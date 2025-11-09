Απανθρακωμένο πτώμα στη Βοιωτία: Στο «μικροσκόπιo» των Αρχών η εξαφάνιση οικοδόμου – Το ραντεβού για τη Θήβα και η υπόσχεση που έδωσε

Συνεχίζεται το θρίλερ στα Σκούρτα Βοιωτίας με το απανθρακωμένο πτώμα που βρέθηκε δεμένο με χειροπέδες σε αυτοκίνητο. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να ταυτοποιήσουν το άτομο και ήδη εξετάζονται όλες οι υποθέσεις εξαφανίσεων που έχουν δηλωθεί τις τελευταίες μέρες. Την ίδια ώρα οι κάτοικοι της περιοχής είναι ανάστατοι.

Το αυτοκίνητο βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής από κυνηγούς σε απομακρυσμένη περιοχή λίγο πριν από τα Σκούρτα. Το σημείο όπου εντοπίστηκε είναι στο τέλος ενός χωματόδρομου, πράγμα που σημαίνει ότι μόνο κάποιος που γνωρίζει πολύ καλά την περιοχή, όπως οι κυνηγοί που εντόπισαν το όχημα, θα μπορούσε να περάσει από εκεί.

Ήξερα την περιοχή οι δράστες

Αυτό δείχνει πως οι δράστες ήξεραν τα κατατόπια και σχεδίασαν με κάθε λεπτομέρεια το έγκλημα, θέλοντας να μείνει κρυφό για πολλές ημέρες, καθώς εκτιμάται ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε τουλάχιστον δύο μέρες πριν. Είναι χαρακτηριστικό ότι για να φτάσουν στο σημείο οι αστυνομικοί χρειάστηκαν οδηγίες, καθώς το μόνο που υπήρχε σε κοντινή απόσταση είναι δύο στάνες για ζώα.

Όταν κατάφεραν τελικά να προσεγγίσουν το μέρος, είδαν το όχημα καμένο και στο πίσω κάθισμα έναν απανθρακωμένο άνθρωπο. Όπως διαπιστώθηκε, ήταν κλεμμένο από την Αττική τον περασμένο Μάιο, ενώ οι δράστες του είχαν βάλει ίδιες πινακίδες από άλλο αυτοκίνητο από την περιοχή της Κατερίνης.

Οι αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τη σορό και στη συνέχεια να διαπιστώσουν τι κρύβεται πίσω από τη δολοφονία. Αν δηλαδή το θύμα πέθανε στο συγκεκριμένο σημείο ή οπουδήποτε αλλού και μεταφέρθηκε εκεί, ώστε οι δράστες να εξαφανίσουν τα ίχνη τους. Οι φλόγες κατέστρεψαν το όχημα ολοσχερώς με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν αποτυπώματα ή DNA που θα βοηθούσαν τους αστυνομικούς στις έρευνες.

Οι φάκελοι με τις εξαφανίσεις

Από την πρώτη στιγμή, έχουν ανοίξει οι φάκελοι με τις εξαφανίσεις προσώπων. Μόνο τις τελευταίες μέρες έχουν δηλωθεί στις αρχές 14 εξαφανίσεις, ανάμεσά τους και ένα άτομο αλβανικής καταγωγής από την περιοχή, που βρίσκεται πρώτο στη λίστα του Τμήματος Ανθρωποκτονιών.

Μένει στη Χαλκίδα και -όπως είπαν οι δικοί του- θα πήγαινε να παραλάβει ένα δεύτερο άτομο για να πάνε μαζί στη Θήβα. Οι αστυνομικοί εντόπισαν αυτό το άτομο και το εξέτασαν. Μάλιστα, σύμφωνα με το STAR, φέρεται να του είπε ότι «σε αφήνω εδώ θα επιστρέψω να σε πάρω», κάτι που όμως δεν συνέβη ποτέ. Γι’ αυτό το λόγο έγινε και η δήλωση εξαφάνισης του. Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο άτομο δεν έχει απασχολήσει ποτέ τις Αρχές

Οι αρχές εντόπισαν στα Βίλια εγκαταλελειμμένο το αυτοκίνητο του άνδρα από την Αλβανία, ο οποίος έκανε διάφορες δουλειές στην περιοχή, είτε σε οικοδομές, είτε σε χωράφια, και τώρα θα επιχειρηθεί η ταυτοποίησή του. Αυτό θα γίνει μέσω DNA που θα πάρουν είτε από την οδοντοστοιχία, είτε από ένα κόκκαλο στον μηρό. Στη συνέχεια θα το συγκρίνουν με κάποιο προσωπικό του αντικείμενο.