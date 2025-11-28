Πειραιάς: Άνδρας ακολουθεί και παρενοχλεί γυναίκα – Εξετάζεται εάν είναι ο «δράκος» του Αλίμου – Δείτε βίντεο

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές το τελευταίο διάστημα, για έναν άνδρα ο οποίος παρενοχλεί σεξουαλικά γυναίκες στον Άλιμο και στον Πειραιά, με τις καταγγελίες να πληθαίνουν.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το Mega ένας άνδρας έχει καταγραφεί να ακολουθεί μια νεαρή γυναίκα και να επιχειρεί να της επιτεθεί. Το συμβάν έλαβε χώρα στο κέντρο του Πειραιά, όπου τις τελευταίες ημέρες έχουν καταγραφεί κι άλλα παρόμοια περιστατικά.

Συγκεκριμένα, η γυναικά είχε ξεκινήσει για να πάει στην δουλειά της, και ξαφνικά από πίσω της βρέθηκε ο άγνωστος άνδρας με ένα σακίδιο στη πλάτη. Όπως φαίνεται από το βίντεο, την ακολουθεί διακριτικά ενώ στην συνέχεια καταγράφεται να την πλησιάζει όλο και περισσότερο.

Λίγα λεπτά αργότερα, στην λεωφόρο Χατζηκυριάκου, ο δράστης βρήκε την ευκαιρία να επιτεθεί στην γυναίκα, όπως η ίδια κατήγγειλε, χωρίς εκείνη να προλάβει να αντιδράσει και να τον αποφύγει.

Η γυναίκα έβαλε τις φωνές, ζήτησε βοήθεια, και έτσι ο δράστης φοβήθηκε και τράπηκε σε φυγή.