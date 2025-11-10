Ηράκλειο: Σε κρίσιμη κατάσταση η γυναίκα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο – Νέο βίντεο καταγράφει καρέ – καρέ τις κινήσεις της

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ηράκλειο: Σε κρίσιμη κατάσταση η γυναίκα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο – Νέο βίντεο καταγράφει καρέ – καρέ τις κινήσεις της

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η γυναίκα που παρασύρθηκε το πρωί της Δευτέρας (10/11) από διερχόμενο όχημα στο Ηράκλειο Κρήτης, ενώ νέο βίντεο βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Υπενθυμίζεται ότι το σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, με όχημα να παρασέρνει μια γυναίκα, στον δρόμο που οδηγεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Η γυναίκα, περίπου 65 ετών, διακομίσθηκε άμεσα στο ΠΑΓΝΗ, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24.gr έχει μεταφερθεί στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου, με την κατάσταση της να χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά κρίσιμη.

Σε βίντεο που έχει δει το φως της δημοσιότητας αποτυπώνεται πώς έγινε η παράσυρση, με τους περαστικούς και τους επιχειρηματίες της περιοχής να σπεύδουν έντρομοι να βοηθήσουν τη γυναίκα.

Νέο βίντεο που δημοσιεύει το ίδιο μέσο ενημέρωσης, δείχνει καρέ – καρέ τις κινήσεις της γυναίκας, η οποία στην προσπάθεια της να περάσει απέναντι, παρασύρεται με σφοδρότητα από το διερχόμενο αυτοκίνητο, το οποίο σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες είχε αναπτύξει ταχύτητα.

Η γυναίκα φαίνεται αρχικά να δείχνει πως «ελέγχει» την κυκλοφορία, ωστόσο, λίγα δευτερόλεπτα μετά γίνεται η σφοδρή σύγκρουση.

Δείτε το νέο βίντεο:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η +πλευση επιστρέφει στο Καστελλόριζο – Φθινοπωρινή Αποστολή στις 14–16 Νοεμβρίου 2025

ΕΟΠΑΕ: Η χρήση κάνναβης δεν είναι «αθώα συνήθεια»-Σοβαροί κίνδυνοι για τους νέους

Υπουργείο Ανάπτυξης: Σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την κωδικοποίηση του εταιρικού δικαίου

Μετρό: Σε ποιες γραμμές θα υπάρξουν από αύριο αλλαγές – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα σε 15 δευτερόλεπτα

Κρύβεται λογισμικό κατασκοπείας στο κινητό σας; Πώς να το εντοπίσετε και να το αφαιρέσετε γρήγορα
περισσότερα
18:05 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Στη φυλακή ο 38χρονος αστυνομικός που κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών – «Είμαι μόνο περιστασιακός χρήστης – Όλες οι συναλλαγές μου είναι νόμιμες»

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του, ο 38χρονος αστυνομικός του Τμήματος Νέας Ιωνίας,...
17:41 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: 18χρονη φοιτήτρια εντοπίστηκε νεκρή στο διαμέρισμά της 

Τραγωδία σημειώθηκε στην Αλεξανδρούπολη, καθώς μια 18χρονη φοιτήτρια Μοριακής Βιολογίας, εντοπ...
17:31 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Κακοκαιρία στην Πάτρα: Ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν ζημιές – Έσπασαν τζαμαρίες και κλαδιά δέντρων – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ανεμοθύελλα με βροχή έπληξε την Πάτρα το μεσημέρι της Δευτέρας 10/11. Η κακοκαιρία ήταν ιδιαίτ...
17:04 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή αστυνομικός για διακίνηση ναρκωτικών – Kαταδικάστηκε σε 6ετή κάθειρξη με ποινική διαπραγμάτευση  

Αστυνομικός καταδικάστηκε σε 6ετή κάθειρξη για διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών. Κ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα