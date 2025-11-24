Κέρκυρα: Κατολισθήσεις στο χωριό Καρουσάδες – Αυλές σπιτιών κρέμονται στον «αέρα» – ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Εκτεταμένες ζημιές προκάλεσε η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε την βόρεια Κέρκυρα, με τους κατοίκους να βρίσκονται σε απόγνωση. Σπίτια «πνίγηκαν» στη λάσπη και τα φερτά υλικά, ενώ αυλές κρέμονται κυριολεκτικά στον αέρα λόγω των κατολισθήσεων που σημειώθηκαν στο χωριό Καρουσάδες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο ίδιο χωριό, ολόκληρη πλαγιά έχει καταρρεύσει πίσω από μία ιστορική εκκλησία του 17ου αιώνα, τον ναό του Αγίου Νικολάου, με αποτέλεσμα να φαίνονται ακόμη και τα θεμέλια στην πίσω πλευρά του ναού. Ο κίνδυνος κατάρρευσης είναι ορατός, ενώ η εκκλησία πλέον δεν μπορεί να λειτουργεί λόγω της επικινδυνότητας.

Συνεργεία της πολιτικής προστασίας επιχειρούν να καθαρίσουν και να απομακρύνουν φερτά υλικά προτού έρθει το νέο κύμα κακοκαιρίας, ούτως ώστε να προκληθούν τα λιγότερα δυνατά προβλήματα.

Στο χωριό Αρίλλας, ποτάμι, το οποίο ξεχείλισε, πλημμύρισε διπλανές επιχειρήσεις και συγκροτήματα ενοικιαζόμενων δωματίων καταστρέφοντας εξοπλισμό, ενώ ο παραλιακός δρόμος καταστράφηκε σε αρκετά σημεία με την άσφαλτο να κρέμεται στον αέρα.

Στο χωριό Μαγουλάδες, πλαγιά κατέρρευσε στο πίσω μέρος σπιτιού, με αποτέλεσμα να διαλυθεί το υπόστεγό του. Οι ιδιοκτήτες του φοβούνται, ότι με μία νέα κακοκαιρία μπορεί να σπάσει ακόμη και τον τοίχο.

Κλιμάκια μηχανικών του υπουργείου κλιματικής κρίσης κατέφθασαν νωρίς το πρωί στην Κέρκυρα και μαζί με μηχανικούς του δήμου βόρειας Κέρκυρας “σαρώνουν” τις πληγείσες περιοχές για να καταγράψουν ζημιές από πλημμύρες σε σπίτια και επιχειρήσεις.

Η καταγραφή θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, ενώ το νησί βρίσκεται και κλιμάκιο από τον ΕΛΓΑ για να καταγράψει απώλειες στο ζωικό και φυτικό κεφάλαιο.