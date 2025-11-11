Δεκαοκτώ τραυματίες σε σύγκρουση οχήματος μεταφοράς επιβατών στο αεροδρόμιο Dulles της Ουάσινγκτον

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας στο αεροδρόμιο Dulles της Ουάσινγκτον, όταν ένα όχημα μεταφοράς επιβατών – γνωστό ως mobile lounge – προσέκρουσε με δύναμη στην αποβάθρα του κτιρίου. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν 18 άτομα, τα οποία διακομίστηκαν άμεσα στα νοσοκομεία της περιοχής.

Η Αρχή Αεροδρομίων της μητροπολιτικής περιοχής της Ουάσινγκτον ανακοίνωσε ότι το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 4:30 μ.μ., την ώρα που το όχημα πλησίαζε υπό γωνία την αποβάθρα για να αποβιβάσει επιβάτες. Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, το όχημα ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε στο σημείο πρόσδεσης.

Big response at Dulles after a mobile lounge struck the dock “at an angle.” Passengers were escorted off via stairs and evaluated for injuries. It’s not having an impact on flight operations. #FOX5DC pic.twitter.com/KkhwJGWSqr — Jim Lokay (@Lokay) November 10, 2025

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι τραυματισμοί των επιβατών δεν είναι σοβαροί, ωστόσο όλοι μεταφέρθηκαν προληπτικά στα κοντινά νοσοκομεία για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Παρά το περιστατικό, το αεροδρόμιο Dulles παραμένει ανοιχτό και σε πλήρη λειτουργία, όπως επιβεβαίωσε η Αρχή.

Πηγή: Associated Press