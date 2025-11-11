Κρήτη: Συνεχίζονται οι άσκοποι πυροβολισμοί σε γλέντια παρά τις ανακοινώσεις για την οπλοκατοχή – Συνελήφθη 29χρονος

Δεν πέρασαν παρά λίγα 24ωρα από τις ανακοινώσεις του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στην Κρήτη, για την οπλοκατοχή και την οπλοφορία, μετά το μακελειό στα Βορίζια, και οι αρχές προχώρησαν σε νέα σύλληψη άνδρα για άσκοπους πυροβολισμούς.

Παρά την ισχυρή  αστυνόμευση σε όλες τις περιοχές του νησιού υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που βγάζουν τα όπλα για να γιορτάσουν, και συνεχίζουν στο ίδιο μοτίβο.  Αυτό συνέβη και το βράδυ της Δευτέρας 10/11, όταν σε περιοχή του Αγίου Νικολάου ένας 29χρονος, κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης στο σπίτι του, έβγαλε το όπλο και πυροβολούσε στον αέρα.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αστυνομία και άνδρες της Ασφάλειας Αγίου Νικολάου και του ΤΑΕ έσπευσαν στην οικία του 29χρονου και του πέρασαν χειροπέδες.  Το όπλο κατασχέθηκε ενώ ακολούθησαν έρευνες σε αποθήκες και ποιμνιοστάσια ιδιοκτησίας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας Patris.gr, διαπιστώθηκαν και άλλες παραβάσεις και βεβαιώθηκαν διοικητικά πρόστιμα.

 

