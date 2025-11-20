Αθήνα: Συναγερμός για την εξαφάνιση 17χρονης από χώρο φιλοξενίας 

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 17χρονης από χώρο φιλοξενίας στο κέντρο της Αθήνας.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο». 

Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

«Στις 14/11/25, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας στο κέντρο της Αθήνας, η Μαρία Ιουλία Σ., 17 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 20/11/2025, για την εξαφάνισή της και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε
κίνδυνο. Η Μαρία Ιουλία Σ. έχει ύψος 1,68 μ., ζυγίζει περίπου 60 κιλά, έχει κοντά καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη
φόρμα, άσπρο φούτερ και μαύρα παπούτσια». 

