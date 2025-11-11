Αρνείται να δει την ετοιμοθάνατη πρώην του – «Δεν θέλω, αν και είναι η τελευταία της επιθυμία»

Ένας άνδρας αποκάλυψε πως έμαθε πρόσφατα ότι η πρώην σύντροφός του πάσχει από ανίατη μορφή καρκίνου και του ζήτησε να τη δει για μία τελευταία φορά πριν φύγει από τη ζωή.

Ο ίδιος — που σήμερα είναι παντρεμένος και έχει παιδί — παραδέχτηκε ότι δεν έχει σκεφτεί τη γυναίκα αυτή εδώ και έξι χρόνια και δεν νιώθει καμία επιθυμία να τη συναντήσει ξανά. Μοιράστηκε την ιστορία του στο Reddit, ζητώντας συμβουλές για το πώς να χειριστεί τη δύσκολη αυτή κατάσταση.

Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για την τελευταία της ευχή, ο άνδρας επιμένει πως δεν θέλει να τη δει — προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στα social media.

Μια ανάρτηση που δίχασε το Reddit

Ο άνδρας μοιράστηκε την εμπειρία του στο δημοφιλές φόρουμ του Reddit, “Είμαι ο κακός της ιστορίας;”, ένα διαδικτυακό «καταφύγιο» όπου οι χρήστες ζητούν συμβουλές για προσωπικά και ηθικά διλήμματα.

Στην ανάρτησή του, εξήγησε ότι είχε σχέση με μια γυναίκα «πριν από έξι χρόνια, για δύο μήνες».

«Την χώρισα γιατί με απάτησε»

Όπως αποκάλυψε, η σχέση τους τελείωσε όταν έμαθε πως η κοπέλα τον είχε απατήσει με τον πρώην της. «Τη χώρισα, και για μένα εκεί τελείωσε η ιστορία», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως στη συνέχεια μετακόμισε σε άλλη χώρα για επαγγελματικούς λόγους, γνώρισε τη γυναίκα που αργότερα παντρεύτηκε και πλέον έχουν μαζί ένα υπέροχο παιδί τριών ετών.

Το απρόσμενο τηλεφώνημα

Πρόσφατα, όμως, ο άνδρας άρχισε να δέχεται τηλεφωνήματα και μηνύματα από τους γονείς της πρώην του. Όπως του είπαν, η κόρη τους διαγνώστηκε με καρκίνο σε τελικό στάδιο και θα ήθελε να τον δει «για μία τελευταία φορά».

Οι γονείς της πρόσθεσαν ότι εκείνη θεωρούσε την απιστία της «το μεγαλύτερο λάθος της ζωής της» και πως, από τότε που χώρισαν πριν από περισσότερο από πέντε χρόνια, δεν είχε ποτέ ξανά μια σοβαρή σχέση.

Η ιστορία του άνδρα έχει προκαλέσει καταιγισμό σχολίων και έντονο διάλογο στα social media, με άλλους να τον δικαιολογούν και άλλους να τον κατηγορούν για έλλειψη κατανόησης και συναισθηματικής ευαισθησίας.

Η γυναίκα του τον στηρίζει – αλλά εκείνος δεν θέλει να τη δει

Ο άνδρας ανέφερε ότι συζήτησε την κατάσταση με τη σύζυγό του, η οποία του είπε πως θα στηρίξει «ό,τι κι αν αποφασίσει». Ωστόσο, το πρόβλημα είναι ότι εκείνος δεν έχει καμία απολύτως επιθυμία να δει την πρώην του.

«Ειλικρινά, δεν με νοιάζει η πρώην μου», παραδέχτηκε, εξηγώντας πως δεν έχει καμία πρόθεση να ανοίξει ξανά αυτό το «κεφάλαιο» της ζωής του.

«Μην με ξανακαλέσετε»

Ο ίδιος είπε ότι ενημέρωσε τους γονείς της γυναίκας πως δεν θέλει να τη συναντήσει και τους ζήτησε επίσης «να μην επικοινωνήσουν ξανά» μαζί του. Από τότε, όπως περιγράφει, εκείνοι τον κατηγορούν ότι είναι «σκληρός» και «άκαρδος».

«Ακόμα και μερικοί φίλοι μου λένε πως δεν θα μου έκανε κακό να πάω να τη δω, αλλά, όπως είπα, είναι μια παλιά ιστορία που ειλικρινά έχω ξεχάσει. Έχω την οικογένειά μου, τη γυναίκα μου, την κόρη μου και τη ζωή μου εδώ», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στο τέλος της ανάρτησής του, ο άνδρας ρώτησε: «Είμαι εγώ ο κακός;»

Οι αντιδράσεις των χρηστών

Ένας σχολιαστής απάντησε: «Οι γονείς της προφανώς είναι απαρηγόρητοι, αλλά το να σου ζητούν να ταξιδέψεις σε άλλη χώρα για να δεις την πρώην σου είναι υπερβολικό. Έχεις πλέον οικογένεια, και αυτό το ταξίδι θα σου στερούσε χρόνο, χρήματα και ενέργεια. Δεν χρωστάς τίποτα στην πρώην ή στους δικούς της πέρα από τον βασικό σεβασμό. Το ότι απάντησες στο τηλεφώνημα, αρκεί. Δεν είσαι ο κακός.»

Ένας άλλος σχολίασε: «Δεν είσαι ο κακός. Δεν φταις εσύ που εκείνη δεν προχώρησε στη ζωή της». Και ένας τρίτος πρόσθεσε με χιούμορ: «Δύο μήνες σχέση; Αυτό δεν είναι σύντροφος , είναι σχεδόν ένα φλερτ. Και πριν έξι χρόνια; Προχώρα και μην κοιτάς πίσω!»