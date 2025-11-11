Απανθρακωμένη σορός στη Βοιωτία: Φέρεται να ανήκει σε 27χρονο που είχε εξαφανιστεί από τη Χαλκίδα – Τι λένε τα αλβανικά ΜΜΕ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Σκούρτα δολοφονία Βοιωτία

Κοντά στην ταυτοποίηση του απανθρακωμένου πτώματος που εντοπίστηκε μέσα σε καμένο όχημα στα Σκούρτα Βοιωτίας βρίσκεται η ΕΛ.ΑΣ. Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση είχαν βάλει από την πρώτη στιγμή στο μικροσκόπιο τους φακέλους με 14 εξαφανίσεις που δηλώθηκαν τις τελευταίες μέρες, με μία εξ αυτών, να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας.

Πρόκειται για άνδρα, αλβανικής υπηκοότητας, που διέμενε στη Χαλκίδα και είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος από τις 4 Νοεμβρίου. Το αυτοκίνητό του εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο στα Βίλια Αττικής.  Από την έρευνα προέκυψε ότι θα πήγαινε να παραλάβει ένα δεύτερο άτομο για να πάνε μαζί στη Θήβα. Οι αστυνομικοί εντόπισαν αυτό το άτομο και το εξέτασαν. Μάλιστα,  φέρεται να του είπε ότι «σε αφήνω εδώ θα επιστρέψω να σε πάρω», κάτι που όμως δεν συνέβη ποτέ. Γι’ αυτό τον λόγο έγινε και η δήλωση εξαφάνισης του, και στη συνέχεια εκδόθηκε και και silver alert.

Τα αλβανικά μέσα αναφέρουν ότι οι ελληνικές Αρχές θεωρούν πως η σορός πιθανότατα ανήκει στον συγκεκριμένο άνδρα, ηλικίας 27 ετών (Σ.Χ.), με καταγωγή από το Μπετσίτσι του Τεπελενίου.  Ο Σ.Χ., πατέρας ενός παιδιού, περιγράφεται ως ήσυχος άνθρωπος, ωστόσο εξετάζεται το σενάριο να έμπλεξε με τα λάθος άτομα ή να είχε εγκληματική δραστηριότητα την οποία έκρυβε καλά, καθώς δεν είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές.

Σκούρτα δολοφονία Βοιωτία

Το μυστήριο αναμένεται να λυθεί σήμερα, καθώς οι συγγενείς του έχουν δώσει δείγμα DNA και πρόκειται να βγουν τα αποτελέσματα που θα αποκαλύψουν την ταυτότητα του θύματος, κάτι που θα συμβάλλει στην έρευνα των αρχών για τον εντοπισμό των δραστών.

Όπως αναφέρουν τα αλβανικά ΜΜΕ, οι αστυνομικοί προσπαθούν να επιβεβαιώσουν την ταυτότητά του και μέσα από τα χαρακτηριστικά του: κοντά καφέ σκούρα μαλλιά, ύψος περίπου 1,70 μ., γένια και τατουάζ στο αριστερό χέρι. Την ημέρα που εξαφανίστηκε, φορούσε μαύρο τζιν παντελόνι, πουκάμισο και λευκά αθλητικά παπούτσια.

Από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι το θύμα είχε δεχθεί τουλάχιστον έναν πυροβολισμό πριν απανθρακωθεί μέσα στο φλεγόμενο όχημα.

Ήξεραν την περιοχή οι δράστες

Υπενθυμίζεται ότι αυτοκίνητο βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής από κυνηγούς σε απομακρυσμένη περιοχή λίγο πριν από τα Σκούρτα. Το σημείο όπου εντοπίστηκε είναι στο τέλος ενός χωματόδρομου, πράγμα που σημαίνει ότι μόνο κάποιος που γνωρίζει πολύ καλά την περιοχή, όπως οι κυνηγοί που εντόπισαν το όχημα, θα μπορούσε να περάσει από εκεί.

Αυτό δείχνει πως οι δράστες ήξεραν τα κατατόπια και σχεδίασαν με κάθε λεπτομέρεια το έγκλημα, θέλοντας να μείνει κρυφό για πολλές ημέρες, καθώς εκτιμάται ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε τουλάχιστον δύο μέρες πριν. Γι’ αυτό και οι αστυνομικοί κάνουν για καλοσχεδιασμένη ενέργεια.

Είναι χαρακτηριστικό ότι για να φτάσουν στο σημείο οι αστυνομικοί χρειάστηκαν οδηγίες, καθώς το μόνο που υπήρχε σε κοντινή απόσταση είναι δύο στάνες για ζώα. Όταν κατάφεραν τελικά να προσεγγίσουν το μέρος, είδαν το όχημα καμένο και στο πίσω κάθισμα έναν απανθρακωμένο άνθρωπο. Όπως διαπιστώθηκε, το όχημα ήταν κλεμμένο από την Αττική τον περασμένο Μάιο, ενώ οι δράστες του είχαν βάλει ίδιες πινακίδες από άλλο αυτοκίνητο από την περιοχή της Κατερίνης.

Μάλιστα όπως αναφέρει το lamiareport.gr, δεν ήταν τυχαία η επιλογή της εποχής για τη φωτιά. Μία μόλις μια εβδομάδα πριν την αποκάλυψη του καμένου αυτοκινήτου, είχε ολοκληρωθεί η αντιπυρική περίοδος, που σημαίνει ότι είχαν μειωθεί οι βάρδιες και τα παρατηρητήρια πυρκαγιών. Ο καπνός από καύση αυτοκινήτου θα φαινόταν χιλιόμετρα μακριά και δεν θα περνούσε απαρατήρητος από τις δυνάμεις πυρασφάλειας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αλτσχάιμερ: 2 φάρμακα που υπάρχουν ήδη ίσως να μπορούν να αναστρέψουν τις εγκεφαλικές βλάβες, σύμφωνα με μελέτη

Δράση ενημέρωσης για τη σημασία της πρόληψης του διαβήτη από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

Δημόσιο: Στα 3,77 δισ. ευρώ τα χρέη σε ιδιώτες και επιχειρήσεις στο τέλος Σεπτεμβρίου – Τι δείχνουν τα στοιχεία για τα νοσ...

Δείτε LIVE το συνέδριο – 8o Athens Investment Forum: Η Ελλάδα στην Εποχή της Παγκόσμιας Ανακατάταξης – Προκλήσεις και Ευκαι...

Google: Διαρροή δεδομένων αποκαλύπτει 1,3 δισεκατομμύρια μοναδικούς κωδικούς πρόσβασης – «Δεν πρόκειται για παραβίαση του G...

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ «από τι φτιάχνονται τα hot dog»; – Ήρθε η ώρα να το μάθετε – ΒΙΝΤΕΟ
περισσότερα
11:03 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών: Στον ανακριτή ο ιερέας YouTuber και οι άλλοι 7 συλληφθέντες

Στον Ανακριτή οδηγήθηκαν πριν από λίγο οι οκτώ συλληφθέντες για το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικ...
10:45 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Με τι καιρό θα κάνουμε Χριστούγεννα; – Η ανάρτηση Τσατραφύλλια με τις πρώτες εκτιμήσεις – Δείτε χάρτες

Την πρώτη εκτίμηση των εποχικών μοντέλων για τον καιρό των Χριστουγέννων δημοσιοποίησε ο μετεω...
10:12 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Άγιος Παντελεήμονας: Βίντεο ντοκουμέντα μετά τη δολοφονία του 31χρονου Ουκρανού – Καρέ καρέ οι κινήσεις των δραστών

Βίντεο ντοκουμέντα λίγο μετά τη δολοφονία του 31χρονου Ουκρανού στις 10 Οκτωβρίου στον Άγιο Πα...
09:58 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Ένταση μεταξύ αγροτών και αστυνομικών στην Αλεξανδρούπολη – «Αποκλεισμένο» το αεροδρόμιο ενόψει της επίσκεψης Μητσοτάκη

Δεκάδες τρακτέρ έχουν συγκεντρωθεί έξω από το αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης από βράδυ της Δευτέρα...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα