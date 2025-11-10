«5X5» celebrity με τον Θάνο Κιούση: Η Μαρία Αντωνά και ο Χρήστος Μενιδιάτης παίζουν για καλό σκοπό

Λάμψη, γέλιο και απαντήσεις που θα γράψουν ιστορία έρχονται από σήμερα, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, και καθημερινά στις 17:30 στο «5X5» CELEBRITY με τον Θάνο Κιούση.

Ο Θάνος Κιούσης υποδέχεται στο πλατό του «5Χ5» αγαπημένους celebrities που παίζουν όχι μόνο για να βοηθήσουν τους παίκτες να φτάσουν στον μεγάλο τελικό, αλλά και για φιλανθρωπικό σκοπό!

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΣΤΙΣ 17:30

Ο Θάνος Κιούσης μάς καλωσορίζει σε ένα «5X5» CELEBRITY άκρως λαμπερό και διασκεδαστικό με δύο αρχηγούς και δύο ομάδες, που τα δίνουν όλα για την πολυπόθητη νίκη!

Η Μαρία Αντωνά και ο Χρήστος Μενιδιάτης βάζουν τα δυνατά τους και παίζουν για να κερδίσουν πόντους και να φτάσουν σε έναν διαφορετικό τελικό για καλό σκοπό, στηρίζοντας την ΕΛΕΠΑΠ, το πρώτο φιλανθρωπικό, μη κερδοσκοπικό σωματείο στην Ελλάδα, που για 88 ολόκληρα χρόνια, προσφέρει υπηρεσίες αποκατάστασης σε περισσότερα από 110.000 παιδιά με αναπηρία, μέσα από τα 6 κέντρα της, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Χανιά, Βόλο και Αγρίνιο.

Ανάμεσα στις δύο ομάδες θα γίνει η πιο κεφάτη αναμέτρηση, γεμάτη γέλιο, φαντασία και απρόοπτα! Οι δύο αρχηγοί είναι πολυτάλαντοι και η «μάχη» προβλέπεται σκληρή!

Από τη μία η Μαρία είναι δημοσιογράφος, ραδιοφωνική παραγωγός, DJ, πτυχιούχος αεροσυνοδός, που, όμως, φοβάται τα κενά αέρος, αλλά και εξαιρετική μαγείρισσα.

Ο Χρήστος, από την άλλη, είναι τραγουδιστής, που αγαπάμε πολύ, έχει «Μaster» στο μπάρμπεκιου και είναι δηλωμένος λάτρης της σοκολάτας. Οι δύο αρχηγοί ετοιμάζονται να τα δώσουν όλα σε 4 ξεκαρδιστικά επεισόδια του 5Χ5 Celebrity.

Ποια ομάδα θα βρει τις πιο δημοφιλείς απαντήσεις; Ποιος celebrity αρχηγός θα φύγει νικητής;

Σε κάθε επεισόδιο του «5X5» CELEBRITY οι λαμπεροί και αγαπημένοι αρχηγοί οδηγούν τις ομάδες τους σε επικές μάχες…

Λάθος απαντήσεις, αστεία, ευτράπελα, εκρήξεις γέλιου και απίθανες ατάκες δίνουν έναν ξεχωριστό τόνο σε κάθε γύρο του πιο απρόβλεπτου παιχνιδιού απαντήσεων και τα απογεύματά μας γίνονται ακόμα πιο παιχνιδιάρικα και διασκεδαστικά!

Και στο τέλος; Ένας διαφορετικός τελικός, με έναν μεγάλο σκοπό. Γιατί οι νίκες αποκτούν μεγαλύτερη αξία, όταν παίζεις… για καλό. Εξάλλου, όπως συμβαίνει πάντα, από το «5Χ5» κανείς δεν φεύγει χαμένος!

Δείτε το τρέιλερ:

Δείτε απόσπασμα επεισοδίου: