Τρόμος στον Άλιμο: Καταγγελίες για 3 σεξουαλικές επιθέσεις – «Την άρπαξε και την φίλησε στο στόμα», λέει η αδελφή θύματος

Τρόμος στον Άλιμο. Στις 20 Νοεμβρίου μία γυναίκα προχώρησε σε καταγγελία, σύμφωνα με την οποία ένας μελαμψός άνδρας, μετρίου αναστήματος τής επιτέθηκε νωρίς το πρωί, ενώ κατευθυνόταν προς τη δουλειά της.

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης που ήταν στο στούντιο της εκπομπής «LIVENews» στο MEGA περιέγραψε ότι η γυναίκα πήγαινε στη δουλειά της γύρω στις 06.30 το πρωί και κάποια στιγμή αντιλήφθηκε την παρουσία ενός άνδρα που την ακολουθούσε. Την πλησίασε και την φίλησε στο στόμα, όπως είπε ο ίδιος.

Η αδελφή του θύματος μιλώντας στην εκπομπή είπε με τη σειρά της ότι «την έπιασε στο στήθος και τα γεννητικά όργανα και την φίλησε. Τον έσπρωξε, φώναξε και έτρεξε προς τη δουλειά της που ήταν κοντά. Πήγε και κατήγγειλε το γεγονός και της είπαν ότι έχει ξανασυμβεί. Είναι ακόμα σε σοκ, φοβάται να βγει έξω».

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν στην εκπομπή, ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται να έχει επιτεθεί ακόμη σε δύο γυναίκες, που πιθανόν να μην έχουν προχωρήσει σε καταγγελία.

Ο κ. Καλλιακμάνης σύστησε στις γυναίκες να είναι προσεκτικές και είπε ότι πρόκειται για έναν άνδρα αδύνατο, μετρίου αναστήματος που κυκλοφορεί μία τσάντα πλάτης με ένα σχέδιο λευκό.

