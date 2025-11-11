«Απόβαση» των αγροτών στην Αθήνα – Συλλαλητήριο στις 12:00 στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν σήμερα, στις 12:00 το μεσημέρι, αγρότες και κτηνοτρόφοι από όλη τη χώρα, έξω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η κινητοποίηση οργανώνεται από την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ), η οποία διεκδικεί την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ουσιαστικά μέτρα στήριξης της κτηνοτροφίας, που βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση εξαιτίας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Μετά το συλλαλητήριο, οι αγρότες θα πραγματοποιήσουν πορεία προς τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου θα ακολουθήσει παράσταση διαμαρτυρίας. Για την ομαλή διεξαγωγή της κινητοποίησης, η Τροχαία έχει λάβει αυξημένα μέτρα, ενώ θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.

Στη συνέχεια, αντιπροσωπεία των αγροτών θα επιδώσει ψήφισμα με τα αιτήματά τους στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Όπως ανακοινώθηκε, οι οριστικές αποφάσεις για τη συνέχιση ή μη των κινητοποιήσεων θα ληφθούν στην πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στη Νίκαια, στις 23 Νοεμβρίου.

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας, δήλωσε ότι «οι πληρωμές προς τον αγροτικό κόσμο έχουν ξεκινήσει και συνεχίζονται, μετά την ολοκλήρωση των διασταυρωτικών ελέγχων». Παράλληλα, επισήμανε πως μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα καταβληθεί η βασική ενίσχυση, καθώς και 178 εκατομμύρια ευρώ μέσω του Μέτρου 23, που αφορά την απώλεια εισοδήματος.

Θεσσαλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι συμμετέχουν στη διαμαρτυρία

Με λεωφορεία από τη Θεσσαλία αναμένεται να μετακινηθούν αγρότες και κτηνοτρόφοι που θα λάβουν μέρος στη σημερινή διαμαρτυρία στην Αθήνα. Η Ομοσπονδία Κτηνοτρόφων και Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας απευθύνει κάλεσμα για δυναμική συμμετοχή, επισημαίνοντας την ανάγκη συλλογικής δράσης.

Στην ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η κακή διαχείριση της εκρίζωσης της ευλογιάς, που οδήγησε στον θάνατο πάνω από 400.000 ζώα, σε συνδυασμό με τις καθυστερήσεις στις πληρωμές, έχουν οδηγήσει τον κλάδο μας στην απόλυτη καταστροφή. Διαμαρτυρόμαστε και διεκδικούμε τα αυτονόητα για την επιβίωσή μας».

Η Ομοσπονδία Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, έχει αναλάβει την κάλυψη της μετακίνησης με λεωφορεία που αναχωρούν από τη Λάρισα, τον Τύρναβο, τα Τρίκαλα και τον Βόλο.

Τέλος, στις 23 Νοεμβρίου, στη Νίκαια της Λάρισας, θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της Πανελλήνιας Επιτροπής των Μπλόκων, προκειμένου να οριστεί η ημερομηνία εξόδου των αγροτών με τα τρακτέρ στους δρόμους, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου.