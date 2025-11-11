Ρύθμιση για σύνταξη με οφειλές προς τον ΕΦΚΑ: Ανατροπή με το όριο άνω των 30.000 ευρώ

Κατερίνα Φεσσά

οικονομία

ΕΦΚΑ

Μπορεί το τελευταίο διάστημα να κυκλοφόρησε το σενάριο πως εξετάζεται να αυξηθεί το όριο οφειλών προς τον e-ΕΦΚΑ για τον συμψηφισμό της σύνταξης στις 45.000 ευρώ από 30.000 ευρώ που είναι σήμερα, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να παίρνει προς το παρόν σάρκα και οστά.

Της Κατερίνας Φεσσά

Όπως αναφέρει σχετικά επίσημη πηγή του e-ΕΦΚΑ στο enikonomia.gr «αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται κάτι τέτοιο στον ορίζοντα. Το τοπίο είναι πάρα πολύ χλωμό. Ήδη απαιτούνται επιπρόσθετες προϋποθέσεις για το αυξημένο όριο της σύνταξης με χρέη στις 30.000 ευρώ από 20.000 ευρώ που ήταν αρχικά». Αυτό πρακτικά σημαίνει πως προς το παρόν ισχύει η ρύθμιση για σύνταξη με χρέη προς τον ΕΦΚΑ έως και 30.000 ευρώ».

Η ρύθμιση

Υπενθυμίζεται πως για να υπαχθεί κάποιος στην εν λόγω υφιστάμενη ρύθμιση θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω  προϋποθέσεις:

  • Δεν θα πρέπει οι οφειλές του προς τον e-ΕΦΚΑ να ξεπερνούν τις 30.000 ευρώ ή προς τον π. ΟΓΑ τις 10.000 ευρώ.
  • Θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τα 67 έτη του ή εάν έχει χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον 40 ετών, τα 62 έτη,
  • Θα πρέπει να έχει εξοφλήσει τις εισφορές που αντιστοιχούν σε χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον 20 ετών ή 6.000 ημερών ασφάλισης ανεξάρτητα από τον πρώην φορέα απονομής της σύνταξης, και
  • Δεν θα πρέπει οι τραπεζικές καταθέσεις του να  υπερβαίνουν τις 12.000 ευρώ ή τις 6.000 ευρώ, αν είναι οφειλέτης αποκλειστικά προς τον π. ΟΓΑ.

Δηλαδή η ρύθμιση στην πράξη γίνεται ως εξής:

  • Αρχικά ο πολίτης καταθέτει στον ΕΦΚΑ αίτηση για συνταξιοδότηση.
  • Η διαπίστωση οφειλών γίνεται από τον ΕΦΚΑ και ο ασφαλισμένος ενημερώνεται σχετικά για αυτό.
  • Θα πρέπει να εξοφληθεί άμεσα το υπερβάλλον ποσό (πάνω από το επιτρεπτό όριο) .
  • Η παρακράτηση του υπόλοιπου ποσού γίνεται κάθε μήνα από τη σύνταξη σε ισόποσες δόσεις μέχρι την αποπληρωμή.

09:20 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

