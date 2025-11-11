Πακιστάν: Εξερράγη βόμβα σε αυτοκίνητο έξω από δικαστικό μέγαρο – Τουλάχιστον 6 νεκροί και αρκετοί τραυματίες

Μια ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε την πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ, προκαλώντας νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Δύο αξιωματούχοι ασφαλείας επιβεβαίωσαν στο Associated Press ότι πίσω από την έκρηξη βρισκόταν μια βόμβα σε αυτοκίνητο.

Η αστυνομία ανέφερε στο Al Jazeera ότι τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί ακόμη τραυματίστηκαν σε περιστατικό έξω από ένα δικαστικό μέγαρο στην πόλη.

Σύμφωνα με το Pakistan TV, τα θύματα ήταν κυρίως περαστικοί ή άτομα που είχαν έρθει για ακροάσεις στο δικαστήριο.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η έκρηξη, η οποία ακούστηκε χιλιόμετρα μακριά, προκάλεσε επίσης ζημιές σε πολλά οχήματα που ήταν σταθμευμένα έξω από το δικαστήριο, το οποίο συνήθως συγκεντρώνει εκατοντάδες επισκέπτες.

Καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση.

 

