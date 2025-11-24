Τουρκία: Η Νομαρχία της Κωνσταντινούπολης απαγορεύει τη σίτιση των αδέσποτων σκύλων

Enikos Newsroom

διεθνή

Τουρκία: Η Νομαρχία της Κωνσταντινούπολης απαγορεύει τη σίτιση των αδέσποτων σκύλων

Η νομαρχία της Κωνσταντινούπολης, στην Τουρκία,  απέστειλε εγκύκλιο προς όλους τους δήμους, καθώς και τις αρμόδιες κρατικές και εισαγγελικές αρχές, ζητώντας την εφαρμογή του μέτρου της απαγόρευσης της ανεξέλεγκτης σίτισης αδέσποτων σκύλων, επικαλούμενη απειλή για τη δημόσια υγεία.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, που φέρει την υπογραφή του νομάρχη Νταβούτ Γκιουλ και βασίζεται στην απόφαση της 2ας Ιουλίου 2025 της Νομαρχιακής Επιτροπής Προστασίας Ζώων, η ανεξέλεγκτη σίτιση «προκαλεί αύξηση του πληθυσμού εντόμων και τρωκτικών» και συμβάλλει στη ρύπανση του περιβάλλοντος.

Η απαγόρευση σίτισης θα ισχύει σε χώρους όπως σχολεία, νοσοκομεία, αεροδρόμια, τόπους λατρείας, πάρκα, κήπους, δρόμους και παιδικές χαρές, δηλαδή πρακτικά πρόκειται για καθολική απαγόρευση στο αστικό περιβάλλον.

Με την εγκύκλιο ζητείται από τους δήμους «να επιταχύνουν τη συλλογή, στείρωση και επανένταξη των αδέσποτων σκύλων, ώστε η μεταφορά τους σε καταφύγια ή σε φυσικούς βιότοπους να πραγματοποιηθεί άμεσα και σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις».

Τονίζεται επίσης ότι οι αρμόδιοι φορείς θα πρέπει να παρακολουθούν τη διαδικασία με ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν οποιαδήποτε καθυστέρηση ή ανεπάρκεια, και παράλληλα σημειώνεται ότι οι ευθύνες για τυχόν ζημιές, απώλειες ή κινδύνους στη δημόσια υγεία που προκαλούνται από αδέσποτα ζώα θα αξιολογούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια χαρακτηριστικά των πολιτικών τροφοδοτούν τον διχασμό του λαού – Τι έδιξε νέα έρευνα

A.Γεωργιάδης: Παρουσίαση νέων ψηφιακών εργαλειών με τεχνητή νοημοσύνη στο ΕΣΥ – Παρούσα και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

IRIS: Τι αλλάζει από 1η Δεκεμβρίου – Πώς εφαρμόζεται

Χρήσιμες συμβουλές λίγο πριν από τη Black Friday – Πώς θα κάνετε ασφαλείς αγορές

Το νέο τηλεχειριστήριο του Google TV «δεν ξεμένει ποτέ από ενέργεια» – Φορτίζει με το φως του σπιτιού

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
02:20 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: Βάζει τους «Αδελφούς Μουσουλμάνους» στη λίστα με τις τρομοκρατικές οργανώσεις

Στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ οι «Αδελφοί Μουσουλμάνοι». Ο Αμερικανός Πρόεδρος υπέγραψε χθε...
00:50 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Η κυβέρνηση Τραμπ χαρακτηρίζει επίσημα τον Μαδούρο μέλος ξένης τρομοκρατικής οργάνωσης – Τι σημαίνει αυτό

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ απέκτησε από την Δευτέρα (24/11) ευρύτερες εξουσίες για να αναλ...
00:20 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Λευκός Οίκος: Καμία συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ – Βολοντίμιρ Ζελένσκι αυτή την εβδομάδα

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ δήλωσε σήμερα ότι δεν έχει προγραμματιστεί ...
23:36 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Η πρώτη αντίδραση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά την Γενεύη: «Θα συζητήσω τις λεπτομέρειες με τον Ντόναλντ Τραμπ, δύσκολο να καταλήξουμε σε τελικό κείμενο

Οι ΗΠΑ και η Ουκρανία κατέληξαν στη Γενεύη σε ένα νέο ειρηνευτικό σχέδιο 19 σημείων, το οποίο ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα