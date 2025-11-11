Ιράκ: Οι πολίτες προσέρχονται στις κάλπες για να εκλέξουν νέο κοινοβούλιο

Οι Ιρακινοί προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για να εκλέξουν νέο κοινοβούλιο, σε μια ψηφοφορία που δεν αναμένεται να αναστατώσει το πολιτικό τοπίο, αλλά παρακολουθείται στενά από την Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον.

Το Ιράκ γνωρίζει τα τελευταία χρόνια ασυνήθιστη σταθερότητα, έπειτα από δεκαετίες πολέμου και καταπίεσης υπό τον δικτάτορα Σαντάμ Χουσέιν και μετά την εισβολή που πραγματοποιήθηκε το 2003 από τις ΗΠΑ και τον ανέτρεψε.

Όμως η χώρα αυτή των 46 εκατομμυρίων κατοίκων πάσχει σε υποδομές, καθώς και εξαιτίας της κακής λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών και της ενδημικής διαφθοράς.

Πολλοί Ιρακινοί αμφιβάλλουν ότι αυτές οι βουλευτικές εκλογές μπορεί να φέρουν πραγματική αλλαγή στην καθημερινότητά τους και αντιλαμβάνονται την ψηφοφορία ως μια μασκαράτα που μπορεί να ωφελήσει μόνο τις πολιτικές ελίτ και τις περιφερειακές δυνάμεις.

Τα εκλογικά τμήματα άνοιξαν στις 07:00 (τοπική ώρα, 06:00 ώρα Ελλάδας) και θα παραμείνουν ανοικτά μέχρι τις 18:00 (17:00 ώρα Ελλάδας). Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται μέσα σε 24 ώρες μετά το τέλος της ψηφοφορίας.

Περισσότεροι από 21,4 εκατομμύρια ψηφοφόροι καλούνται να ψηφίσουν περισσότερους από 7.700 υποψηφίους, σχεδόν το ένα τρίτο των οποίων είναι γυναίκες, για να καταλάβουν 329 έδρες βουλευτών με τετραετή θητεία.

Οι γυναίκες πρόκειται να καταλάβουν τουλάχιστον το ένα τέταρτο των εδρών του μελλοντικού κοινοβουλίου, βάσει ενός συστήματος ποσοστώσεων, ενώ εννέα έδρες προορίζονται για τις μειονότητες.

Στις εκλογές κατεβαίνουν μόνο 75 ανεξάρτητοι υποψήφιοι, καθώς ο εκλογικός νόμος ευνοεί τα μεγάλα κόμματα. Και καμιά νέα πολιτική προσωπικότητα δεν έχει προκύψει προσφάτως.

«Κάθε τέσσερα χρόνια είναι το ίδιο πράγμα. Δεν βλέπουμε ούτε νεαρά πρόσωπα ούτε νέα ενέργεια» που θα μπορούσαν «να φέρουν μια αλλαγή», λέει ένας φοιτητής, ο Αλ-Χάσαν Γιασίν.

Μερικοί εκφράζουν φόβους ότι η συμμετοχή θα πέσει κάτω από το 41% που είχε καταγραφεί το 2021.

Οι εκλογές ανοίγουν το δρόμο για ένα νέο πρόεδρο της χώρας -μια κυρίως τιμητική θέση που καταλαμβάνει ένας Κούρδος- και για έναν πρωθυπουργό -παραδοσιακά σιίτη- που θα επιλεγεί έπειτα από μακροχρόνιες διαβουλεύσεις.

Σύμφωνα με τη σύμβαση που ισχύει στο Ιράκ μετά την εισβολή, ένας σουνίτης θα καταλάβει τη θέση του προέδρου του κοινοβουλίου.

Μετά την πτώση του σουνίτη Σαντάμ Χουσέιν, η σιιτική πλειοψηφία, που για καιρό καταπιεζόταν στο Ιράκ, εξακολουθεί να κυριαρχεί, με τα περισσότερα κόμματα να διατηρούν δεσμούς με το γειτονικό Ιράν.

Ο σημερινός πρωθυπουργός, ο σιίτης Μοχάμεντ Σία αλ-Σουντάνι, ο οποίος υπολογίζει σε μια δεύτερη θητεία, ελπίζει στη νίκη. Ήρθε στην εξουσία το 2022 χάρη στην υποστήριξη μιας συμμαχίας που συνασπίζει σιιτικά κόμματα και σιιτικές παρατάξεις που συνδέονται με το Ιράν.

Ο επόμενος πρωθυπουργός θα εκλεγεί από το συνασπισμό που θα συγκεντρώσει αρκετούς συμμάχους.

Τα σουνιτικά κόμματα κατεβαίνουν χωριστά, με φαβορί τον πρώην πρόεδρο του κοινοβουλίου Μοχάμεντ αλ-Χαλμπουσί.

Στην αυτόνομη περιφέρεια του Ιρακινού Κουρδιστάν, η αντιπαλότητα ανάμεσα στο Δημοκρατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PDK) και την Πατριωτική Ένωση του Κουρδιστάν (UPK) παραμένει έντονη.

