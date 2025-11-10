Ηράκλειο: Βίντεο – σοκ από την παράσυρση γυναίκας – Προσοχή σκληρές εικόνες

Σοβαρό τροχαίο, που οδήγησε στον τραυματισμό μιας γυναίκας, σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί (10/11) στο Ηράκλειο Κρήτης και συγκεκριμένα στον δρόμο που οδηγεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Η γυναίκα, όπως φαίνεται και σε βίντεο ντοκουμέντο, προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο αλλά παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο που μοιάζει να κινείται με αρκετή ταχύτητα, με αποτέλεσμα να εκτοξευθεί στην άκρη του οδοστρώματος.

Παρά το αρχικό σοκ, περαστικοί καθώς και εργαζόμενοι στα γύρω καταστήματα, έσπευσαν να βοηθήσουν την άτυχη γυναίκα. Σύμφωνα με τις Αρχές, η γυναίκα ηλικίας 60 – 65 ετών, τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ φέρει τραύματα τόσο στο θώρακα όσο και στο κεφάλι. Την άτυχη γυναίκα παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τη μετέφερε στο ΠΑΓΝΗ.

