Βοιωτία: Νέα στοιχεία για το θρίλερ με τον απανθρακωμένο άνδρα – Φέρει και τραύμα από όπλο

Νέα στοιχεία που «δείχνουν» άγριο και προμελετημένο έγκλημα βλέπουν το φως της δημοσιότητας έπειτα από την ιατροδικαστική εξέταση στο απανθρακωμένο πτώμα που βρέθηκε μέσα σε καμένο αυτοκίνητο σε ερημική ορεινή περιοχή ανάμεσα σε Σκούρτα και Κλειδί Βοιωτίας την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι το θύμα είχε δεχθεί τουλάχιστον έναν πυροβολισμό πριν απανθρακωθεί μέσα στο φλεγόμενο όχημα.

Όπως αναφέρει το ίδιο μέσο, κατέστη δυνατή η λήψη dna από το πτώμα και το δείγμα αναμένεται να συγκριθεί αρχικά, με γενετικό υλικό από συγγενείς αγνοουμένων που έχουν δηλωθεί.

Υπενθυμίζεται ότι αυτοκίνητο βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής από κυνηγούς σε απομακρυσμένη περιοχή λίγο πριν από τα Σκούρτα. Το σημείο όπου εντοπίστηκε είναι στο τέλος ενός χωματόδρομου, πράγμα που σημαίνει ότι μόνο κάποιος που γνωρίζει πολύ καλά την περιοχή, όπως οι κυνηγοί που εντόπισαν το όχημα, θα μπορούσε να περάσει από εκεί.

Ήξεραν την περιοχή οι δράστες

Αυτό δείχνει πως οι δράστες ήξεραν τα κατατόπια και σχεδίασαν με κάθε λεπτομέρεια το έγκλημα, θέλοντας να μείνει κρυφό για πολλές ημέρες, καθώς εκτιμάται ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε τουλάχιστον δύο μέρες πριν.

Είναι χαρακτηριστικό ότι για να φτάσουν στο σημείο οι αστυνομικοί χρειάστηκαν οδηγίες, καθώς το μόνο που υπήρχε σε κοντινή απόσταση είναι δύο στάνες για ζώα. Όταν κατάφεραν τελικά να προσεγγίσουν το μέρος, είδαν το όχημα καμένο και στο πίσω κάθισμα έναν απανθρακωμένο άνθρωπο. Όπως διαπιστώθηκε, το όχημα ήταν κλεμμένο από την Αττική τον περασμένο Μάιο, ενώ οι δράστες του είχαν βάλει ίδιες πινακίδες από άλλο αυτοκίνητο από την περιοχή της Κατερίνης.

Μάλιστα όπως αναφέρει το lamiareport.gr, δεν ήταν τυχαία η επιλογή της εποχής για τη φωτιά. Μία μόλις μια εβδομάδα πριν την αποκάλυψη του καμένου αυτοκινήτου, είχε ολοκληρωθεί η αντιπυρική περίοδος, που σημαίνει ότι είχαν μειωθεί οι βάρδιες και τα παρατηρητήρια πυρκαγιών. Ο καπνός από καύση αυτοκινήτου θα φαινόταν χιλιόμετρα μακριά και δεν θα περνούσε απαρατήρητος από τις δυνάμεις πυρασφάλειας.

Οι αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τη σορό και στη συνέχεια να διαπιστώσουν τι κρύβεται πίσω από τη δολοφονία. Αν δηλαδή το θύμα πέθανε στο συγκεκριμένο σημείο ή οπουδήποτε αλλού και μεταφέρθηκε εκεί, ώστε οι δράστες να εξαφανίσουν τα ίχνη τους.

Οι φάκελοι με τις εξαφανίσεις

Από την πρώτη στιγμή, έχουν ανοίξει οι φάκελοι με τις εξαφανίσεις προσώπων. Μόνο τις τελευταίες μέρες έχουν δηλωθεί στις αρχές 14 εξαφανίσεις, ανάμεσά τους και ένα άτομο αλβανικής καταγωγής από την περιοχή, που βρίσκεται πρώτο στη λίστα του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, όπως είχε γράψει το enikos.gr.

Μένει στη Χαλκίδα και -όπως είπαν οι δικοί του- θα πήγαινε να παραλάβει ένα δεύτερο άτομο για να πάνε μαζί στη Θήβα. Οι αστυνομικοί εντόπισαν αυτό το άτομο και το εξέτασαν. Μάλιστα, σύμφωνα με το STAR, φέρεται να του είπε ότι «σε αφήνω εδώ θα επιστρέψω να σε πάρω», κάτι που όμως δεν συνέβη ποτέ. Γι’ αυτό τον λόγο έγινε και η δήλωση εξαφάνισης του. Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο άτομο δεν έχει απασχολήσει ποτέ τις Αρχές.

Οι αρχές εντόπισαν στα Βίλια εγκαταλελειμμένο το αυτοκίνητο του άνδρα από την Αλβανία, ο οποίος έκανε διάφορες δουλειές στην περιοχή, είτε σε οικοδομές, είτε σε χωράφια, και τώρα θα επιχειρηθεί η ταυτοποίησή του.