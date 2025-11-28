Πειραιάς: Άνδρας ακολουθεί και παρενοχλεί γυναίκα – Εξετάζεται εάν είναι ο «δράκος» του Αλίμου – Δείτε βίντεο

Πειραιάς: Άνδρας ακολουθεί και παρενοχλεί γυναίκα – Εξετάζεται εάν είναι ο «δράκος» του Αλίμου – Δείτε βίντεο

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές το τελευταίο διάστημα, για έναν άνδρα ο οποίος παρενοχλεί σεξουαλικά γυναίκες στον Άλιμο και στον Πειραιά, με τις καταγγελίες να πληθαίνουν.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το Mega ένας άνδρας έχει καταγραφεί να ακολουθεί μια νεαρή γυναίκα και να επιχειρεί να της επιτεθεί. Το συμβάν έλαβε χώρα στο κέντρο του Πειραιά, όπου τις τελευταίες ημέρες έχουν καταγραφεί κι άλλα παρόμοια περιστατικά.

Συγκεκριμένα, η γυναικά είχε ξεκινήσει για να πάει στην δουλειά της, και ξαφνικά από πίσω της βρέθηκε ο άγνωστος άνδρας με ένα σακίδιο στη πλάτη. Όπως φαίνεται από το βίντεο, την ακολουθεί διακριτικά ενώ στην συνέχεια καταγράφεται να την πλησιάζει όλο και περισσότερο.

Λίγα λεπτά αργότερα, στην λεωφόρο Χατζηκυριάκου, ο δράστης βρήκε την ευκαιρία να επιτεθεί στην γυναίκα, όπως η ίδια κατήγγειλε, χωρίς εκείνη να προλάβει να αντιδράσει και να τον αποφύγει.

Η γυναίκα έβαλε τις φωνές, ζήτησε βοήθεια, και έτσι ο δράστης φοβήθηκε και τράπηκε σε φυγή.

 

10:56 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Κακοκαιρία Adel: Κλειστά τα σχολεία σε 11 Δήμους της χώρας

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ενημερώνει ότι λόγω της έντονης κακοκαιρία...
10:54 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Κρήτη: Με λευκά τριαντάφυλλα αποχαιρετούν τον 19χρονο Ραφαήλ – Στρατιωτικό άγημα για την απόδοση τιμών

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και αβάσταχτου πόνου, συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν σήμερα Παρασκευή...
10:33 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Κακοκαιρία Adel: Το χαλάζι δημιούργησε λευκό «χαλί» σε αυλή σπιτιού στην Παλλήνη – Φωτογραφία αναγνώστη

Η κακοκαιρία Adel πλήττει με ένταση την Αττική, προκαλώντας αρκετά προβλήματα. Στην Παλλήνη, μ...
10:26 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Κακοκαιρία Adel: Κλειστά σχολεία στα Σπάτα λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης

Την απόφαση να παραμείνουν σήμερα κλειστά τα σχολεία στα Σπάτα πήρε ο δήμος Σπάτων-Αρτέμιδας, ...
