Αίγυπτος: Τουριστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό – 2 νεκροί και 36 τραυματίες

Στο τουριστικό θέρετρο της Χουργκάντα στην Αίγυπτο, ένα λεωφορείο γεμάτο τουρίστες, μεταξύ των οποίων και ξένοι πολίτες, συγκρούστηκε με ένα φορτηγό, με αποτέλεσμα τον θάνατο 2 ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων.

Σύμφωνα με τις αρχές, περίπου 36 άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά στην πρόσκρουση που σημειώθηκε στον δρόμο Ras Gharib-Hurghada, βόρεια της Ερυθράς Θάλασσας κοντά στη Χουργκάντα.

Εκτιμάται ότι 24 από τους επιβαίνοντες στο λεωφορείο είναι ξένοι υπήκοοι, αν και οι εθνικότητες, συμπεριλαμβανομένων των νεκρών, δεν έχουν αποκαλυφθεί μέχρι στιγμής.

Πολλά ασθενοφόρα έσπευσαν νωρίς το πρωί στο σημείο και μετέφεραν τους τραυματίες σε νοσοκομεία εντός και γύρω από τη Χουργκάντα, αγαπημένο προορισμό των τουριστών για την εκτεταμένη αμμώδη παραλία της με τα πολυτελή ξενοδοχεία.

Οι αρχές ενημέρωσαν τους δημοσιογράφους ότι έλαβαν αναφορές για σύγκρουση λεωφορείου, που ανήκει σε τουριστική εταιρεία της Ερυθράς Θάλασσας και κινούνταν βόρεια από τη Χουργκάντα, με ένα βαρέος τύπου φορτηγό νωρίς το πρωί.

«Ο οδηγός του λεωφορείου και ένα ακόμη άτομο επιβεβαιώθηκε ότι έχουν χάσει τη ζωή τους», ανέφεραν, προσθέτοντας ότι ξένοι πολίτες βρίσκονται μεταξύ των σοβαρά τραυματισμένων.

Η Χουργκάντα βρίσκεται περίπου 290 μίλια νότια του Καΐρου, και η διαδρομή αυτή, που χρησιμοποιεί μέρος του δρόμου Ras Gharib-Hurghada, διαρκεί περίπου πέντε ώρες.

Μέχρι στιγμής παραμένει ασαφές ποιος ήταν ο προορισμός του λεωφορείου, ενώ η απόσταση από τη Χουργκάντα μέχρι τις Πυραμίδες της Γκίζας είναι περίπου τρεις ώρες, με πολλές ταξιδιωτικές εταιρείες να χρησιμοποιούν λεωφορεία για εκδρομές.