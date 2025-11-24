Κέρκυρα: Κατολισθήσεις στο χωριό Καρουσάδες – Αυλές σπιτιών κρέμονται στον «αέρα» – ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Κέρκυρα, Κατολισθήσεις, ζημιές

Εκτεταμένες ζημιές προκάλεσε η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε την βόρεια Κέρκυρα, με τους κατοίκους να βρίσκονται σε απόγνωση. Σπίτια «πνίγηκαν» στη λάσπη και τα φερτά υλικά, ενώ αυλές κρέμονται κυριολεκτικά στον αέρα λόγω των κατολισθήσεων που σημειώθηκαν στο χωριό Καρουσάδες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο ίδιο χωριό, ολόκληρη πλαγιά έχει καταρρεύσει πίσω από μία ιστορική εκκλησία του 17ου αιώνα, τον ναό του Αγίου Νικολάου, με αποτέλεσμα να φαίνονται ακόμη και τα θεμέλια στην πίσω πλευρά του ναού. Ο κίνδυνος κατάρρευσης είναι ορατός, ενώ η εκκλησία πλέον δεν μπορεί να λειτουργεί λόγω της επικινδυνότητας.

Συνεργεία της πολιτικής προστασίας επιχειρούν να καθαρίσουν και να απομακρύνουν φερτά υλικά προτού έρθει το νέο κύμα κακοκαιρίας, ούτως ώστε να προκληθούν τα λιγότερα δυνατά προβλήματα.

Κέρκυρα, Κατολισθήσεις, ζημιές

Κέρκυρα, Κατολισθήσεις, ζημιές

Κέρκυρα, Κατολισθήσεις, ζημιές

Στο χωριό Αρίλλας, ποτάμι, το οποίο ξεχείλισε, πλημμύρισε διπλανές επιχειρήσεις και συγκροτήματα ενοικιαζόμενων δωματίων καταστρέφοντας εξοπλισμό, ενώ ο παραλιακός δρόμος καταστράφηκε σε αρκετά σημεία με την άσφαλτο να κρέμεται στον αέρα.

Κέρκυρα, Κατολισθήσεις, ζημιές

Στο χωριό Μαγουλάδες, πλαγιά κατέρρευσε στο πίσω μέρος σπιτιού, με αποτέλεσμα να διαλυθεί το υπόστεγό του. Οι ιδιοκτήτες του φοβούνται, ότι με μία νέα κακοκαιρία μπορεί να σπάσει ακόμη και τον τοίχο.

Κέρκυρα, Κατολισθήσεις, ζημιές Κέρκυρα, Κατολισθήσεις, ζημιές

Κλιμάκια μηχανικών του υπουργείου κλιματικής κρίσης κατέφθασαν νωρίς το πρωί στην Κέρκυρα και μαζί με μηχανικούς του δήμου βόρειας Κέρκυρας “σαρώνουν” τις πληγείσες περιοχές για να καταγράψουν ζημιές από πλημμύρες σε σπίτια και επιχειρήσεις.

Η καταγραφή θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, ενώ το νησί βρίσκεται και κλιμάκιο από τον ΕΛΓΑ για να καταγράψει απώλειες στο ζωικό και φυτικό κεφάλαιο.

Κέρκυρα, Κατολισθήσεις, ζημιές

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια χαρακτηριστικά των πολιτικών τροφοδοτούν τον διχασμό του λαού – Τι έδιξε νέα έρευνα

A.Γεωργιάδης: Παρουσίαση νέων ψηφιακών εργαλειών με τεχνητή νοημοσύνη στο ΕΣΥ – Παρούσα και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

IRIS: Τι αλλάζει από 1η Δεκεμβρίου – Πώς εφαρμόζεται

Χρήσιμες συμβουλές λίγο πριν από τη Black Friday – Πώς θα κάνετε ασφαλείς αγορές

Το νέο τηλεχειριστήριο του Google TV «δεν ξεμένει ποτέ από ενέργεια» – Φορτίζει με το φως του σπιτιού

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
23:06 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Νέα Πέραμος: «Δεν μου έδινε να πιω, τσακωθήκαμε κι έγινε το κακό» – Τα πρώτα λόγια του αδελφοκτόνου, οι μαρτυρίες για συνεχείς καβγάδες και το ιστορικό βίας

Σοκ έχει προκαλέσει η οικογενειακή τραγωδία στη Νέα Πέραμο, όπου ένας 44χρονος σκότωσε τον 47χ...
22:23 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Εγκαυματίας από την φωτιά στο Μάτι για το βιβλίο Τσίπρα: «Όταν δεν μπορείς να μιλήσεις με αλήθεια και σεβασμό, είναι προτιμότερο να σιωπάς»

Για τις αναφορές που κάνει ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του «Ιθάκη» στην τρ...
22:08 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Ηράκλειο: Στη φυλακή ο 55χρονος για τη δολοφονία της μητέρας και του κατάκοιτου αδελφού του

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, ο 55χρονος που κ...
20:45 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Αύριο η απολογία των μελών της σπείρας που είχαν ρημάξει εταιρείες και σπίτια – Νέο βίντεο από τη δράση τους

Αύριο απολογούνται στον ανακριτή τα μέλη της σπείρας διαρρηκτών που ρήμαζαν εταιρείες και σπίτ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα