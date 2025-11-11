Δεκαοκτώ τραυματίες σε σύγκρουση οχήματος μεταφοράς επιβατών στο αεροδρόμιο Dulles της Ουάσινγκτον

διεθνή

Δεκαοκτώ τραυματίες σε σύγκρουση οχήματος μεταφοράς επιβατών στο αεροδρόμιο Dulles της Ουάσινγκτον

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας στο αεροδρόμιο Dulles της Ουάσινγκτον, όταν ένα όχημα μεταφοράς επιβατών – γνωστό ως mobile lounge – προσέκρουσε με δύναμη στην αποβάθρα του κτιρίου. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν 18 άτομα, τα οποία διακομίστηκαν άμεσα στα νοσοκομεία της περιοχής.

Η Αρχή Αεροδρομίων της μητροπολιτικής περιοχής της Ουάσινγκτον ανακοίνωσε ότι το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 4:30 μ.μ., την ώρα που το όχημα πλησίαζε υπό γωνία την αποβάθρα για να αποβιβάσει επιβάτες. Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, το όχημα ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε στο σημείο πρόσδεσης.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι τραυματισμοί των επιβατών δεν είναι σοβαροί, ωστόσο όλοι μεταφέρθηκαν προληπτικά στα κοντινά νοσοκομεία για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Παρά το περιστατικό, το αεροδρόμιο Dulles παραμένει ανοιχτό και σε πλήρη λειτουργία, όπως επιβεβαίωσε η Αρχή.

Πηγή: Associated Press

