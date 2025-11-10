Μένης Κουμανταρέας: Ξανά ισόβια στους 2 κατηγορούμενους για την δολοφονία του συγγραφέα – Επιστρέφουν στη φυλακή

Άννα Κανδύλη

κοινωνία

Μένης Κουμανταρέας: Ξανά ισόβια στους 2 κατηγορούμενους για την δολοφονία του συγγραφέα – Επιστρέφουν στη φυλακή

Σε ισόβια κάθειρξη για την δολοφονία του συγγραφέα Μένη Κουμανταρέα καταδικάστηκαν ομόφωνα από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών οι δύο Ρουμάνοι κατηγορούμενοι, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι και για το αδίκημα της απόπειρας ληστείας, για το οποίο τους επιβλήθηκε επιπλέον ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών.

Της Άννας Κανδύλη 

Η νέα απόφαση του Εφετείου έρχεται μετά την αναίρεση από το ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου, το οποίο ακύρωσε την προηγούμενη ετυμηγορία του δικαστηρίου, κρίνοντας ότι η αναγνώριση του ελαφρυντικού του σύννομου βίου στους καταδικασθέντες στερούνταν ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.

Έτσι, η υπόθεση επανήλθε στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο, το οποίο, με διαφορετική σύνθεση αυτή τη φορά, δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στους δύο άνδρες – ούτε του σύννομου βίου, ούτε της μη εύλογης διάρκειας της δίκης που είχε ζητηθεί από την υπεράσπιση. Υιοθετώντας πλήρως την πρόταση της εισαγγελέως, το δικαστήριο επέβαλε την ποινή της ισόβιας κάθειρξης για την δολοφονία του γνωστού λογοτέχνη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο κατηγορούμενοι βρίσκονταν εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους από το 2022, ωστόσο μετά τη νέα απόφαση θα επιστρέψουν και πάλι εκεί. Στο άκουσμα της απόφασης οι ίδιοι και οι συγγενείς τους ξέσπασαν σε κλάματα μέσα στη δικαστική αίθουσα.

Ο Μένης Κουμανταρέας δολοφονήθηκε τον Δεκέμβριο του 2014. Ο συγγραφέας είχε βρεθεί νεκρός στο διαμέρισμά του στην Κυψέλη. Οι δύο Ρουμάνοι είχαν παραδεχτεί ότι τον γνώριζαν και ότι το μοιραίο βράδυ είχαν μεταβεί στο σπίτι του με σκοπό τη ληστεία.

