Απανθρακωμένη σορός στη Βοιωτία: Φέρεται να ανήκει σε 27χρονο που είχε εξαφανιστεί από τη Χαλκίδα – Τι λένε τα αλβανικά ΜΜΕ

Κοντά στην ταυτοποίηση του απανθρακωμένου πτώματος που εντοπίστηκε μέσα σε καμένο όχημα στα Σκούρτα Βοιωτίας βρίσκεται η ΕΛ.ΑΣ. Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση είχαν βάλει από την πρώτη στιγμή στο μικροσκόπιο τους φακέλους με 14 εξαφανίσεις που δηλώθηκαν τις τελευταίες μέρες, με μία εξ αυτών, να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας.

Πρόκειται για άνδρα, αλβανικής υπηκοότητας, που διέμενε στη Χαλκίδα και είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος από τις 4 Νοεμβρίου. Το αυτοκίνητό του εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο στα Βίλια Αττικής. Από την έρευνα προέκυψε ότι θα πήγαινε να παραλάβει ένα δεύτερο άτομο για να πάνε μαζί στη Θήβα. Οι αστυνομικοί εντόπισαν αυτό το άτομο και το εξέτασαν. Μάλιστα, φέρεται να του είπε ότι «σε αφήνω εδώ θα επιστρέψω να σε πάρω», κάτι που όμως δεν συνέβη ποτέ. Γι’ αυτό τον λόγο έγινε και η δήλωση εξαφάνισης του, και στη συνέχεια εκδόθηκε και και silver alert.

Τα αλβανικά μέσα αναφέρουν ότι οι ελληνικές Αρχές θεωρούν πως η σορός πιθανότατα ανήκει στον συγκεκριμένο άνδρα, ηλικίας 27 ετών (Σ.Χ.), με καταγωγή από το Μπετσίτσι του Τεπελενίου. Ο Σ.Χ., πατέρας ενός παιδιού, περιγράφεται ως ήσυχος άνθρωπος, ωστόσο εξετάζεται το σενάριο να έμπλεξε με τα λάθος άτομα ή να είχε εγκληματική δραστηριότητα την οποία έκρυβε καλά, καθώς δεν είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές.

Το μυστήριο αναμένεται να λυθεί σήμερα, καθώς οι συγγενείς του έχουν δώσει δείγμα DNA και πρόκειται να βγουν τα αποτελέσματα που θα αποκαλύψουν την ταυτότητα του θύματος, κάτι που θα συμβάλλει στην έρευνα των αρχών για τον εντοπισμό των δραστών.

Όπως αναφέρουν τα αλβανικά ΜΜΕ, οι αστυνομικοί προσπαθούν να επιβεβαιώσουν την ταυτότητά του και μέσα από τα χαρακτηριστικά του: κοντά καφέ σκούρα μαλλιά, ύψος περίπου 1,70 μ., γένια και τατουάζ στο αριστερό χέρι. Την ημέρα που εξαφανίστηκε, φορούσε μαύρο τζιν παντελόνι, πουκάμισο και λευκά αθλητικά παπούτσια.

Από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι το θύμα είχε δεχθεί τουλάχιστον έναν πυροβολισμό πριν απανθρακωθεί μέσα στο φλεγόμενο όχημα.

Ήξεραν την περιοχή οι δράστες

Υπενθυμίζεται ότι αυτοκίνητο βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής από κυνηγούς σε απομακρυσμένη περιοχή λίγο πριν από τα Σκούρτα. Το σημείο όπου εντοπίστηκε είναι στο τέλος ενός χωματόδρομου, πράγμα που σημαίνει ότι μόνο κάποιος που γνωρίζει πολύ καλά την περιοχή, όπως οι κυνηγοί που εντόπισαν το όχημα, θα μπορούσε να περάσει από εκεί.

Αυτό δείχνει πως οι δράστες ήξεραν τα κατατόπια και σχεδίασαν με κάθε λεπτομέρεια το έγκλημα, θέλοντας να μείνει κρυφό για πολλές ημέρες, καθώς εκτιμάται ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε τουλάχιστον δύο μέρες πριν. Γι’ αυτό και οι αστυνομικοί κάνουν για καλοσχεδιασμένη ενέργεια.

Είναι χαρακτηριστικό ότι για να φτάσουν στο σημείο οι αστυνομικοί χρειάστηκαν οδηγίες, καθώς το μόνο που υπήρχε σε κοντινή απόσταση είναι δύο στάνες για ζώα. Όταν κατάφεραν τελικά να προσεγγίσουν το μέρος, είδαν το όχημα καμένο και στο πίσω κάθισμα έναν απανθρακωμένο άνθρωπο. Όπως διαπιστώθηκε, το όχημα ήταν κλεμμένο από την Αττική τον περασμένο Μάιο, ενώ οι δράστες του είχαν βάλει ίδιες πινακίδες από άλλο αυτοκίνητο από την περιοχή της Κατερίνης.

Μάλιστα όπως αναφέρει το lamiareport.gr, δεν ήταν τυχαία η επιλογή της εποχής για τη φωτιά. Μία μόλις μια εβδομάδα πριν την αποκάλυψη του καμένου αυτοκινήτου, είχε ολοκληρωθεί η αντιπυρική περίοδος, που σημαίνει ότι είχαν μειωθεί οι βάρδιες και τα παρατηρητήρια πυρκαγιών. Ο καπνός από καύση αυτοκινήτου θα φαινόταν χιλιόμετρα μακριά και δεν θα περνούσε απαρατήρητος από τις δυνάμεις πυρασφάλειας.