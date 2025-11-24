Τι σημαίνει η φράση «Εξ απαλών ονύχων» – Το συχνό λάθος που κάνουν οι περισσότεροι στη χρήση της

Οι παροιμίες και οι λαϊκές ρήσεις αποτελούν έναν ανεκτίμητο θησαυρό της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Είναι σαν μικρές κάψουλες χρόνου, που περιέχουν μέσα τους συμπυκνωμένη τη σοφία και την εμπειρία πολλών γενεών.

Οι παροιμίες και οι λαϊκές ρήσεις αποτελούν έναν εύκολο και αποτελεσματικό τρόπο για να μεταδοθούν από γενιά σε γενιά σημαντικές αξίες, ηθικές αρχές και πρακτικές συμβουλές για τη ζωή. Είναι διαχρονικές, καθώς αν και δημιουργήθηκαν σε συγκεκριμένες ιστορικές περιόδους, διατηρούν τη σημασία τους ακόμη και σήμερα, καθώς οι ανθρώπινες εμπειρίες και τα προβλήματα παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ίδια.

Ουσιαστικά είναι η πολιτισμική ταυτότητα ενός λαού και αποτελούν πλούτο γνώσης και εμπειρίας. Μας βοηθούν να κατανοήσουμε τον κόσμο γύρω μας και να αναπτύξουμε κριτική σκέψη, ενώ η εύστοχη χρήση τους σε μια συζήτηση μπορεί να δώσει χιούμορ, ζωντάνια και έμφαση στα λεγόμενά μας.

Μάθε πώς βγήκε η φράση «Εξ απαλών ονύχων»

Πολλές φορές ακούμε τη φράση «Εξ απαλών ονύχων». Γιατί όμως τη λέμε και από πού προέρχεται; Η φράση χρησιμοποιείται πολλές φορές με την έννοια ότι κάτι γίνεται ακροθιγώς, χωρίς εμβάθυνση ή ακρίβεια, χωρίς ανάλυση ή λεπτομέρειες, με τρόπο γενικό ή επιπόλαιο. Ωστόσο, αυτό είναι λάθος. Η φράση σημαίνει «από μικρό παιδί, από νηπιακή ηλικία» και η σωστή χρήση της είναι για να περιγραφεί κάτι που γίνεται από πολύ νεαρή ηλικία, από πολύ νωρίς, επειδή κατά την νηπιακή ηλικία ο άνθρωπος διαθέτει μαλακά νύχια.

Την φράση την αναφέρει ο Πλούταρχος στην πραγματεία του «Περί παίδων αγωγής» (κεφ. V «…το δη λεγόμενον, εξ ονύχων (απαλών) αγαπώσαι τα τέκνα»). Η παρατήρηση «το δη λεγόμενο» σημαίνει ότι η εν λόγω αυτή φράση χρησιμοποιείτο στην Ελλάδα και προ της εποχής του Πλουτάρχου. Ο Κικέρων γράφει σχετικά (Epist. 1,6,2) «υt Graeci dicunt, Unguiculis es cognitus», όπως λέγουν οι Έλληνες, εξ απαλών ονύχων είναι γνωστός. Ο δε Οράτιος: «De Tenero ungui» (lid. Sc. 32513, Ανθολογία Παλατίνου 5, 129). Τονίζεται ότι η φράση ΔΕΝ σημαίνει ακροθιγώς (χωρίς εμβάθυνση, ή ακρίβεια, χωρίς ανάλυση, ή λεπτομέρειες) ή αδρομερώς (σε γενικές γραμμές).

Συνοψίζοντας, οι παροιμίες και οι λαϊκές ρήσεις αποτελούν ανεκτίμητο θησαυρό γνώσης και σοφίας. Είναι ο καθρέφτης του λαϊκού μας πνεύματος, αποτυπώνοντας την κοσμοθεωρία, τις αξίες και την καθημερινότητα των προγόνων μας. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να τις μεταλαμπαδεύουμε στις επόμενες γενιές.