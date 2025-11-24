Συναγερμός για την εξαφάνιση 46χρονου από το Χαϊδάρι

Συναγερμός έχει σημάνει τις Αρχές για την εξαφάνιση ενός 46χρονου στις 23/11 από την περιοχή του Χαϊδαρίου.

Η ανακοίνωση από το χαμόγελο του παιδιού

«Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Εμμανουήλ Καρύδα σήμερα 24/11/25 και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου, κατόπιν αιτήματος των οικείων του, καθώς ενδεχομένως συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Εμμανουήλ Καρύδας έχει ύψος 1,75 μ., κανονικό βάρος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε φόρμα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple».