Φάλαινα παραλίγο να καταπιεί ζωντανή μια δύτρια – Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο

Μια στιγμή που κόβει την ανάσα καταγράφηκε στα παγωμένα νερά της Νορβηγίας, όταν μια δύτρια ήρθε «πρόσωπο με πρόσωπο» με μια τεράστια φάλαινα που παραλίγο να την καταπιεί ολόκληρη.

Η 45χρονη Cindy Yang πραγματοποιούσε ελεύθερη κατάδυση, απολαμβάνοντας την ηρεμία του βυθού και παρατηρώντας τη θαλάσσια ζωή γύρω της, όταν ξαφνικά ένα τεράστιο πλάσμα άρχισε να πλησιάζει αθόρυβα.

Η φάλαινα -φυσητήρας εμφανίστηκε σχεδόν από το πουθενά και κατευθύνθηκε κατευθείαν προς το μέρος της, ανοίγοντας τα σαγόνια της μόλις λίγα εκατοστά από το σώμα της.

Όπως φαίνεται στο εντυπωσιακό βίντεο, η Yang βγαίνει στην επιφάνεια της θάλασσας αναφωνώντας «Ω, Θεέ μου!».



Για μια στιγμή, φαινόταν σχεδόν αδύνατο να αποφύγει το τέλος της, όμως, την τελευταία στιγμή, η φάλαινα άλλαξε κατεύθυνση και κολύμπησε μακριά, αφήνοντας τη δύτρια άθικτη.

«Παραλίγο να με καταπιεί», ακούγεται η ίδια να λέει στο βίντεο.