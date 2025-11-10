Ηράκλειο: Σε κρίσιμη κατάσταση η γυναίκα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο – Νέο βίντεο καταγράφει καρέ – καρέ τις κινήσεις της

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η γυναίκα που παρασύρθηκε το πρωί της Δευτέρας (10/11) από διερχόμενο όχημα στο Ηράκλειο Κρήτης, ενώ νέο βίντεο βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Υπενθυμίζεται ότι το σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, με όχημα να παρασέρνει μια γυναίκα, στον δρόμο που οδηγεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Η γυναίκα, περίπου 65 ετών, διακομίσθηκε άμεσα στο ΠΑΓΝΗ, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24.gr έχει μεταφερθεί στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου, με την κατάσταση της να χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά κρίσιμη.

Σε βίντεο που έχει δει το φως της δημοσιότητας αποτυπώνεται πώς έγινε η παράσυρση, με τους περαστικούς και τους επιχειρηματίες της περιοχής να σπεύδουν έντρομοι να βοηθήσουν τη γυναίκα.

Νέο βίντεο που δημοσιεύει το ίδιο μέσο ενημέρωσης, δείχνει καρέ – καρέ τις κινήσεις της γυναίκας, η οποία στην προσπάθεια της να περάσει απέναντι, παρασύρεται με σφοδρότητα από το διερχόμενο αυτοκίνητο, το οποίο σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες είχε αναπτύξει ταχύτητα.

Η γυναίκα φαίνεται αρχικά να δείχνει πως «ελέγχει» την κυκλοφορία, ωστόσο, λίγα δευτερόλεπτα μετά γίνεται η σφοδρή σύγκρουση.

Δείτε το νέο βίντεο: