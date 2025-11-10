Αλ Τσαντίρι Νιουζ: Πιο συχνές εμφανίσεις για τον Λάκη Λαζόπουλο μέχρι το τέλος της χρονιάς

Πιο συχνές εμφανίσεις θα κάνει ο Λάκης Λαζόπουλος μέχρι το τέλος της χρονιάς, με το «Αλ τσαντίρι νιουζ» να βγαίνει στον αέρα ανά δύο εβδομάδες, σύμφωνα με την Reallife.

Τώρα η live σατιρική εκπομπή προβάλλεται μία φορά τον μήνα. Ωστόσο, η συχνότητα θα πυκνώνει όσο πλησιάζουμε στο τέλος του 2025, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Λ. Λαζόπουλος είχε συμφωνήσει για συγκεκριμένο αριθμό επεισοδίων για το σύνολο του έτους, τα οποία οφείλει να παραδώσει.

Έτσι, ο δημοφιλής κωμικός επανέρχεται την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου με νέο «Τσαντίρι», ενώ μέσα στον Δεκέμβριο ο Λ. Λαζόπουλος θα κάνει άλλες δύο ζωντανές εκπομπές μέσα από τη συχνότητα του Mega.