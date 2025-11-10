Ανδρουλάκης από Ηράκλειο: Μην συγχέουν την κρητική λεβεντιά, με την ανοχή στην ανομία – Δεν δέχομαι μια τραγωδία να γίνεται reality show

Σύσκεψη στην Περιφέρεια Κρήτης, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 10/11, με πρωτοβουλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ μετά το φονικό στα Βορίζια. Με τη συμμετοχή του τοπικού πολιτικού προσωπικού της Κρήτης, βουλευτές, δημάρχους και αντιπεριφερειάρχες, εκπροσώπους της εκκλησίας, της αστυνομίας και της εκπαιδευτικής κοινότητας, ο Νίκος Ανδρουλάκης επέκρινε τη στάση της κυβέρνησης και τόνισε την ανάγκη να αντιμετωπιστεί συνολικά το πρόβλημα της οπλοκατοχής και της βίας στην Κρήτη, όχι με επικοινωνιακά μέτρα, αλλά και με ουσιαστικές πολιτικές.

Επεσήμανε μάλιστα, ότι τα φαινόμενα αυτά δείχνουν βαθύτερα ζητήματα κοινωνικής συνοχής και κάλεσε την κυβέρνηση να ενισχύσει τις δομές ασφάλειας, παιδείας και υγείας.

«Δεν δέχομαι μια τραγωδία να γίνεται reality show, δεν δέχομαι μια τραγωδία να γίνεται πεδίο στείρας πολιτικής αντιπαράθεσης, για να “βγάλει απέξω την ουρά της” η κυβέρνηση Μητσοτάκη», είπε χαρακτηριστικά.

«Ας βάλουμε το θέμα στις σωστές του διαστάσεις: Ζώνες ανομίας υπάρχουν εδώ αλλά και σε άλλα μέρη της Ελλάδας… Τα στοιχεία των ανθρωποκτονιών από πρόθεση είναι αποκαλυπτικά: το 2023 εβδομήντα μία ανθρωποκτονίες πανελλαδικά, 3 στην Κρήτη. Το 2024, 76 στην επικράτεια, 4 στην Κρήτη. Ενώ δηλαδή ο πληθυσμός της Κρήτης είναι το 6,5% του πληθυσμού της χώρας, οι ανθρωποκτονίες εδώ αντιπροσωπεύουν το 2-3%. Υπάρχει όμως πρόβλημα; Η απάντηση είναι ναι. Γιατί υπάρχουν ζώνες ανομίας και τοπικές αντιπαραθέσεις που πρέπει να αντιμετωπίζουμε ολιστικά και όχι με όρους reality show, γιατί κάποιοι δεν θέλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους… Σε αυτές τις ζώνες, όπως και σε κάθε χωριό ή γειτονιά της πατρίδας με ανάλογα γεγονότα, αποδεικνύεται η διαχειριστική ανικανότητα της κυβέρνησης», σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Για εμάς σε ένα κανονικό ευρωπαϊκό κράτος δεν υπάρχουν ζώνες ανομίας, ο νόμος εφαρμόζεται για όλους απαρέγκλιτα. Η αστυνόμευση και η δικαιοσύνη πρέπει να είναι παντού χωρίς εξαιρέσεις. Εξαιρέσεις που δημιουργούν αίσθημα ανασφάλειας και προκαλούν μεγάλα ερωτηματικά σε κάθε απλό καθημερινό άνθρωπο για τη λειτουργία του κράτους δικαίου», πρόσθεσε.

“Όχι σε ζώνες ανομίας”

Ο κ. Άνδρουλάκης, τόνισε την ανάγκη να αντιμετωπιστεί συνολικά το πρόβλημα της οπλοκατοχής και της βίας στην Κρήτη, όχι με επικοινωνιακά μέτρα, αλλά και με ουσιαστικές πολιτικές. Επεσήμανε μάλιστα, ότι τα φαινόμενα αυτά δείχνουν βαθύτερα ζητήματα κοινωνικής συνοχής και κάλεσε την κυβέρνηση να ενισχύσει τις δομές ασφάλειας, παιδείας και υγείας.

«Δεν δέχομαι μια τραγωδία να γίνεται reality show, δεν δέχομαι μια τραγωδία να γίνεται πεδίο στείρας πολιτικής αντιπαράθεσης, για να “βγάλει απέξω την ουρά της” η κυβέρνηση Μητσοτάκη», είπε χαρακτηριστικά.

«Ας βάλουμε το θέμα στις σωστές του διαστάσεις: Ζώνες ανομίας υπάρχουν εδώ αλλά και σε άλλα μέρη της Ελλάδας… Τα στοιχεία των ανθρωποκτονιών από πρόθεση είναι αποκαλυπτικά: το 2023 εβδομήντα μία ανθρωποκτονίες πανελλαδικά, 3 στην Κρήτη. Το 2024, 76 στην επικράτεια, 4 στην Κρήτη. Ενώ δηλαδή ο πληθυσμός της Κρήτης είναι το 6,5% του πληθυσμού της χώρας, οι ανθρωποκτονίες εδώ αντιπροσωπεύουν το 2-3%. Υπάρχει όμως πρόβλημα; Η απάντηση είναι ναι. Γιατί υπάρχουν ζώνες ανομίας και τοπικές αντιπαραθέσεις που πρέπει να αντιμετωπίζουμε ολιστικά και όχι με όρους reality show, γιατί κάποιοι δεν θέλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους… Σε αυτές τις ζώνες, όπως και σε κάθε χωριό ή γειτονιά της πατρίδας με ανάλογα γεγονότα, αποδεικνύεται η διαχειριστική ανικανότητα της κυβέρνησης», σημείωσε.

«Για εμάς σε ένα κανονικό ευρωπαϊκό κράτος δεν υπάρχουν ζώνες ανομίας, ο νόμος εφαρμόζεται για όλους απαρέγκλιτα. Η αστυνόμευση και η δικαιοσύνη πρέπει να είναι παντού χωρίς εξαιρέσεις. Εξαιρέσεις που δημιουργούν αίσθημα ανασφάλειας και προκαλούν μεγάλα ερωτηματικά σε κάθε απλό καθημερινό άνθρωπο για τη λειτουργία του κράτους δικαίου».

Αρναουτάκης: «Ανάγκη συστράτευσης για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας – Ετοιμάζουμε πρόταση στο Υπουργείο Οικονομικών»

Την ανάγκη να ενωθεί ολόκληρη η κοινωνία της Κρήτης, μακριά από διαχωρισμούς, για την αντιμετώπιση των φαινομένων παραβατικότητας, υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, κατά την τοποθέτησή του στην ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης.

«Χρειάζεται, πέρα από κόμματα, πέρα από οποιεσδήποτε αντιθέσεις, να μπορούμε να ενώσουμε όλη την κοινωνία σε αυτό το δύσκολο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η Κρήτη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Σταύρος Αρναουτάκης γνωστοποίησε ότι η Περιφέρεια Κρήτης επεξεργάζεται ήδη μια ολοκληρωμένη πρόταση προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στα πρότυπα παλαιότερης παρέμβασης. Στόχος είναι η εξασφάλιση χρηματοδότησης για ένα στοχευμένο πρόγραμμα δράσεων σε περιοχές που καταγράφεται υψηλή παραβατικότητα. «Θεωρώ ότι με την πίεση όλων μας μπορούμε να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα», σημείωσε.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Σταύρος Αρναουτάκης ευχαρίστησε δημόσια τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης Νίκο Σπυριδάκη και, στο πρόσωπό του, όλους τους αξιωματικούς και το προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. για το έργο που επιτελούν στο νησί, αναγνωρίζοντας παράλληλα το σοβαρό ζήτημα της υποστελέχωσης. «Πρέπει να διεκδικούμε εμείς από την κεντρική εξουσία να έχουμε αυτούς τους αξιωματικούς και όλα τα στελέχη που θα υπηρετήσουν την αστυνομία», τόνισε ο Περιφερειάρχης, προσθέτοντας: «Κάνετε μια εξαίρετη δουλειά σε δύσκολες στιγμές σε όλη την Κρήτη».

Την ώρα της προσέλευσης του κ. Ανδρουλάκη στον χώρο όπου πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη, οι φωτογράφοι κατέγραψαν και την άφιξη του πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ και τ. ναυάρχου Ευάγγελου Αποστολάκη.