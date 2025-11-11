Συγκέντρωση διαμαρτυρίας αγροτών και κτηνοτρόφων στο κέντρο της Αθήνας – Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

τροχονόμος κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Φωτογραφία: Intime

Σε εξέλιξη είναι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, λόγω της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας, που πραγματοποιούν μέλη αγροτικών και κτηνοτροφικών συνεταιρισμών.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι πραγματοποιούν προσυγκέντρωση στην πλατεία Καραϊσκάκη και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουν πορεία προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Λόγω της συγκέντρωσης και της επικείμενης πορείας πραγματοποιούνται ρυθμίσεις στις οδούς Καρόλου, Μάρνη, Αχαρνών, Λιοσίων, Δομοκού και σε παρακείμενες οδούς.

 

 

