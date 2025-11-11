Ίλιον: Φωτιά σε αυτοκίνητα υπαίθριου χώρου στάθμευσης καταστήματος πώλησης οχημάτων – Άμεση η επέμβαση της Πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης στο Ίλιον, όταν ξέσπασε φωτιά σε αυτοκίνητα που βρίσκονταν σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης καταστήματος πώλησης οχημάτων. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 03:30, σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Το κατάστημα βρίσκεται στο ισόγειο πολυκατοικίας, ωστόσο δεν υπήρξε κανένας κίνδυνος για τους ενοίκους. Από τη φωτιά επλήγησαν μόνο οι τέντες των σπιτιών του πρώτου ορόφου, οι οποίες πήραν φωτιά, χωρίς όμως η ζημιά να επεκταθεί περαιτέρω.

Στο σημείο έσπευσαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να κατασβέσουν πλήρως τη φωτιά, τόσο στα αυτοκίνητα όσο και στις τέντες των κατοικιών, αποτρέποντας τα χειρότερα.

