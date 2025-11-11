Μαρίνα Σπανού: «Ένιωθα αμήχανα που έβγαζα μεροκάματο στον δρόμο – Σκεφτόμουν να κλείσω τη θήκη»

Τη Μαρίνα Σπανού φιλοξένησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στo «The 2Night Show» όπου η νεαρή τραγουδίστρια μίλησε για τις εμπειρίες της από την περίοδο που τραγουδούσε στον δρόμο, αλλά και για τις αντιδράσεις των γονιών της τότε.

Η Μαρίνα Σπανού αποκάλυψε πως η ενασχόλησή της με το τραγούδι στον δρόμο ξεκίνησε αυθόρμητα, χωρίς να το έχει σχεδιάσει. «Δεν το είχα καθόλου στο μυαλό μου. Ήμουν ένα 17χρονο κορίτσι που ήθελα να πω τον πόνο μου και να μοιραστώ τα τραγούδια μου. Έβγαζα μεροκάματο, αλλά ένιωθα αμήχανα. Έλεγα “μήπως τώρα να κλείσω τη θήκη; Τι να κάνω;”. Στο εξωτερικό υπάρχει ολόκληρος διαγωνισμός για να τραγουδήσουν ταλέντα στο μετρό», ανέφερε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις αρχικές ανησυχίες των γονιών της, οι οποίοι φοβήθηκαν για την ασφάλειά της. «Οι γονείς μου στην αρχή είχαν σκαλώσει γιατί ήξεραν την επικινδυνότητα του να έχεις τόσο άμεση επαφή με τον κόσμο. Όση αγάπη σου δώσουν απλόχερα, τόσο μίσος μπορείς να εκλάβεις με ωμότητα. Συνειδητοποίησαν ότι μετά την πρώτη καραντίνα το χρειαζόμουν και με στήριξαν», περιέγραψε η Μαρίνα Σπανού.

