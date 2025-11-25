Άλιμος: Σε εξέλιξη η έρευνα για τον «δράκο» που επιτίθεται σεξουαλικά σε γυναίκες – Η περιγραφή του μέσα από τις μαρτυρίες των θυμάτων

Στα ίχνη του άγνωστου άνδρα που στήνει καρτέρι και παρενοχλεί σεξουαλικά γυναίκες στην περιοχή του Αλίμου, προσπαθεί να φτάσει η ΕΛ.ΑΣ. Μέχρι στιγμής, έχει επιτεθεί σε τουλάχιστον δύο γυναίκες. Ο ίδιος, δρα κυρίως τις πρωινές ώρες, ακολουθεί τα θύματά του μέχρι να φτάσουν έξω από εκκλησία, και τότε, θέτει σε εφαρμογή το αρρωστημένο σχέδιό του.

Ένα από τα θύματά του, πρόλαβε να τραβήξει μία φωτογραφία που απεικονίζεται ο άγνωστος άνδρας. Η γυναίκα, το πρωί της Δευτέρας (24/11), περπατούσε ανυποψίαστη για να πάει στη δουλειά της, όταν κάποια στιγμή κατάλαβε πως ένας άνδρας την ακολουθεί.

«Νιώθω δύο χέρια να με πιέζουν στη μέση. Δεν έδωσα ιδιαίτερη σημασία, γύρισα όμως να δω τι συμβαίνει. Είδα έναν άγνωστο, ο οποίος με το που γύρισα με θώπευσε στα οπίσθια και στο στήθος».

Η γυναίκα δέχεται την επίθεση, με τον δράστη όπως περιγράφει, να τρέχει για να απομακρυνθεί. «Άρχισα να φωνάζω, ο ίδιος τράπηκε σε φυγή. Του φώναξα ‘σε βγάζω φωτογραφία’ και φόρεσε την κουκούλα».

Κάνει έκκληση στην Αστυνομία να συνεχίσει τις έρευνες μέχρι ο άντρας που της επιτέθηκε να συλληφθεί. Είναι σίγουρη πως αν αυτό δεν συμβεί, θα πραγματοποιήσει και άλλα άρρωστα χτυπήματα.

«Έχει πολύ έντονες γωνίες στο πρόσωπο, είναι μελαμψός, έχει κοντά σκούρα μαλλιά μπουκλάκια, είναι γύρω στο 1,70».

Η πρώτη καταγγελία

Όλα αυτά, στο περιθώριο της πρώτης καταγγελίας στον Άλιμο. Ήταν 20 Νοεμβρίου, όταν η καταγγέλλουσα ανέφερε σε αστυνομικούς πως δέχτηκε επίθεση.

«Περπατούσα και συνειδητοποίησα ότι κάποιος είναι δίπλα μου και με παρακολουθεί. Δεν έδωσα βάση γιατί είχε μία τσάντα, οπότε λέω στη δουλειά του πάει. Κάποια στιγμή λέω ας κάνω στην άκρη να περάσει και όπως κάνω στην άκρη εκεί με βουτάει, με φιλάει και μου πιάνει τα γεννητικά όργανα».

Οι δύο γυναίκες περιγράφουν ως δράστη ένα νεαρό, μελαμψό άντρα, με ένα σακίδιο στην πλάτη του. Οι περιγραφές για την εξωτερική του εμφάνιση είναι πανομοιότυπες.

«Περίπου στο 1,65, σοκολατί χρώμα και με μία μαύρη τσάντα. 25 με 30 το πολύ».

Από την αστυνομική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη, θεωρείται πολύ πιθανό ο καταζητούμενος να έχει επιτεθεί στο πρόσφατο παρελθόν και σε άλλες δύο γυναίκες.

Το αν είναι ο ίδιος που έδρασε στον Άλιμο και στον Πειραιά, αναμένεται να φανεί το επόμενο διάστημα. Για την ώρα οι καταγγέλλουσες περιμένουν και προσπαθούν, όπως λένε, να συνέλθουν από τα όσα έζησαν.