H «πράσινη» ανάπτυξη, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η ενεργειακή ασφάλεια βρίσκονται, μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο του 8ου Athens Investment Forum, το οποίο πραγματοποιείται σε μια περίοδο παγκόσμιας γεωοικονομικής αναδιάταξης.

Των Εύας Δ. Οικονομάκη, Κωνσταντίνας Χελιδώνη

Όπως τόνισε στην εναρκτήρια ομιλία του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Vertical Solutions, Εδουάρδος Καρρέρ, η Ελλάδα καλείται να επαναπροσδιορίσει τη θέση της ως ανθεκτικός, καινοτόμος και ελκυστικός επενδυτικός κόμβος.

Ο κ. Καρρέρ αναφέρθηκε στη «μεγάλη εικόνα» της παγκόσμιας οικονομίας, σημειώνοντας ότι «παρατηρούμε μια αλλαγή πολιτικής στις ΗΠΑ με προτεραιότητα το business first και τις αξίες σε δεύτερη μοίρα». Για την Ευρώπη, όπως είπε, αυτό σημαίνει αναπροσανατολισμό πολιτικών, με μετατόπιση του βάρους στην ενέργεια και την άμυνα και ταυτόχρονα μείωση επιδοτήσεων, μεταξύ αυτών και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). «Τι σημαίνει αυτό για την εθνική μας οικονομία;», διερωτήθηκε, προσθέτοντας ότι «πρέπει να βασιστούμε περισσότερο σε εθνικούς πόρους, άρα να πετύχουμε μεγαλύτερη ανάπτυξη. Όμως, η Ελλάδα εξακολουθεί να εισάγει πολύ περισσότερο απ’ όσα εξάγει. Για να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη, χρειάζονται επενδύσεις στην παραγωγή, σε ένα σταθερό και φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον».

Ο επικεφαλής της Vertical Solituions επεσήμανε ότι παραμένουν εμπόδια στη χώρα, από τις πολύπλοκες αδειοδοτήσεις έως τα γραφειοκρατικά βάρη που επιβαρύνουν το επιχειρείν, υπογραμμίζοντας ότι «πρέπει να αρχίσουμε να παράγουμε ορισμένα από αυτά που σήμερα εισάγουμε».

Σε ό,τι αφορά τη θεματολογία του φετινού συνεδρίου, ανέφερε ότι ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην άμυνα, με ένα εξειδικευμένο πάνελ για τον ρόλο της στην οικονομική και βιομηχανική ανάπτυξη. Επίσης, η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) θα αποτελέσει βασικό άξονα συζήτησης, καθώς -όπως είπε- «”ο νονός του ΑΙ”, ο Τζέφρι Χίντον έχει εκφράσει φόβους για το μέλλον που διαμορφώνει το AI αν δεν ελεγχθεί». Παρ’ όλα αυτά, όπως πρόσθεσε ο κ. Καρρέρ: «μιλάμε για έναν τομέα όπου αναμένονται επενδύσεις πολλών δισεκατομμυρίων έως το 2030».

Τα νέα στοιχήματα για την ελληνική οικονομία

Σημαντικά βήματα προόδου αλλά και νέα στοιχήματα για την ελληνική οικονομία περιέγραψε στην εναρκτήρια ομιλία του ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, στο 8ο Athens Investment Forum.

«Αυτό που έχουμε πετύχει είναι αυταπόδεικτο», ανέφερε, σημειώνοντας ότι το 2024 η Ελλάδα βρέθηκε ανάμεσα στις έξι χώρες της Ε.Ε. που παρήγαγαν πλεονάσματα, ενώ «μετά από χρόνια καταφέραμε να είμαστε μια χώρα που αποκλιμακώνει διαρκώς το χρέος της, μειώνει την ανεργία και αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου». Ο ίδιος υπενθύμισε ότι ο προϋπολογισμός προβλέπει ανάπτυξη 2,4% το 2026, εκ των οποίων 0,6 ποσοστιαίες μονάδες προκύπτουν από τα μέτρα της ΔΕΘ, υπογραμμίζοντας πως αυτά τα κεκτημένα πρέπει να διαφυλαχθούν.

Αναφερόμενος στα επόμενα βήματα, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι το παλιό μοντέλο ανάπτυξης βασισμένο στην κατανάλωση έχει αποτύχει, και πως πλέον χρειάζεται στροφή στην παραγωγή, στις εξαγωγές και στην αύξηση της παραγωγικότητας. Όπως είπε, «το 2019 οι επενδύσεις αντιστοιχούσαν στο 11% του ΑΕΠ, έναντι 21% του ευρωπαϊκού μέσου όρου», ενώ το σχέδιο προϋπολογισμού προβλέπει ότι το ποσοστό θα ανέλθει στο 18% το 2026.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι «οι άμεσες ξένες επενδύσεις της περιόδου 2019–2024 ισοδυναμούν με όσες είχαν γίνει συνολικά από το 2002 έως το 2018», ωστόσο χρειάζεται περαιτέρω επιτάχυνση, καθώς «το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται και χρειαζόμαστε ιδιωτικούς καταλύτες που θα ενισχύσουν τη μόχλευση του δημόσιου χρήματος και των δημοσίων projects». Στάθηκε, επίσης, στη στρατηγική για το νέο παραγωγικό μοντέλο, η οποία περιλαμβάνει: Περισσότερες διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές στην Ε.Ε. με άρση εμποδίων, Αφαίρεση εθνικών φραγμών μέσω ψηφιοποίησης υπηρεσιών, Αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας με στρατηγικούς επενδυτές και Κλαδικές πολιτικές σε τομείς με υψηλή προστιθέμενη αξία. «Ήμασταν αργοί, ράθυμοι και συντηρητικοί· σήμερα το ζητούμενο είναι πόσο γρήγορα θα τρέξουμε. Το κριτήριό μας θα είναι η ταχύτητα λήψης αποφάσεων και υλοποίησης», κατέληξε ο υπουργός.

Το 8ο Athens Investment Forum διοργανώνεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) σε συνεργασία με τη Vertical Solutions SA. Το AIF έχει πλέον εδραιωθεί ως ένα από τα κορυφαία φόρουμ συνάντησης της επιχειρηματικής κοινότητας με την πολιτεία, αποτελώντας πλατφόρμα ουσιαστικής συνεργασίας και ανταλλαγής θέσεων για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Το κορυφαίο επενδυτικό και οικονομικό συνέδριο της χώρας επιστρέφει φέτος με θέμα: «Η Ελλάδα στην Εποχή της Παγκόσμιας Ανακατάταξης – Ευκαιρίες και Προκλήσεις στο Νέο περιβάλλον». Στόχος του AIF είναι να αναδείξει τις προοπτικές και τις στρατηγικές που θα καθορίσουν τον ρόλο της Ελλάδας σε μια περίοδο έντονων διεθνών αλλαγών, προσφέροντας ένα σημείο συνάντησης για ηγετικά στελέχη, επενδυτές και φορείς λήψης αποφάσεων.

ΤΟ AIF τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του υπουργείου Ανάπτυξης, του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

