τόνισε η κτηνοτρόφος από την Γαλάτιστα Χαλκιδικής.

Περαιτέρω δε, όπως πρόσθεσε ακόμα δεν έχουν πάρει τις επιδοτήσεις με αποτέλεσμα «να μην μπορούμε να πάρουμε ζωοτροφές και να μην μπορούμε να πληρώσουμε το ρεύμα μας».

Επιπλέον, οι κτηνοτρόφοι της περιοχής ζητούν να οριστεί τιμή γάλακτος καθώς όπως ανέφερε «έρχονται οι γαλακτοβιομηχανίες και ζητούν το γάλα μας αλλά δεν ορίζουν τιμή».

«Πλέον υπάρχει έλλειψη στο γάλα και έρχονται οι γαλακτοβιομηχανίες και ζητούν να κρατήσουν το γάλα αλλά δεν μας δίνουν τιμές, και θέλουν να το δεσμεύσουν με ανοιχτή τιμή. Ακόμα δεν ξέρουμε πόσο θα το αγοράσουν. Δηλαδή για παράδειγμα, δεν μπορούν να αγοράσουν το πρόβειο γάλα με 1 ευρώ και στην αγορά να βγαίνει προς πώληση 2-3 ευρώ ή η φέτα ΠΟΠ που έφτασε στα 12 ευρώ το κιλό» είπε η κ. Γαζιάλη που άσκησε δριμεία κριτική στους χειρισμούς του αρμόδιου υπουργείου και της κυβέρνησης όσον αφορά την πολιτική που ακολούθησε στον πρωτογενή τομέα.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε το πράσινο φως για τα εμβόλια της ευλογιάς και πρέπει να εμβολιαστούν τα ζώα αλλά η κυβέρνηση δεν ανταποκρίθηκε. Άρα θέλει την καταστροφή μας. Τα παιδιά μας είναι νέοι κτηνοτρόφοι που είπαν ότι θα στηριχτούν σε προγράμματα κι ακόμα δεν έχουν πληρωθεί. Είμαστε καταδικασμένοι, δεν υπάρχει σωτηρία» κατέληξε η κ. Γάζιαλη.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι θα συγκεντρωθούν στην Γαλάτιστα στις 11 το πρωί και μία ώρα μετά θα γίνει ο αποκλεισμός του οδικού κόμβου.