ΗΠΑ: Η Γερουσία εγκρίνει το νομοσχέδιο για το τέλος του 41ήμερου shutdown

Η Γερουσία των ΗΠΑ ψήφισε τη Δευτέρα υπέρ νομοσχεδίου που στοχεύει να βάλει τέλος στο μεγαλύτερο σε διάρκεια κλείσιμο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, το οποίο διήρκεσε 41 ημέρες. Η διαδικασία της ψηφοφορίας βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, ωστόσο το αποτέλεσμα θεωρείται σχεδόν βέβαιο.

Το νομοσχέδιο έρχεται να τερματίσει την πιο μακροχρόνια διακοπή λειτουργίας κυβέρνησης στην αμερικανική ιστορία, μια κρίση που είχε προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών και στην καθημερινότητα χιλιάδων εργαζομένων που είχαν μείνει χωρίς μισθό.

Η απόφαση της Γερουσίας αναμένεται να αποκαταστήσει σταδιακά την ομαλότητα στη δημόσια διοίκηση των ΗΠΑ, βάζοντας τέλος σε μια περίοδο πολιτικής έντασης και οικονομικής αβεβαιότητας.

