ΕΛΤΑ: Στο τραπέζι η λειτουργία ταχυδρομείου εντός των ΚΕΠ

Tο υπό αναθεώρηση σχέδιο αναδιάρθρωσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) κυρίως στην επαρχία θα περιλαμβάνει λιγότερα λουκέτα υποκαταστημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, και όπου υπάρχει η δυνατότητα, κάποια από τα 158 ταχυδρομεία της περιφέρειας που επρόκειτο να κλείσουν, πιθανότατα θα συστεγασθούν με τα ΚΕΠ.

Σε αυτό το μοντέλο shop in shop, ταχυδρομικές υπηρεσίες θα παρέχουν σύμφωνα με την εφημερίδα “Καθημερινή” υπάλληλοι των ΕΛΤΑ, τα οποία θα επωφεληθούν από τη μείωση των δαπανών για ενοίκια. Το ενδεχόμενο οι ταχυδρομικές υπηρεσίες να περάσουν εξ ολοκλήρου στα ΚΕΠ θεωρείται δύσκολο, καθώς τα τελευταία δεν διαθέτουν τις απαιτούμενες υποδομές, για την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, λειτουργία ζωτικής σημασίας για την εξυπηρέτηση των πολιτών, ιδιαίτερα στην Περιφέρεια.

Oι ιδιώτες

Στην εξίσωση εξακολουθεί να βρίσκεται και η δυνατότητα λειτουργίας σημείων από ιδιώτες, μέσω διαγωνισμού, αν και κύκλοι της αγοράς εκφράζουν επιφυλάξεις για το κατά πόσον θα υπάρξει πραγματικό ενδιαφέρον. Ήδη σήμερα, μέρος των υπηρεσιών των ΕΛΤΑ παρέχεται μέσω «πρακτορείων», ενός συστήματος συνεργασίας στο οποίο εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες ή επιχειρήσεις λειτουργούν ως «πράκτορες», προσφέροντας βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες εκ μέρους του οργανισμού. Δεν λείπουν πάντως και περιπτώσεις πρακτορείων που κλείνουν λόγω χαμηλής δραστηριότητας.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν προτάσεις που εξετάζονται, με στόχο να επιτευχθεί εξοικονόμηση πόρων χωρίς να διακοπεί πλήρως η λειτουργία ορισμένων καταστημάτων. Αδιαπραγμάτευτη, προς το παρόν, φαίνεται να είναι η διασφάλιση της παρουσίας ταχυδρομείου σε κάθε νησί, ενώ θεωρείται εξίσου σημαντικό να λειτουργούν καταστήματα και στους 330 μητροπολιτικούς δήμους της χώρας. Αυτή τη στιγμή, το δίκτυο των ΕΛΤΑ 1- αριθμεί περίπου 410 καταστήματα, μετά το κλείσιμο 46 σημείων, κυρίως στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, ρολά έχουν κατεβάσει και αρκετά κέντρα διανομής, πολλά εκ των οποίων έχουν περάσει πλέον σε ιδιωτικά χέρια.

Το προσωπικό

Σε ό,τι αφορά το προσωπικό, στόχος είναι η σοβαρή μείωση των εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, αφού όσων απασχολούνταν στα καταστήματα που έκλεισαν οι συμβάσεις έληξαν. Για το μόνιμο προσωπικό, πέρα από τις μετακινήσεις σε καταστήματα που είναι ανοιχτά, εξετάζεται και η εφαρμογή προγράμματος εθελουσίας εξόδου. Το στοίχημα τώρα είναι κατά πόσον όλες αυτές σαρωτικές αλλαγές θα συμβάλουν ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, με έμφαση στη βελτίωση των χρόνων παράδοσης, ένα διαχρονικό «αγκάθι» για τον οργανισμό, στον οποίο έχουν επιβληθεί επανειλημμένως πρόστιμα από την εποπτεύουσα αρχή, την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Η επιτυχία του σχεδίου εξυγίανσης θεωρείται καθοριστικής σημασίας για την επιβίωση των ΕΛΤΑ, τα οποία επιδιώκουν, κατά την τρέχουσα οικονομική χρήση, να παρουσιάσουν έναν ισοσκελισμένο ισολογισμό, «ξεκολλώντας» από την περιοχή των ζημιών που καταγράφουν τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, κύκλοι της αγοράς υπογραμμίζουν ότι η απορρόφηση της θυγατρικής ΕΛΤΑ Courier, η οποία εμφανίζει σαφώς καλύτερες επιδόσεις, πραγματοποιήθηκε, μεταξύ άλλων, με στόχο τη βελτίωση της συνολικής εικόνας των οικονομικών αποτελεσμάτων της ελλειμματικής μητρικής εταιρείας, δηλαδή των ΕΛΤΑ.