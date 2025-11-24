Μενίδι: Έξι συλλήψεις για διάρρηξη σε κοινωνικό φαρμακείο – Οι πέντε είναι ανήλικοι

Σε έξι συλλήψεις, εκ των οποίων οι πέντε είναι ανήλικοι, προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ το πρωί της Κυριακής (23/11) για διάρρηξη κοινωνικού φαρμακείου στο Μενίδι.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., οι πέντε ανήλικοι, ηλικίας 13, 15 και 16 ετών, καθώς και ένας 19χρονος κατηγορούνται για απόπειρα κλοπής και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Συγκεκριμένα, οι δράστες, το πρωί της Κυριακής διέρρηξαν κοινωνικό φαρμακείο στην περιοχή του Μενιδίου και προκάλεσαν φθορές σε υαλοπίνακα.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έσπευσαν στο σημείο και ύστερα από έρευνες εντόπισαν τους έξι κατηγορούμενους σε παρακείμενο σημείο και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών, όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της διάρρηξης.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.