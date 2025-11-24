Συναγερμός για την εξαφάνιση 46χρονου από το Χαϊδάρι

Αντωνία Ρηγάτου

κοινωνία

Χαμόγελο του παιδιού εξαφανίσεις

Συναγερμός έχει σημάνει τις Αρχές για την εξαφάνιση ενός 46χρονου στις 23/11 από την περιοχή του Χαϊδαρίου.

Η ανακοίνωση από το χαμόγελο του παιδιού

«Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Εμμανουήλ Καρύδα σήμερα 24/11/25 και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου, κατόπιν αιτήματος των οικείων του, καθώς ενδεχομένως συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Εμμανουήλ Καρύδας έχει ύψος 1,75 μ., κανονικό βάρος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε φόρμα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple».

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια χαρακτηριστικά των πολιτικών τροφοδοτούν τον διχασμό του λαού – Τι έδιξε νέα έρευνα

A.Γεωργιάδης: Παρουσίαση νέων ψηφιακών εργαλειών με τεχνητή νοημοσύνη στο ΕΣΥ – Παρούσα και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

IRIS: Τι αλλάζει από 1η Δεκεμβρίου – Πώς εφαρμόζεται

Χρήσιμες συμβουλές λίγο πριν από τη Black Friday – Πώς θα κάνετε ασφαλείς αγορές

Το νέο τηλεχειριστήριο του Google TV «δεν ξεμένει ποτέ από ενέργεια» – Φορτίζει με το φως του σπιτιού

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
23:06 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Νέα Πέραμος: «Δεν μου έδινε να πιω, τσακωθήκαμε κι έγινε το κακό» – Τα πρώτα λόγια του αδελφοκτόνου, οι μαρτυρίες για συνεχείς καβγάδες και το ιστορικό βίας

Σοκ έχει προκαλέσει η οικογενειακή τραγωδία στη Νέα Πέραμο, όπου ένας 44χρονος σκότωσε τον 47χ...
22:23 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Εγκαυματίας από την φωτιά στο Μάτι για το βιβλίο Τσίπρα: «Όταν δεν μπορείς να μιλήσεις με αλήθεια και σεβασμό, είναι προτιμότερο να σιωπάς»

Για τις αναφορές που κάνει ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του «Ιθάκη» στην τρ...
22:08 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Ηράκλειο: Στη φυλακή ο 55χρονος για τη δολοφονία της μητέρας και του κατάκοιτου αδελφού του

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, ο 55χρονος που κ...
20:45 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Αύριο η απολογία των μελών της σπείρας που είχαν ρημάξει εταιρείες και σπίτια – Νέο βίντεο από τη δράση τους

Αύριο απολογούνται στον ανακριτή τα μέλη της σπείρας διαρρηκτών που ρήμαζαν εταιρείες και σπίτ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα