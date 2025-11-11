Αίγυπτος: Τουριστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό – 2 νεκροί και 36 τραυματίες

Enikos Newsroom

διεθνή

Αίγυπτος: Τουριστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό – 2 νεκροί και 36 τραυματίες
Φωτογραφία: TTW

Στο τουριστικό θέρετρο της Χουργκάντα στην Αίγυπτο, ένα λεωφορείο γεμάτο τουρίστες, μεταξύ των οποίων και ξένοι πολίτες, συγκρούστηκε με ένα φορτηγό, με αποτέλεσμα τον θάνατο 2 ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων.

Σύμφωνα με τις αρχές, περίπου 36 άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά στην πρόσκρουση που σημειώθηκε στον δρόμο Ras Gharib-Hurghada, βόρεια της Ερυθράς Θάλασσας κοντά στη Χουργκάντα.

Εκτιμάται ότι 24 από τους επιβαίνοντες στο λεωφορείο είναι ξένοι υπήκοοι, αν και οι εθνικότητες, συμπεριλαμβανομένων των νεκρών, δεν έχουν αποκαλυφθεί μέχρι στιγμής.

Πηγή: Χ

Πολλά ασθενοφόρα έσπευσαν νωρίς το πρωί στο σημείο και μετέφεραν τους τραυματίες σε νοσοκομεία εντός και γύρω από τη Χουργκάντα, αγαπημένο προορισμό των τουριστών για την εκτεταμένη αμμώδη παραλία της με τα πολυτελή ξενοδοχεία.

Οι αρχές ενημέρωσαν τους δημοσιογράφους ότι έλαβαν αναφορές για σύγκρουση λεωφορείου, που ανήκει σε τουριστική εταιρεία της Ερυθράς Θάλασσας και κινούνταν βόρεια από τη Χουργκάντα, με ένα βαρέος τύπου φορτηγό νωρίς το πρωί.

Πηγή: Χ

«Ο οδηγός του λεωφορείου και ένα ακόμη άτομο επιβεβαιώθηκε ότι έχουν χάσει τη ζωή τους», ανέφεραν, προσθέτοντας ότι ξένοι πολίτες βρίσκονται μεταξύ των σοβαρά τραυματισμένων.

Η Χουργκάντα βρίσκεται περίπου 290 μίλια νότια του Καΐρου, και η διαδρομή αυτή, που χρησιμοποιεί μέρος του δρόμου Ras Gharib-Hurghada, διαρκεί περίπου πέντε ώρες.

Μέχρι στιγμής παραμένει ασαφές ποιος ήταν ο προορισμός του λεωφορείου, ενώ η απόσταση από τη Χουργκάντα μέχρι τις Πυραμίδες της Γκίζας είναι περίπου τρεις ώρες, με πολλές ταξιδιωτικές εταιρείες να χρησιμοποιούν λεωφορεία για εκδρομές.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έγκριση για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων γιατρών του ΕΣΥ

Αλτσχάιμερ: 2 φάρμακα που υπάρχουν ήδη ίσως να μπορούν να αναστρέψουν τις εγκεφαλικές βλάβες, σύμφωνα με μελέτη

Συστέγαση ΕΛΤΑ – ΚΕΠ: Νέο σχέδιο για λιγότερα λουκέτα υποκαταστημάτων

ΑΑΔΕ: Τριγωνική απάτη ΦΠΑ με πολυτελή μεταχειρισμένα οχήματα μέσω βουλγαρικής εταιρείας «βιτρίνας»

Μία μόνο οργανική μοριακή δομή ενεργοποιεί το φαινόμενο Kondo σε μοριακής κλίμακας «κουτί Kondo»

Google: Διαρροή δεδομένων αποκαλύπτει 1,3 δισεκατομμύρια μοναδικούς κωδικούς πρόσβασης – «Δεν πρόκειται για παραβίαση του G...
περισσότερα
12:26 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Σπάνιο θέαμα στην Αυστραλία: Άγριος σκύλος άρπαξε μικρό καρχαρία μπροστά στα μάτια των τουριστών – «Νόμιζα ότι τα είχα δει όλα»

Ένα ασυνήθιστο στιγμιότυπο καταγράφηκε σε παραλία του K’gari, γνωστής και ως Fraser Island, στ...
12:06 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Ανήλικοι κατηγορούνται για απόπειρα δολοφονίας και βιασμό 5χρονου κοριτσιού – «Της ξερίζωσαν τα μαλλιά, την έγδυσαν…»

Μια υπόθεση σοκ συγκλονίζει το Κλίβελαντ του Οχάιο, στις ΗΠΑ, καθώς μια 10χρονη και ένα 9χρονο...
11:40 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Πακιστάν: Εξερράγη βόμβα σε αυτοκίνητο έξω από δικαστικό μέγαρο – Τουλάχιστον 6 νεκροί και αρκετοί τραυματίες

Μια ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε την πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ, προκαλώντας νεκρούς και...
11:40 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Ιράκ: Οι πολίτες προσέρχονται στις κάλπες για να εκλέξουν νέο κοινοβούλιο

Οι Ιρακινοί προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για να εκλέξουν νέο κοινοβούλιο, σε μια ψηφοφορία ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα